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星座／天蠍座人氣上升 射手座事事完美

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2026年5月17日至5月23日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

本周的老毛病又重犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：梅子青

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

有些事情你剛逐漸適應，卻因為生活或工作需求而要再度改變，這讓你有種被抽空的感覺。可見本周你更需要適應的不是新事物，而是接納各種變化。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

你要做好心理準備，將會接受命運考驗。那些原本你認為能夠三兩下擺平的事情，往往會因為其隱藏的難度，令你不得不耗費大把的時間與精力。

幸運色彩：深海藍

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

本周可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

幸運色彩：森林綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一周，你愈想逃避某些問題，就愈容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：古銅青

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

本周許多事都不在你的掌控之內，但這並不會影響你所想要的最後效果。你過去看起來不起眼的人，在某個時刻卻扮演你的貴人；而你認為輕而易舉的事，卻會耗費你不少精力。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

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