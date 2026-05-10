封面故事／母女篇 維密超模母親節偕2女拍廣告

巴西超模阿德瑞娜利瑪今年搭檔兩個女兒參與「維多利亞的祕密」母親節致敬企畫；圖為讀者觀看其中一張照片，利瑪母女三人疊在一起，笑容燦爛。（記者張曼懿／攝影）

「有其母必有其女。」巴西 超模阿德瑞娜利瑪(Adriana Lima)和她長相神似的兩個女兒—16歲的瓦倫蒂娜(Valentina)與13歲的西耶娜(Sienna)，首次共同出演廣告大片。這不僅是利瑪從少女時期就合作過的品牌，更是為母親節 特別打造拍攝。

眾生相雜誌(People)報導，母女三人參與「維多利亞的祕密」(Victoria's Secret)「以媽媽為榜樣」(Modeled After Mom)母親節致敬企畫，同場拍攝的還有維密超模艾莎霍斯克(Elsa Hosk)、賈絲明圖克斯(Jasmine Tookes)及其子女。

利瑪在接受「眾生相雜誌」採訪，談到與女兒們合作的心情時表示，「這就像是我的夢想成真，身為母親我感到非常滿足。」

女兒想當演員、模特兒

44歲的利馬透露，她的兩個女兒都夢想著有朝一日能成就大事業，一個想當演員，一個想當模特兒，因此這次拍攝對她們所有人來說都是極具意義的一刻。

「能有這個機會讓她們和我一起參與拍攝，真的太神奇了，」利瑪分享說，「這是一個非常特別的時刻，尤其是在母親節這一天，這將是我永生難忘的一天，我想這也是她們生命中難忘的一天。這是她們第一次正式的專業寫真拍攝。」

在攝影師佐伊格羅斯曼(Zoey Grossman)的鏡頭下，利瑪、瓦倫蒂娜與西耶娜表現得就像在家一樣自在，她們在家具上蹦蹦跳跳，依偎在一起，開懷大笑。她們穿著多套舒適的維多利亞的祕密單品，這些都是送給媽媽的完美禮物。

「母女三明治」親密日常

在其中一張照片中，三人疊在一起，笑容燦爛。利瑪說，這就是她們的日常。

「我想我們最喜歡的一張照片是躺在沙發上那張。我在最下面，瓦倫(Valen)疊在上面，西耶娜也疊在我身上，就像一個母女三明治，」她笑著說。「我們實際上真的會這麼做。她們也經常這麼做。我們家有7口人。所以我們都會這麼做，我們所有人都會趴在我丈夫身上。」

兩個女兒是利瑪與前夫、塞爾維亞前籃球運動員馬高查歷(Marko Jarić)共有。利瑪最近與電影製片人安德烈萊默斯(Andre Lemmers)結婚，兩人育有一名三歲兒子賽安(Cyan)，家庭成員還包括萊默斯與前妻所生的孩子米亞(Miah)及盧波(Lupo)。

這位超模自1999年起，當時她年僅18歲，就與維多利亞的祕密合作。她告訴「眾生相雜誌」，現在看到正值青春期的女兒們也加入這個行列，這讓她感到「非常滿足」。作為一個與該品牌合作超過20年並始終信賴該品牌的人，能夠正式向孩子們介紹這個品牌感覺非常特別，尤其是考慮到她們的模特夢想。

巴西超模利瑪去年在「維多利亞的秘密」時尚展上走秀。利瑪今年搭檔兩個女兒拍攝維密母親節廣告。(路透)

「我總是跟她們說，只要她們開心，我都會全力支持，」她說，「我見識過這個行業，認識所有人，所以我很放心。我對她們很有信心。如果她們不改變主意，未來或許可以一起工作。只要她們想待在這行，我們都會支持。如果她們想改變心意，去尋找別的發展，那也沒關係。」

讓女兒們自由發揮擺拍

儘管女兒們有志成為模特兒，但利瑪現告訴「眾生相雜誌」，她並沒有為這次廣告拍攝提供任何姿擺拍指導。而是讓她們自由發揮。不過她也開玩笑說，「況且，她們也沒開口問我。」

透過維多利亞的祕密社群媒體平台可觀看由利瑪、圖克斯與霍斯克主演的全新廣告。