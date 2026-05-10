我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

退休財務／規畫退休帳戶 69歲可能是最後一次機會

編譯廖振堯
聽新聞
test
0:00 /0:00
如果大半輩子都忽略了退休規畫，那麼一些財務顧問指出69歲可能是最後一次規畫機會，...
如果大半輩子都忽略了退休規畫，那麼一些財務顧問指出69歲可能是最後一次規畫機會，可決定晚年生活的品質，以及是否能留下任何財產給繼承人。(圖／123RF)

如果大半輩子都忽略了退休規畫，那麼一些財務顧問指出69歲可能是最後一次規畫機會，可決定晚年生活的品質，以及是否能留下任何財產給繼承人。

今日美國(USA Today)報導，69歲距離退休帳戶開始最低提領額(Required Minimum Distribution，RMD)的73歲還剩幾年，仍然夠早來採取措施降低稅負。

財務顧問指出，對許多美國人來說69歲到73歲可能是進行羅斯轉換(Roth conversion)的最佳時機，只要年滿59歲半以上，且距離首次投入已超過五年，從羅斯帳戶提領資金通常可免稅且免罰金。

根據公民銀行(Citizens Bank)，稅金是退休人士最常遇到的意外高額支出之一。傳統 IRA與401(k)的提款都算作應稅收入，若收入過高，社安金也可能被課稅，或者每年需多支付數千元的紅藍卡(Medicare，聯邦醫療保險)保費，因此提前規畫非常重要。

非裔美國人財務顧問協會(Association of African American Financial Advisers)執行長格雷(Sheena Gray)表示，這幾年是最後一段可以掌控應稅收入及未來稅務狀況的窗口。羅斯轉換便是最聰明的策略之一，格雷說從69歲開始到RMD開始前，如果你已退休，就有機會利用較低的稅率級距進行羅斯轉換。由於轉換金額當年需繳稅，因此建議從69歲開始逐年轉換，這樣可以避免一次跳到更高稅率級距，也不會面臨巨額稅單。

加州理財業者Goldline Financial Services執行長曼加利曼(Jordan Mangaliman)指出由於退休後不再有薪資收入，可以用羅斯轉換來取代原本的W-2薪資收入。舉例來說，如果退休前年收入15萬元，退休後只剩每年5萬元的退休金，那麼你大約可轉換10萬元到羅斯帳戶，同時仍維持在原本的稅率級距。

曼加利曼也指出，從財產傳承與建立世代財富的角度來看，羅斯帳戶也很有優勢，它沒有RMD規定，因此配偶若繼承帳戶，不必被迫提領收入，也就不會因為改以單身報稅而立刻被推升到更高稅率級距。此外多數繼承傳統退休帳戶的受益人，必須在10年內將帳戶清空，且提款需繳稅；但羅斯帳戶即使由繼承人提領，也通常免稅。

退休 聯邦醫療保險 保費

上一則

退休財務／符合這8項條件 讓你退休生活不拮据

下一則

談藝／印象派唯一美國女畫家卡薩特逝世百年 回顧展紛登場

延伸閱讀

離婚賣房傷財 繳稅變多、保費變貴 退休帳戶積蓄也減半

離婚賣房傷財 繳稅變多、保費變貴 退休帳戶積蓄也減半
理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬

理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬
退休金／「100減去歲數」投資法 難抗通膨

退休金／「100減去歲數」投資法 難抗通膨
遵循巴菲特投資大師建議 打造百萬元個人退休帳戶

遵循巴菲特投資大師建議 打造百萬元個人退休帳戶

熱門新聞

雇主匹配401(k)是多數勞工能獲得的最高保證回報，不要錯失這項福利。（圖／123RF）

理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬

2026-05-03 02:17
在長壽與通膨壓力下，退休金資產配置需與時俱進；示意圖。（圖／123RF）

退休金／「100減去歲數」投資法 難抗通膨

2026-05-03 02:16
「盲婚試愛」製作方被控提供大量酒精、剝奪飲食與睡眠影響參加者的精神狀態；圖為劇照。（取材自IMDb）

娛樂／當實境不再真實…真人秀幕後的黑暗操控

2026-05-03 14:51
最新研究發現，蘆薈可能藏有對抗阿茲海默症的潛在武器。（美聯社）

你知道嗎／蘆薈 或能對抗阿茲海默症

2026-05-03 02:09
豌豆苗、胡蘿蔔苗、芝麻葉苗、甜菜苗等微型蔬菜，大受歡迎。（美聯社）

封面故事／沒庭院沒時間？8種「微型綠蔬」室內就能種

2026-04-26 14:10
倫敦地鐵運作效率極高，十分可靠，支援直接刷信用卡或手機支付。（作者提供）

封面故事／倫敦遊食住行 處處有學問

2026-05-03 02:28

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程