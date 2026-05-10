封面故事／分享篇 這就是媽媽 20個感人小故事

媽媽和女兒之間，有說不完的感人故事。(圖／123RF)

有愛，每天都是母親節 。「讀者文摘」(Reader's Digest)徵集20篇投書，讀者在2026年5月10日星期日母親節前夕，分享20名母親最甜蜜、最感人的故事，這是最棒的母親節禮物，讓你看了也想撥打一通電話給媽媽。請將這些故事分享給你的母親、孩子，以及任何需要歡笑、淚水或母愛關懷的人。讓媽媽的心在節日過後依舊溫暖。

1.勇敢面對(Might as well face it)

來自密西根州 -克拉馬朱鎮(Kalamazoo Township)的貝絲凱盧凱蒂斯(Beth Kailukaitis)分享：

「有一天我下班回家，發現媽媽正跟著勞勃·帕瑪(Robert Palmer)的歌「沉溺愛中」(Addicted to Love)翩翩起舞，我看得入迷；她跟著音樂舞動歌唱，隨著節奏扭動臀部，臉上掛著燦爛的笑容。我已經很久沒看過她跳舞了，看到她散發出單純的快樂，感染力超強。幾周後，她在睡夢中驟逝。我有很多關於她的回憶，我會永遠珍藏，但沒有一段能比得上她那天跳舞時那樣快樂又無憂無慮。正是最平凡的小事卻最珍貴，謝謝你，勞勃·帕瑪。

2.善的循環(Pay it forward)

伊利諾州 -北奧羅拉(North Aurora)的特蕾莎馬丁(Teresa Martin)分享「種瓜得瓜，種豆得豆」的故事：

她說，「在老家時，我媽媽曾看到一名非常貧窮的盲婦帶著幼女。媽媽很同情她們，便將所有積蓄都借給她們。儘管媽媽當時焦慮不已，但後來她們奇蹟似地把每一分錢都還了回來。20年後，當媽媽離開共產國家，以難民身分來到美國時，天主教會資助她撫養眾多孩子。她後來也把所有費用全數奉還教會，而她的孩子們也持續透過全球慈善機構回饋社會。媽媽現在高齡90歲，生活幸福美滿。

3.詩中的回憶(Memories in verse)

明尼蘇達州-惠蒙特(Fairmont)的帕特‧威蒂(Pat Witty)分享：

「我一直害怕的那一天終於到來，這是避不掉的。我早有預感，卻選擇盡可能忽視逃避。我那精明能幹、聰明伶俐的媽媽開始忘記付帳單，是時候由我接管她的財務了。當我翻開她的錢包時，我發現很驚人，在一個小夾層裡，塞著四首我在1960年代寫給她的母親節小詩。她竟然珍藏了這些簡單的禮物整整50年。這真是個幸福的驚喜。」

4.獻給媽媽，在這個特別的日子(To Mom, on her special day)

紐約州-勒維鎮(Levittown)的梅根·麥克帕特蘭(Megan McPartland)分享：

「1976 年，我的祖父寫了一篇關於他最美好的聖誕回憶故事並投書讀者文摘。最近，媽媽在清理地下室時，發現這篇保存完好的手稿，以及雜誌社的退稿信。讀完故事後，我才知道媽媽來自一個多麼了不起的家庭，在爸爸協助下，媽媽自己也撐起一個了不起的家庭。媽媽，如果您正在讀這段文字，我想說：『母親節快樂！我愛您！』」

媽媽的愛，同時要給老大和老二。(圖／123RF)

5.搖滾之母(Mother of rock)

密西根州-蒙特普萊森(Mount Pleasant)的保羅‧安德森(Paul Anderson)分享：

「對我和我的兄弟姊妹來說，『吉他英雄』(Guitar Hero)是我們比賽誰能在最高難度下拿最高分的舞台。而媽媽則會在我們準備下一場比賽時，用最簡單模式彈奏10分鐘的『自由鳥』(Freebird)。每當媽媽彈錯音符重新開始時，我們都會大聲起鬨。她說搖滾巨星想做什麼就做什麼。我們就笑了，因為我們都同意，媽媽就是搖滾巨星。所以後來她的葬禮更像是告別巡演的終點站，林納史金納樂團(Lynyrd Skynyrd) 的『自由鳥』就成了完美送別曲。」

6.我最愛的咖啡師(My favorite barista)

俄亥俄州-弗農山(Mount Vernon)珍妮佛‧史托克伯格(Jennifer Stockberger)分享：

「有一天早上，我開玩笑地跟老公說他辦事不力，因為他沒幫我煮咖啡，害我提不起勁開始新的一天。我五歲的兒子聽到了，問我『掉球』(drop the ball)是什麼意思。幾分鐘後，他走進臥室，手裡拿著一杯滿出來的咖啡，下面還墊著一塊抹布接滴落的咖啡。他對我丈夫說，『你掉球了，但我把它撿起來了，』接著他遞給我一杯這輩子喝過味道最糟、最淡，卻也是最甜的咖啡。」

7.最偉大的冒險(The greatest adventure)

佛州-溫特加登(Winter Garden)的凱瑟琳‧科蘭德里亞(Katherine Colandrea)分享：

「當醫生告訴我們永遠無法生育時，我們決定去環遊世界尋求冒險。雪梨歌劇院(Sydney Opera House)的表演、拉斯維加斯的自助餐、挪威博根(Bergen)壯麗的峽灣、檀香山(Honolulu)寧靜的海灘、蘇格蘭群島(Scottish Isles)廢棄的城堡和古老教堂、巴哈馬(Bahamas)的無邊際泳池、戴通納(Daytona)賽車。正當我們要預訂去冰島藍湖(Blue Lagoon)的行程，卻發現我懷孕了。現在有了學步的孩子，我們很少旅行。事實證明，為人父母才是人生中最偉大的冒險。

8.小寶貝詹姆斯(Sweet Baby James)

德州-伍德蘭市(The Woodlands)的麗莎‧史蒂文斯(Lisa Stevens)分享：

「我因為高危險妊娠併發症被送急診。在醫院被迫臥床休息數周後，我陷入一種陌生的悲傷中。有一天，護理師給我送來一個驚喜，一個名叫詹姆斯(James)的新生兒。詹姆斯的媽媽同樣也經歷高危險妊娠，把她珍貴、健康的兒子送來讓我抱抱，並附上一段鼓勵的話，『這就是你在醫院堅持下去的原因。」30年後，我對小詹姆斯(Baby James)和他的媽媽依然充滿感激。我也感謝我有個健康的兒子漢特(Hunter)。 」

9.男生不准進！(No boys allowed! )

密蘇里州-西普萊恩斯(West Plains)的凱倫·杜格爾(Karen Dugger)分享：「當我試著讓七歲的女兒為幾個月後即將出生的新生兒做心理準備時，她反覆強調，『我們家不要男生！』幾個月後，這一天終於到來。女兒走進病房，我告訴她是個男寶，並問她『我們該怎麼辦？』她雙手叉腰，想都不想地說：『好吧！我想我們只有好好愛這個小傢伙了！』。」

媽媽永遠是子女的力量，子女也永遠是媽媽的安慰。(圖／123RF)

10.開放門戶(Open house)

加州-卡斯泰克(Castaic)的戴安娜艾倫(Diana Allen)分享：

「我們住在布朗士(Bronx)，我有七個兄弟姊妹，媽媽是單親。1月中旬，一場暴風雪來襲，雪厚到高速公路完全癱瘓。我們家離公路只有半個街區。夜幕降臨，好幾輛車被困在路上，車裡都是一家一家的人和寵物。媽媽站起來對我哥哥說，『我願意收留那些被困在高速公路上的人，去邀請他們來我們家吧！』結果有13個家庭來到我們家。客廳鋪滿睡袋、毛毯和枕頭。隔天早上，我們準備了三壺咖啡、一大壺熱巧克力，還有培根、雞蛋和熱騰騰的法式麵包。每個人都充滿感激。媽媽的善舉和人道主義精神深深觸動了我，她向我們展現了助人為樂的無私精神。 」

11.簡單的兩字(Two simple words)

新澤西州-西朗布蘭奇(West Long Branch)的阿比蓋爾·沃特曼(Abigail Wortman)分享：

「小學一年級第一天，我站在前門，忐忑不安。我向媽媽吐露我最大的擔憂，『我要怎麼交朋友？』她蹲在我面前，給了我一段影響至今的建議，『做個瑞士(Be Switzerland)。』和每個人做朋友，公正、平等地對待每個人。20年來，我一直以此為準則。很快我就要畢業進入社會，而在面對新責任的第一天，我知道我會對自己輕聲說出那一句話，『做個瑞士』。」(編按：Be Switzerland意思是「保持中立」、「不偏袒任何一方」或「不參與爭論或衝突」)

12.我的小聖尼克(My little St. Nick)

懷俄明州-派恩代爾(Pinedale)的威斯默(Brenda Bokor Wismer)分享：

「我六歲的兒子尼可拉斯(Nicholas)坐在購物車裡，我看著罐裝蔬菜。他遞給我一罐蘆筍問，『媽咪，這個怎麼樣？』我說，『我愛死蘆筍了！這是我最喜歡的蔬菜，但是太貴了。」我把罐頭放回架上。三個月後，我從聖誕樹下打開一個包裝簡陋的禮物，裡面是一罐蘆筍。尼可拉斯開心地笑著告訴我，他存下每一分零用錢，為我買了這份我收過最棒的聖誕禮物。」

13.需求從未消失(The need never goes away)

巴基斯坦-白夏瓦(Peshawar)的薩曼·拉赫曼(Saman Rahman)分享：

「我跟媽媽說，『媽咪，你是仙女，』母親像鈴鐺一樣咯咯地笑，『我是認真的，媽媽，你無所不知，』她說，『孩子，我會盡我所能回答你。等你長大了，就不需要我了，」她說，『 不，媽媽，我永遠都需要你。這一點永遠不會改變，」當我仰望藍天時，她說的話在我心中迴盪，『親愛的女兒，除了廣闊的藍天，沒有什麼是永恆不變的，』我的仙女已經離開我十年了。媽媽，有一件事你說錯了，我還是需要你。 」

14.一位正直的女性(A stand-up woman)

紐約州-斯林格蘭(Slingerland)的羅賓‧海恩斯(Robin Hynes)分享：

「我媽媽很有幽默感，總能讓一切變得有趣。我很小的時候，印象中她就很會享受獨處，並總能找到自娛自樂的方法。我記得小時候看她付帳單時在傻笑。付帳單有什麼好笑的？原來她會在支票的備註欄寫下幽默的小語：電費單她會寫『你照亮了我的生命(You light up my life)』；房貸帳單她則會寫『距離擁有這一切又近了4塊瓦片(Four shingles closer to owning it all)』。」

媽媽和女兒和孫子，三代享受溫馨生活。(圖／123RF)

15.最艱難的選擇(The hardest choice)

德州-艾爾帕索(El Paso)的安德里亞‧科爾蒂納斯(Andrea Cortinas)分享：

「35年前，我媽媽22歲，她在一個月內先成了寡婦，後又成為母親。她憧憬的生活瞬間崩塌。她努力振作，卻迷失方向。她把我託付給父親的家人，讓我在美國長大。有人說她軟弱，有人說她自私。我本來可以憤怒，也可以怨恨，但我沒有，反而對所擁有的一切心存感激，感謝我的母親為了給我更好的生活而犧牲母女關係。她很勇敢，她是我的母親。 」

16.最後一個問題(Just one more question)

路易斯安納州-西門羅(West Monroe)的卡蒂娜‧布朗(Katina Brown)分享：

「當小兒子們拉扯我的衣服時，我對四歲的女兒說，『我被選中當你媽媽，」她流著淚問我，『為什麼我不能像弟弟們一樣在你肚子裡長大？』我忍住淚水告訴她，『醫生說我肚子裡沒辦法孕育寶寶，所以你爸爸和我決定領養一個。那個寶寶就是你，」我屏住呼吸，等著她提出更難的問題，她問，『那我可以吃冰淇淋嗎？」我說可以。感謝她的純真！」

17.紅色象徵(A scarlet symbol)

威斯康辛州-西艾利斯(West Allis)的普莉西拉‧哈特林(Priscilla Hartling)分享：

「母親是我最好的朋友。她喜歡紅雀(cardinals)，尤其是公的紅雀。當她患胰臟癌病重、自知死期將至，她告訴我要留意紅雀，那就是她。當時我並未多加留意，我忙著長大成人。25年後，每當我覺得真的沒辦法時，總會有一隻紅雀飛過我身邊或停在附近的樹上。這究竟是巧合，還是多年後母親在讓我知道一切都會好起來？我寧願選擇相信後者。 」

18.新篇章(A new chapter)

喬治亞州-亞特蘭大的傑米·拉爾森(Jamie Larson)分享：

「她高興地哼著歌『再見，』她在我臉頰上輕輕吻了一下，就像對待普通熟人一樣，然後蹦蹦跳跳走去宿舍。一個年輕女孩，大一新生。不再是我的寶貝了。她隨性的道別刺痛了我，她不再需要我了嗎？當我轉身離開時，一個孩子喊「媽咪！」的聲音讓我停下腳步，我已經好幾年沒聽到這個稱呼了，還沒等我轉身，她已撲進我懷裡，臉埋在我的頸肩。她什麼也沒說，那時我就知道，她永遠都是我的小女孩。 」

19.與母親重逢(Reunited by Mom)

紐約州-新城市(New City)的克萊爾‧塞勒姆(Claire Salem)分享：

「購物時，我發現地板上有一張信用卡。我撿起來送到服務台，請他們廣播失主。我等了一會，沒人出現。店員說他們的推車還在那，她去車上找卡了。當她回來時，我問她是不是丟了東西，核對姓名後把卡片還給了她。她說她剛剛向剛過世的母親祈禱，請母親幫她找回信用卡。我們聊了一會兒，我自我介紹說，『我叫克萊爾，』她說她媽媽也叫克萊爾。」

20.挑婚紗(Dress shopping)

喬治亞州-史密那(Smyrna)的瑪麗博布‧史特勞布(Marybob Straub)分享：

「周日我和女兒去挑婚紗。我們笑著走進婚紗店，心想在找到完美禮服前一定會逛很多家店。看過其他新娘與她們的母親的互動，我們就發誓一定要好好享受這一刻。出乎意料地，我的思緒回到27年前帶她回家的那一天。我默默感謝那位年輕的母親，因為她的放手，才讓她的女兒在珍貴時刻來我身邊成為我的女兒。兩小時後，她站在那裡，穿著她夢想中的婚紗。我的女兒好美。」