旅遊／尋味…漫遊檳城、怡保、麻六甲

喬治市老城區保存完好的殖民建築。（作者提供）

在紐約登上全球最長的直飛航班，歷經18小時的飛行，於微曦中抵達新加坡樟宜機場，隨即轉機前往大馬的檳城。儘管旅途勞頓，但腦海中只要一浮現《安娜與國王》裡的經典畫面，所有的疲憊便煙消雲散。我期待著走進周潤發 與茱蒂佛斯特（Jodie Foster）曾演繹的歷史光影中，那濃郁而迷人的南洋風情，忍不住振奮起來，「檳城，我來了」。

檳城喬治市 壁畫注活力

檳城的喬治市，華人 約占五成，普通話與閩南語皆可通行，街頭處處可見華文招牌；檳城州是馬來、華人、印度 與歐洲文化交融的縮影。喬治市面向麻六甲海峽，老城區保存完好的殖民建築、中式會館、印度廟宇與清真寺並立其間；走在街上，彷彿置身中國文化的縮影。

喬治市的市政府。（作者提供） 豐富南洋美食的喬治市夜市。（作者提供）

最著名的大街被稱為「和諧街」（Harmony Street），中國廟、清真寺、天主教堂與印度廟並存。中國商店與中華會館隨處可見，體現早期華人移民的聚落文化，尤以潮州、福建、廣東社群最具代表性。

最有趣的莫過於中國廟宇前，還可見兩尊包頭巾的印度錫克族守衛石雕。

中國廟宇前的印度錫克族守衛石雕。（作者提供）

喬治市於2008年列入聯合國世界文化遺產後，當地政府與藝術團體開始思考如何在保留歷史風貌的同時注入當代活力。2012年，來自立陶宛的年輕藝術家Ernest Zacharevic受邀參加「喬治市藝術節」，以牆面為畫布，創作出一系列結合立體裝置與平面繪畫的作品，迅速引發轟動。

姐弟共騎壁畫 享譽國際

最具代表性的作品《姐弟共騎》（Children on a Bicycle）位於阿明街（Armenian Street），描繪一對姐弟騎著老舊腳踏車的場景。巧妙之處在於，腳踏車為實體鐵件裝置於牆上，而姐弟則以手繪呈現。小女孩神情愉悅，雙手緊握車把；弟弟張開雙臂，露出天真笑容，童年的快樂瞬間被定格在街頭。此地已成觀光客必訪的打卡景點，也是享譽國際的地標。

喬治市享譽國際的地標《姐弟共騎》。（作者提供） 喬治市的古老建築和街頭彩繪。（作者提供） 喬治市街道的立體裝置結合平面繪畫。（作者提供）

令我驚訝的是這裡的消費，街頭夜市宛如台灣夜市的翻版，幾美元便可飽餐一頓。我品嘗了著名40年老攤的海鮮炒粿條，又到另一攤點了一盅綜合水果，內有芭樂、蓮霧，還有口感略似黃瓜的水果，淋上特製醬料並撒上碎花生粒，風味獨特；已多年未曾品嘗蓮霧，格外令人回味。

怡保 老街光影飄咖啡香

怡保雖然不像吉隆坡或檳城那樣國際化，卻擁有深厚的歷史文化底蘊與濃濃懷舊風情，被稱為「馬來西亞的舊時光之城」，也是國際影星楊紫瓊的故鄉。19世紀末至20世紀初，怡保因錫礦而興起，曾是世界上最富有的錫礦區之一，吸引大量華人（尤其客家與廣東人）前來淘金。二戰期間，日本曾占領怡保，為這座城市留下了一段沉重的歷史記憶。

怡保老城區的路標。（作者提供） 有趣的怡保街頭壁畫。（作者提供） 在歲月中沉澱的怡保老街。（作者提供）

怡保舊城區至今仍保留著許多傳統店鋪，中藥房、錫器店與斑駁騎樓靜靜排列；街頭壁畫也由藝術家Ernest Zacharevic繪製，描繪在地生活的點滴。漫步其間，陽光從騎樓縫隙斜灑而下，光影在牆面與地面流轉，時間彷彿被放慢了腳步。

我不疾不徐地走著，看著舊招牌與老建築在歲月中沉澱，彷彿映出一層層過往的生活剪影，默默地訴說當年的繁華與滄桑。空氣中隱約飄著咖啡與食物的香氣，讓人不自覺沉浸在這份悠然自得的懷舊氛圍裡。

著名的怡保「白咖啡」並非指顏色，而是其獨特的烘焙方式。以阿拉比卡（Arabica）、羅布斯塔（Robusta）與利比里卡（Liberica）三種咖啡豆調配，經低溫烘焙去除焦苦，保留原有香氣與醇厚風味，並以棕櫚油植物奶油烘焙，不添加糖或焦糖。沖泡時加入煉乳，使咖啡口感順滑微甜，散發淡淡焦糖與奶香。遊客與在地人常點上一套經典「怡保式早餐」：一杯白咖啡、兩顆半熟蛋與抹上奶油和咖椰醬的烤麵包（Kaya Butter Toast）。這樣簡單的組合，卻是怡保人每日清晨最熟悉，也滿足了我的味蕾。

麻六甲 老街建築活歷史

喬治市和麻六甲兩個城市被列入聯合國世界文化遺產。麻六甲曾被葡萄牙、荷蘭、英國統治，是15世紀海上絲路的重要貿易港口；聖保羅教堂、荷蘭紅屋等建築融合歐洲殖民風格與亞洲元素，走在街上彷彿穿越時空。

老街保存良好，許多建築已有數百年歷史，外觀不容更動，宛如活生生的歷史博物館。

麻六甲河兩岸的彩色建築。（作者提供） 麻六甲的古建築。（作者提供） 世界文化遺產的麻六甲老城區。（作者提供） 煙雨迷濛的麻六甲海峽。（作者提供） 走入時光隧道的麻六甲老城。（作者提供）

老城區古色古香，地標集中，我們選擇步行串聯。荷蘭紅屋與荷蘭廣場擁有東南亞最古老的荷蘭建築群，一整排鮮紅建築極為醒目，是經典打卡點。聖保羅教堂與聖地牙哥古城堡為1511年葡萄牙人所建，登上聖保羅山可俯瞰麻六甲海峽，歷史感濃厚。

雞場街是華人聚居的古街，白天是傳統店舖與娘惹建築，周末則化身熱鬧夜市，街頭表演與美食交織，展現多元文化。小巷間的老建築與手工藝品，讓人彷彿走入時光隧道，卻又充滿活力。

參觀建於1646年的馬來西亞最老的中國佛教廟宇「青雲亭」後，搭麻六甲河遊船，從另一個角度欣賞城市風貌。兩岸彩繪牆、咖啡館與老建築交錯，流露悠閒文藝氣息。

穿越600年 聽見明朝回音

明代航海家鄭和（1371–1433）奉命七下西洋，船隊多次停靠麻六甲，進行補給與外交，促使麻六甲王國成為明朝藩屬。鄭和第一次下西洋，抵達麻六甲的歷史背景約西元1405年。600年後，仍可見相關遺跡：鄭和文化館、三寶井與三寶廟，延續歷史記憶。

穿越600年海風，在麻六甲聽見明朝的回音。（作者提供）

相較之下，歐洲大航海時代稍晚展開：1488年迪亞士（Bartolomeu Dias）繞過好望角，1492年哥倫布發現新大陸，1498年達伽馬（Vasco da Gama）抵達印度，1519年麥哲倫環航地球，皆在鄭和之後。

穿越600年海風，我在麻六甲聽見明朝的回音。

娘惹菜 代表性風味料理

馬來西亞的「娘惹菜」（Nyonya cuisine）是文化與歷史交融的精采代表之一。起源於15世紀，當時中國南方（特別是福建、潮州）商人遠航至麻六甲、檳城與新加坡等地，與當地馬來女性通婚，形成峇峇娘惹族群。這樣的家庭料理融合中式烹飪技法與馬來香料，口味濃郁、酸甜香辣，常見椰奶、南薑、羅望子、班蘭葉、辣椒與香茅等元素，發展出層次豐富的風味。著名菜色包括叻沙（Laksa）、黑果燜雞（Ayam Buah Keluak）及各式娘惹糕。

麻六甲是娘惹文化的重要發源地之一，自15世紀以來便匯聚多元族群，料理風味也最具代表性。

我們在麻六甲逛得飢腸轆轆，一頭鑽進一間典雅的娘惹菜餐廳。大廳內古意盎然的家具與南洋風情地磚相映成趣。第一道上桌的是「Pai Tee」（小金杯），以酥脆杯狀外殼盛裝沙葛（豆薯）絲、紅蘿蔔與蝦仁，再沾甜辣醬食用。外酥內嫩、清爽鮮甜，口感對比鮮明。

經典娘惹菜「Pai Tee」（小金杯）。（作者提供） 藍色蝶豆花飲料及娘惹糕。（作者提供）

一桌經典娘惹菜融合中式細膩與南洋奔放，滋味層層堆疊，令人食指大動。每道菜既有中國南方料理的細膩靈魂，又揉合濃厚的南洋風味；那種交織出的複合滋味新鮮而奔放，讓人一口接一口。料理常以蝦醬（belacan）為基底，濃烈氣息中蘊含深沉鮮香。

藍色蝶豆花與香茅熬製的飲品清雅解膩，最後以色彩繽紛、口感綿密的娘惹糕作結，為這場南洋之旅畫下溫柔而難忘的句點。