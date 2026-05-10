料理功夫／炙燒明太子飯糰

明太子與美乃滋的黃金比例，讓整體風味多了柔和與層次，經過噴槍炙燒後的濃郁香氣，表面微微焦香，香氣瞬間被放大，帶出一種介於家常與日式小店間的療癒感。這款飯糰簡單又飽足，大人與小孩都喜愛，絕對能征服所有人的味蕾。熱騰騰的白飯，搭配鹹香濃郁的明太子，再拌入滑順的美乃滋，讓人食指大動。

準備食材：（約2-3個分量）

1.米飯：溫熱的白飯2 碗（拌入少許鹽或壽司醋，提味又解膩）。

2.靈魂內餡與頂醬：辛子明太子（去膜取籽）、美乃滋（建議用日式美乃滋，口感較不甜膩）。

3.調製比例： 明太子1：美乃滋2的比例混合均勻，就能很美味。

4.海苔（長條片狀，大片海苔剪開即可）、熟白芝麻、七味粉（增加層次與微辣感）。

5.保鮮膜、噴槍（炙燒用，若無可用烤箱代替）。

作法：

1.捏製飯糰基底與初次點綴：

首先取適量溫熱的白飯，中間放入一小塊明太子作為內餡，利用保鮮膜協助，將其捏成紮實的三角形。

2.這個階段的飯糰呈現乾淨的米色。在飯糰頂端抹上一層調好的明太子美乃滋醬，並大方地撒上一層熟白芝麻。這時的海苔片還未完全貼合，呈現鬆散的狀態，準備包裹。

3.接著將海苔從底部兩側向上對齊包裹，整齊地貼合飯糰斜邊，就像是給飯糰穿上衣服一樣，方便拿取且不沾手。海苔包裹完成後，在頂部的明太子美乃滋醬上撒上七味粉。飯糰頂端交叉擺放的細海苔絲更增添了精緻感。

4.最關鍵的「炙燒」： 最後，也是最重要的一步！拿出你的噴槍，對準抹在飯糰頂端的明太子美乃滋醬進行表面炙燒。直到醬料呈現迷人的焦糖色、並散發出濃郁的炙燒香氣為止。

兩顆飯糰整齊地擺放在青花瓷盤上，頂部的炙燒醬汁色澤誘人，海苔也呈現烤過後的微亮質感，讓人垂涎三尺。

小技巧：

1.若身邊沒有噴槍，可以將抹好醬、撒上芝麻與七味粉的飯糰，放入預熱好的烤箱中（上火最高溫），烤約 2-3 分鐘，至表面微焦即可。

2.海苔酥脆秘訣： 建議要吃之前再把海苔包上去，避免米飯的濕氣讓海苔軟掉。

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