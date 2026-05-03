移民專頁／申請I-485 不會失去F-1身分

讀者問：

我是作為EB-5副申請人file的I-485、EAD和AP，去年8月底遞交，9月初Finger print，但是到了現在，Combo卡還沒有任何動靜，且我自己是OPT第一年，也快到期了。為了能繼續合法工作，可能無法等到Combo卡下來，就得先遞交OPT Extension。但是，有些資料來源顯示，我正在等待身分轉換，是不能file OPT Extension。請問，有什麼方案可以在等待期間也合法工作嗎？

答：

1.在移民 法上，I-485 pending並不會自動導致失去F-1身分。只要你現在仍然維持F-1身分，沒有違反F-1規定。在調整身分階段，美國允許Dual Intent存在。

2.能否能夠申請OPT extension分成兩種情況：如果你是STEM專業，你是可以申請24個月STEM OPT Extension的。移民局沒有規定I-485 pending不能申請STEM OPT。在際操作中，很多人一邊等I-485的EAD，一邊用STEM OPT維持身分，這是常見合法路徑。如果你不是STEM專業，那就沒有OPT extension了。這時，你只有兩個合法工作來源，即I-485 EAD和其他合法非移民工作身分（例如H-1B）。

3.之所有有些資料說這種情況不能申請OPT Extension，可能是因為有些學校DSO會比較保守，認為遞交I-485就顯示了移民意圖，而F-1是非移民身分，兩者之間有矛盾。但現實操作中，移民局並不會因為I-485 pending而拒絕STEM OPT。很多EB類、婚綠類申請人都這樣操作。關鍵在於你在遞交STEM Extension時，必須仍然在OPT的有效期限內。