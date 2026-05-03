移民專頁／海外申請H-1B 需繳交10萬元

讀者問：

朋友現在I-485正在審理中，但已經拿到I-485工卡和I-131（分開的），只等排期。現在是用O-1簽證 工作（境內轉換沒有visa sticker），今年抽到H-1B了，律師說一定要10月COS到H-1B status之後，再出美國申請簽證。如果10月之前掛著O-1身分出去的話，回來I-485會被視為放棄嗎？已經有I-131 AP了，O-1也不能在10月出門辦H-1B簽證嗎？回來的時候拿著H-1B簽證入境不可以麼？ I-485會被取消？

答：

根據目前適用於在海外申請 H-1B簽證人士的10萬美元H-1B付款規定，申請人必須在離開美國之前先在美國境內完成身分轉換，才能避免支付這項費用。這就是為什麼你的律師堅持你必須留在美國直到10月，因為那時身份轉換才會正式生效。如果你之後離開美國，這不會被視為放棄I-485申請，因為H-1B持有人在I-485申請審理期間可以離開並再次入境美國。你的朋友也可以使用預先假釋（Advance Parole）離境，這同樣不會使I-485申請失效。如果你的朋友在10月之前仍持O-1身份離開美國，而之後試圖以O-1 申請重新入境，USCIS 可能會認為他已經放棄了I-485申請。