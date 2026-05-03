我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍闖荷莫茲遭伊朗猛轟 美官員爆：2艘驅逐艦毫髮無傷

Met Gala／谷愛凌裙子有1.5萬顆泡泡 邊走路還會邊冒泡

移民專頁／海外申請H-1B 需繳交10萬元

李亞倫律師
聽新聞
test
0:00 /0:00

讀者問：

朋友現在I-485正在審理中，但已經拿到I-485工卡和I-131（分開的），只等排期。現在是用O-1簽證工作（境內轉換沒有visa sticker），今年抽到H-1B了，律師說一定要10月COS到H-1B status之後，再出美國申請簽證。如果10月之前掛著O-1身分出去的話，回來I-485會被視為放棄嗎？已經有I-131 AP了，O-1也不能在10月出門辦H-1B簽證嗎？回來的時候拿著H-1B簽證入境不可以麼？ I-485會被取消？

答：

根據目前適用於在海外申請 H-1B簽證人士的10萬美元H-1B付款規定，申請人必須在離開美國之前先在美國境內完成身分轉換，才能避免支付這項費用。這就是為什麼你的律師堅持你必須留在美國直到10月，因為那時身份轉換才會正式生效。如果你之後離開美國，這不會被視為放棄I-485申請，因為H-1B持有人在I-485申請審理期間可以離開並再次入境美國。你的朋友也可以使用預先假釋（Advance Parole）離境，這同樣不會使I-485申請失效。如果你的朋友在10月之前仍持O-1身份離開美國，而之後試圖以O-1 申請重新入境，USCIS 可能會認為他已經放棄了I-485申請。

簽證

上一則

移民專頁／辦公地點變更 不能交I-485

下一則

移民專頁／不可使用B表 計算兒童超齡

延伸閱讀

移民專頁／返美困難重重 H-1B不敢出國

移民專頁／返美困難重重 H-1B不敢出國
H-1B結果出爐 台青年分享留美身分布局

H-1B結果出爐 台青年分享留美身分布局
彭博：H-1B簽證改革後 中籤率大增

彭博：H-1B簽證改革後 中籤率大增
移民專頁／EB-1A申請加急 移民局也可暫緩處理

移民專頁／EB-1A申請加急 移民局也可暫緩處理

熱門新聞

雇主匹配401(k)是多數勞工能獲得的最高保證回報，不要錯失這項福利。（圖／123RF）

理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬

2026-05-03 02:17
示意圖。(Photo by Lesly Juarez on Unsplash)

星座／處女座玩心太重 摩羯座笑口常開

2026-04-26 02:00
豌豆苗、胡蘿蔔苗、芝麻葉苗、甜菜苗等微型蔬菜，大受歡迎。（美聯社）

封面故事／沒庭院沒時間？8種「微型綠蔬」室內就能種

2026-04-26 14:10
丁香盛開時色彩艷麗，並有濃郁香氣。（新華社）

封面故事／丁香花濃香豔麗 養護修剪學問大

2026-04-27 11:59
在長壽與通膨壓力下，退休金資產配置需與時俱進；示意圖。（圖／123RF）

退休金／「100減去歲數」投資法 難抗通膨

2026-05-03 02:16
「盲婚試愛」製作方被控提供大量酒精、剝奪飲食與睡眠影響參加者的精神狀態；圖為劇照。（取材自IMDb）

娛樂／當實境不再真實…真人秀幕後的黑暗操控

2026-05-03 14:51

超人氣

更多 >
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」