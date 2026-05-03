養生／喝鹼性水可排毒？改變酸鹼值反而致病

鹼性水傳具抗氧化、改善酸鹼體質、甚至抗癌和排毒等效果，目前並無足夠科學證據支持；示意圖。（本報資料照片）

市售鹼性水品牌多元，常有人說，喝鹼性水可以抗氧化、改善酸鹼體質、甚至抗癌和排毒，台灣衛福部食藥署澄清，目前並無足夠科學證據支持鹼性水有前述的效果，人體有保持酸鹼恆定的機制，單靠喝鹼性水並不足以影響，效果和一般的水一樣，專家指出，「如果真的能改變體內的酸鹼值，將使得體內的細胞代謝、酵素作用無法正常運作，反而會造成疾病」。

台灣食藥署臉書粉絲專頁「食用玩家-食藥署」近期發文，目前並無足夠科學證據支持鹼性水有調整酸鹼體質、抗氧化、排毒抗癌的效果，部分廣告宣稱鹼性水分子更小、更好吸收，也缺乏足夠科學證據支持，人體有保持酸鹼恆定的機制，單靠喝鹼性水並不足以影響酸鹼恆定，所以喝鹼性水和一般飲用水對身體的效果都是一樣的。

台灣海洋大學食品安全與風險管理研究所助理教授莊培梃，在食藥署「藥物食品安全週報」中指出，人體中血液、胃部等各部位的酸鹼值，都有保持酸鹼恆定的機制，單靠喝鹼性水並不足以影響酸鹼恆定，「如果真的能改變體內的酸鹼值，那將使得體內的細胞代謝、酵素作用無法正常運作，反而會造成疾病」，因此喝鹼性水調整酸鹼體質的論點並不足以採信。

莊培梃表示，水是維持人體機能的重要物質，但五花八門的包裝水產品、水處理設備，所宣稱的療效、機能，大多沒有足夠的科學證據支持，應避免嘗試以特殊的水產品取代正規醫療，試圖達到抗癌、治病、抗氧化目的，疾病治療仍需要透過正確醫療支持、均衡營養飲食輔助，才能真正達到效果。

至於日常補充水分的功能，莊培梃說，任何水產品的效果都相同，自來水公司提供的自來水、市售包裝水皆合乎飲用水水質標準規範，喝煮沸過的自來水就是很好的補水選擇，也可以依個人對產品的喜好來挑選。但是，如果是地下水，則需留意可能含有其他污染物質的風險。

「鹼性水」顧名思義就是酸鹼值偏向鹼性的水，市售鹼性水pH值約在7.5至9.5間，多以電解方式製作，在電解過程中，水分子會在陰極得到電子，形成氫氣（H2）與氫氧根離子（OH-）；水中微量的鈣、鎂等金屬離子也會因為帶有正電往陰極聚集。

莊培梃說，這些氫氧根離子與金屬離子使得陰極附近的水偏向鹼性，也就是俗稱的鹼性水。而電解時氫氣也同時生成，因此又有人更進一步稱呼為鹼性氫水，然而氫氣在水中溶解度低，且不易保存，沒有特別強調的必要性。