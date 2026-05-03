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養生／化妝品能淡化皺紋？ 醫：暫時性、老化不可逆

林則澄
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皮膚科醫師指出，皺紋是皮膚老化的徵兆之一，即便能透過化妝品改善外觀和質地，但通常...
皮膚科醫師指出，皺紋是皮膚老化的徵兆之一，即便能透過化妝品改善外觀和質地，但通常只是暫時性；示意圖。（本報資料照片）

愛美是人的天性，時下不少市售化妝品都標榜「淡化皺紋」口號，但專家表示，皮膚一旦形成皺紋就難以回到原本的外觀和質地，因此化妝品只能暫時減緩老化的過程。台灣衛福部食藥署強調，化妝品不具有消除皺紋、細紋等功能，接受並善待自己的每個年齡階段，才是最好的護膚抗皺方法。

食藥署在第1008期的藥物食品安全周報拋出，「淡化皺紋化妝品真的有用嗎？」「提早使用淡化皺紋化妝品，可以減緩皺紋產生？」等問題。台灣皮膚科醫學會、皮膚科醫師黃千耀對此指出，皺紋是皮膚老化的徵兆之一，涉及多種內外因素，包括隨著年齡增長，皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白減少，導致失去彈性和緊緻度，由於老化不可逆，因此皮膚一旦形成皺紋，就很難消除。

黃千耀表示，市售標榜「淡化皺紋」的化妝品，通常含有維生素A衍生物、維生素C和E、Q10、透明質酸等多種成份，可促進更新皮膚細胞、吸收並保留水份，降低皺紋的明顯程度，使皮膚更為豐盈和、平滑，但即便能改善皮膚的外觀和質地，通常只是暫時性，並存在個體的差異性。

黃千耀指出，皮膚老化是無法避免的過程，再好的護膚品，也只能在一定程度上減緩此過程，無法完全消除已形成的皺紋，使用市售標榜「淡化皺紋」口號的化妝品除了需持之以恆，還要均衡飲食、充足睡眠、避免過度曝曬於陽光下和戒除不良生活習慣，都是改善皮膚狀況的重要因素。

此外，黃千耀說，不良生活習慣如抽菸、過量飲酒、熬夜等習慣會加速皮膚老化、更早出現皺紋，頻繁的臉部表情變化也會導致動態皺紋，在形成初期可能是暫時，但隨著時間推移會轉變為難以逆轉的靜態皺紋。食藥署強調，化妝品不具有消除皺紋 、消除細紋等功能，皺紋是歲月的痕跡，接受並善待自己的每個年齡階段，才是最好的護膚抗皺方法。

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