城鎮傳真／卡納維爾角 開啟航天新頁

參觀甘迺迪太空中心的火箭發射控制室。（作者提供）

2026年4月，佛羅里達州 墨西哥灣畔的卡納維爾角再次成為世界矚目的焦點。搭載四名宇航員的「阿提米絲2號」（Artemis II）火箭從卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，執行為期10的天繞月飛行任務，開啟美國國家航空暨太空總署(NASA )航太 史新的一章，當然也開啟了人類飛向月球深空的嶄新篇章。這一刻，不僅屬於NASA或「太空之城」卡納維爾角，更屬於這裡的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），特別是NASA在這裡的航太發射系統。

從阿波羅到阿提米絲

從「阿波羅11號」到太空梭時代，再到今天的「阿提米絲」計畫，卡納維爾角始終是發射升空之地，是人類離開地球飛向宇宙星空的重要起點。甘迺迪太空中心發射架的每一次點火升空，都是一次跨越時代的出發。

這一次，「阿提米絲2號」火箭從這裡發射升空，將載有4名宇航員的「獵戶座」太空艙（Orion Capsule）成功送入月球軌道近月飛行，讓卡納維爾角的甘迺迪太空中心再次成為NASA的「發射前線」，也讓希臘神話故事裡的月亮女神「阿提米絲」名揚海內外。

靠地理優勢 成為發射場

美國載人航太任務為何都要從卡納維爾角發射升空呢？從地圖上看，佛羅里達州像一柄伸向大西洋的長矛，而卡納維爾角正位於其東海岸中部。這裡之所以成為美國航太發射重地，並非偶然。首先是地理優勢。卡納維爾角靠近低緯度地區，火箭向東發射可以藉助地球自轉，提高運載效率；同時面朝大西洋，發射路徑安全可控，一旦發生發射後爆炸等事故，箭體也會落入卡納維爾角以東水域避免更多傷亡。

其次，這裡交通便利，既有港口，又靠近美國本土腹地，便於大型設備運輸與人員調度。

自20世紀50年代以來，美國便在此建設發射場。如今，甘迺迪太空中心與卡納維爾角太空軍基地相鄰分布，構成完整的發射體系。同在墨西哥灣（美國已將其更名為美國灣）的休士頓太空中心，承擔飛行指揮與監控職能，被稱為NASA的「航太大腦」。

2025年初，我和太太在墨西哥灣自駕遊。從佛羅里達東海岸自駕南行，小城景色、海濱景色、古堡遺址和無盡的沙灘，佛州的旅遊資源豐富太適合自駕遊了。在打卡甘迺迪太空中心前，我們在距離卡納維爾角不遠的泰特斯維爾（Titusville）小住，先遊覽了緹慕誇自然歷史保護區、福特卡洛琳國家紀念館和京士力種植園和聖奧古斯汀古堡等，尤其是聖奧古斯汀古堡及其原汁原味的西班牙風情老街非常值得一遊。從這裡我們進入卡納維爾角，抵達了甘迺迪太空中心。

火箭園 鋼鐵森林震撼

買票進入甘迺迪太空中心園區，最先映入眼簾的是室外「火箭園」。一枚枚不同年代、不同型號的火箭直指藍天，構成一片鋼鐵森林；橙色燃料箱、白色箭體，在陽光下格外醒目。行走其間，彷彿置身一座以航太為主題的火箭林，既震撼又真實。在室外「火箭園」，除「土星1B號」巨星火箭太過巨大，平臥在三個大型鋼鐵托架上展出外，水星-紅石3號、三角洲II號、朱諾1號、朱諾2號等多款各色各樣的航太火箭矗立在火箭園展出，給人以火箭林立的震撼感覺，遊客在藍天白雲下拍照，也比在展覽館裡看火箭更壯觀、更能拍出大片。

甘迺迪太空中心火箭園區一角。（作者提供） 甘迺迪太空中心火箭園展出的太空梭火箭和燃料箱。（作者提供）

珍貴展品 歷史觸手可及

甘迺迪太空中心參觀專案豐富多彩，室外火箭園只是其中之一。「阿波羅/土星五號中心」展館橫臥展廳的那枚曾將人類送上月球的「土星五號」火箭，巨大的體量帶來強烈的視覺衝擊，讓人直觀感受到登月工程的規模與難度。展廳內還陳列著登月艙、月球車以及月球岩石樣本等珍貴展品，把歷史拉近到觸手可及的距離。

甘迺迪太空中心展出的航太回收艙。（作者提供） 甘迺迪太空中心展出的「亞特蘭提斯號」太空梭解剖模型。（作者提供）

甘迺迪太空中心的發射看台，就在「阿波羅/土星五號中心」展廳一側的海邊。遊客觀景區面向發射場。我們隔水遙望過去，高聳的發射架靜靜佇立。這裡曾將「阿波羅11號」發射升空飛向月球，將「亞特蘭提斯號」等太空梭發射升空，如今又將「阿提米絲2號」發射升空，飛向月球。站在這裡，很容易讓人產生一種時間交錯的感覺：過去與未來在同一片天空下重疊。

39號發射台 知名度最高

這裡真實地見證了NASA一次又一次的載人航太發射，也見證了太空梭時代的輝煌與終結。每一次火箭點火，都是對未知世界的再次叩問。也許，甘迺迪太空中心或者說卡納維爾角，留在歷史中的是四個具有震撼力的大字：發射升空。

從「阿波羅登月計畫」到「阿提米絲號」火箭升空，NASA在甘迺迪太空中心發射場建有多座發射架系統，適應不同航太任務火箭和太空梭發射。其中，39號綜合發射架系統（LC-39）知名度最高。

該發射台矗立在卡納維爾角的梅里特島，由三個發射台和航天器組裝大樓和發射控制中心以及新聞中心等構成，是一套航太發射綜合體。39號發射台最初是為「阿波羅登月計畫修建的，後來用於太空梭發射。卡納維爾角台空軍基地也有發射場。所以，卡納維爾角經常可以觀看和感受到發射升空的震撼。

太空港 體驗發射升空

與參觀宇航博物館不同，遊甘迺迪太空中心需要乘坐中心的巴士穿行于園區。室內展廳裡面除了有太空梭和火箭等展品外，還有精心設計的「太空港」模擬體驗專案，參與感和震撼感極強，讓遊客可以親身體驗發射升空的震撼。機不可失，我和太太也排隊進入太空港（Spaceport），隨著倒計時響起，座椅劇烈震動，伴隨轟鳴聲「衝向太空」。短短幾分鐘的體驗，卻在我們心中留下難忘的震撼和參與感。

「阿提米絲2號」繞月飛行的圓滿成功，讓無數青少年燃起宇宙航太夢。我們華裔也不乏夢想成真參與者。「獵戶座」太空艙成功返回地球後，和四名宇航員一起名聲大振的還有NASA的「獵戶座」太空艙專案主管霍華德·胡（Howard Hu）。這位來自上海的新一代移民，因為童年時看了電影《星球大戰》激發出宇航夢想，22歲那年從華盛頓大學航空航太工程專業畢業後進入NASA，如今在休士頓成為「獵戶座」太空艙項目主管。

這次「獵戶座」太空艙繞月飛行時，零重力指示器測試用的毛絨玩具「升起」（Rise），是加州一位8歲姓葉的華裔男孩設計，也是NASA從來自50多個國家的2600多件參賽作品中選中的。作為月球吉祥物隨「阿提米絲2號」火箭升空的「升起」，藍色地球帽寓意地球升起，當然也是這位8歲華裔少年太空夢的升起。他的宇航作品不但升起了，而且繞月飛行後又返回加州了。

太空之城 旅遊兼具啟發

卡納維爾角所在的布里瓦德縣，被稱為「太空海岸」或「太空之城」。這裡不僅有航太基地，還有綿延的海灘與濕地生態。距離奧蘭多僅兩小時車程，使它成為兼具科技與旅遊吸引力的獨特目的地。不少遊客將迪士尼世界度假遊與參觀甘迺迪太空中心一起安排，一邊是迪士尼樂園童話世界，一邊是航太中心宇宙星空，兩種想像力和兩種啟迪人生的不同旅遊，在佛州卡納維爾角交匯。

甘迺迪太空中心室內展出的太空人太空漫步。（作者提供）

在意猶未盡地準備離開甘迺迪太空中心前往邁阿密方向時，我在想，遊太空航太中心，既是旅遊也是啟發，是關於科學、歷史、宇宙和人類未來的啟發，也是更加高遠的夢想。我要說，不論你是乘坐郵輪、飛機還是自駕來佛羅里達州，千萬不要錯過了甘迺迪太空中心。卡納維爾角是個讓遊客眼界大開、思想昇華的地方。