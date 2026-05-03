旅遊／冰川瀑布…遇見阿根廷的壯麗

阿根廷烏普薩拉冰川上游的壯麗景象，只有徒步者能看到。（圖作者提供）

今年3月初，我們兩老從美國紐約的甘迺迪機場直飛阿根廷 首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires，簡稱布城），拉開了阿根廷兩周之旅的序幕；這是我們第二次拜訪阿根廷，上一次是8年前的同一季節，都是北美洲嚴冬將盡，南美洲炎夏轉秋的時候。

布城很歐洲 被譽南美巴黎

布城是阿根廷最大的城市，位於拉普拉塔河（Río de la Plata）西南岸。這座城市以其濃厚的歐洲風情、宏偉的建築和藝術氛圍被譽為「南美巴黎」。這裡也是阿根廷探戈舞（Argentine Tango）的發源地，街頭隨處可見表演，展現熱情與拉丁風情。

飛機到達布城已近中午，在旅館略做休息，下午五時我們便到一家披薩餐館報到，參加一個三小時的美食團。領隊一面講解阿根廷吃的文化；一面吃了三家餐館，都是在市區步行可到之處，還訪問一家咖啡店吃點心，最後以一家冰淇淋店結束行程。和美國很不相同，阿根廷的街上很少看到胖子，這應該和他們的飲食文化有關。

參加美食團 難忘牛排滋味

美食團在一家牛排店停留。我們聽說阿根廷的牛羊肉以天然牧草放養、肉質精瘦、風味濃郁著稱，因潘帕斯草原（Pampas grasslands）特殊草質，牛肉常帶有天然的礦物質鹹味，僅需粗鹽碳烤即美味無比。阿根廷人吃牛排通常不配沙拉或醬汁，是因為他們追求原味，並以當地頂級的草飼牛肉為傲。

雖然不配沙拉，但烤肉通常會搭配簡單的麵包、紅酒或Chimichurri（由香草、大蒜、醋和橄欖油組成的青醬），以提升口味。在這家牛排店，肋眼牛排（rib-eye）帶有自然鹹味，讓我們印象深刻，難以忘懷。

老虎城 運河島嶼遊船聞名

次日，我們跟旅行社安排的私人導遊去遊覽布城以北30公里處的老虎城（Tigre），是著名的三角洲度假勝地，以運河、島嶼和遊船聞名。聖伊西德羅（San Isidro）作為通往老虎城的門戶，更展現了高雅的殖民風格，擁有舒適的住宅區、歷史建築和教堂，是布城近郊集富裕、歷史與自然景觀於一體的高端生活區。

我們先搭船環繞老虎城的河邊新生地一圈，再搭船走水路囘到布城，一路上可以欣賞布城的天際線。

第三天起，我們飛往埃爾卡拉法特（El Calafate），是阿根廷的冰川公園區的門戶。

瓦利丘角（Punta Walichu）是距離埃爾卡拉法特僅8公里的一處重要考古遺址。這裡展示巴塔哥尼亞（Patagonia）早期原住民（如Tehuelche人）的史前岩畫，遊客可沿著阿根廷第一大湖阿根廷湖的湖岸洞穴漫步，一邊欣賞美景一邊體驗歷史文化。

烏普薩拉冰川 只能遠觀

第四天，我們去看烏普薩拉冰川（Upsala Glacier），8年前我們曾去看過莫雷諾（Perito Moreno）冰川，烏普薩拉冰川因為不穩定沒看成，這次是專程奔著烏普薩拉冰川來的。烏普薩拉冰川長約53.7公里，寬約13公里，是南美洲最大的冰川之一；遊船必須停在冰川外14公里處，否則冰川如有大塊浮冰剝落會引發海嘯，對遊客造成危險。14公里的距離很遠，除了觸摸湖中由冰川剝落的浮冰，其實冰川的正面很難看得清楚。

幸好旅行團安排用越野車把遊客載到冰川的上游。遊客分兩組，我們被分到健行組，但能不能走7公里我們也不確定；我們才走了半小時或1公里就氣喘吁吁，只好申請退組，改到餐館報到。然而半小時的路程，正好讓我們看到烏普薩拉冰川的上游，風景極為秀麗。

埃爾恰登 徒步者之都

第五天，我們坐車三小時到了正北方向213公里的埃爾恰登（El Chaltén），是位於巴塔哥尼亞腹地的著名徒步旅遊小鎮，被譽為「阿根廷徒步者之都」。

阿根廷徒步者之都埃爾恰登的步道不是好走的，山壁上還掛著鐵鏈。（圖作者提供）

它坐落在洛斯格拉西亞雷斯國家公園（Los Glaciares National Park）内，以雄偉的費茨羅伊峰（Mount Fitz Roy），標高3405公尺，和獨特的地理景觀而聞名，是徒步愛好者欣賞原始冰川、山峰和高山湖泊的聖地。

巴里洛切 阿根廷的瑞士

第七天，我們搭飛機到了布城西南1578公里的巴里洛切（Bariloche），它是位於阿根廷巴塔哥尼亞地區的一座迷人山城。坐落在安地斯山脈的腳下，毗鄰壯麗的納韋爾瓦皮湖（Nahuel Huapi Lake），以其如畫的湖光山色被譽為「阿根廷的瑞士」。歐洲來的移民因為此地酷似瑞士而備感親切，安心定居。

阿根廷巴里洛切的大湖讓該地得到阿根廷瑞士的雅稱。（圖作者提供）

此情此景，不禁令我想到1978年由格利高里‧派克（Gregory Peck）主演的驚悚片《巴西來的小子》（The Boys from Brazil）。

雖然這部電影的劇情焦點主要在巴拉圭和巴西，但這部電影的精神和背景與阿根廷的巴里洛切有非常直接的關聯，因為許多納粹的逃亡者都選擇阿根廷的巴里洛切作為避難所。

我們在這裡停留了四個晚上，住的旅館在湖邊，每天看到窗外的湖裡水波蕩漾，彷彿人閒仙境，令人難忘。

聖馬丁 有阿爾卑斯風格

四天中，我們用了兩天的時間來回聖馬丁- 德洛斯安第斯（San Martín de los Andes），由私人導遊開車帶我們，沿路講解地理、歷史知識。聖馬丁是一座風景如畫的阿爾卑斯風格小鎮，坐落在拉卡爾湖 （Lago Lácar）岸邊，被高聳的安第斯山脈包圍。

阿根廷的聖馬丁是一座風景如畫的阿爾卑斯風格小鎮。（圖作者提供）

這座小鎮通常被稱為巴塔哥尼亞的「度假之都」，在夏季和冬季都是阿根廷乃至國際遊客的熱門目的地。與熱鬧的巴里洛切相比，這裡更有安靜的歐洲鄉村氣息。

聖馬丁也是著名的「七湖之路」的北端起點，一路好山好水，風景如畫。

伊瓜蘇瀑布 魔鬼喉嚨壯觀

阿根廷兩周之旅的最後一站是在巴里洛切東北2786公里的伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls），是世界自然遺產，位於阿根廷與巴西交界，由275條瀑布組成；位於美、加交界的尼加拉瀑布則僅有3條瀑布。伊瓜蘇壯觀的「魔鬼喉嚨」（Devil’s Throat）高82米；尼加拉瀑布的最高落差則為52米。伊瓜蘇是世界上規模最大的瀑布系統，因其綿延3公里的寬度；尼加拉瀑布的寬度則為其三分之一，伊瓜蘇被公認為世界最壯觀的瀑布之一。

阿根廷伊瓜蘇瀑布全景，還有小船奮力地往上衝。（圖作者提供）

原本安排在伊瓜蘇停留兩晚，第一天看阿根廷這邊的瀑布；次日才到巴西那邊看。但旅行社作業疏失，只好兩天都在阿根廷這邊。第二天，我們搭船走到瀑布之下，全身濕透，是個難得的體驗。

卡米尼托 布城文化靈魂

看完伊瓜蘇瀑布，我們飛回布城住最後一晚。

在布城的最後一天，上午跑回卡米尼托（Caminito），這裡是布城拉博卡（La Boca）區的熱門露天博物館和行人徒步區，以其標誌性的彩虹色房屋、街頭探戈表演和濃厚的義大利移民歷史而聞名。這裡曾是河流舊址和鐵路，1950年代由藝術家本尼托‧金克拉‧馬丁（Benito Quinquela Martín）帶領社區將其改造為充滿活力的藝術街道，是探訪布城文化靈魂的必去景點。

阿根廷布城卡米尼托的暗巷裡藏有藝術家的紀念品店。（圖作者提供）

下午參觀已故卡洛斯‧加德爾（Carlos Gardel，1890–1935）的博物館，他是阿根廷探戈史上最重要的人物，被譽為「探戈之王」。

晚上，我們搭夜機飛回美國，結束兩周的全部行程。從冰川到瀑布，阿根廷的壯麗與熱情，對我們晚年的旅行留下了難忘的記憶。

阿根廷埃爾卡拉法特瓦利丘角的原住民山洞裡，主辦人端出鮮嫩的燉羊肉。（圖作者提供）