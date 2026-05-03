旅遊／塞北江南…走進寧夏的綠洲詩篇

黃河青銅峽水利樞紐工程。（圖作者提供）

寧夏被騰格里、烏蘭布和、毛烏素三大沙漠包圍，「降水兩百，蒸發三千」。賀蘭山是農耕民族和遊牧民族的分水嶺，歷史上戰亂頻起。乾旱與戰爭並沒有使寧夏淪為沙漠，因為賀蘭山削弱了西伯利亞寒流，阻截騰格里沙漠東侵，因為黃河近400公里的獨寵，使寧夏成為塞北江南。

塞外糧倉 珍珠米享盛名

從銀川高處眺望巍巍賀蘭山，俯瞰山下如綢帶展開的黃河，塞北的雄渾與江南的靈秀銜接，迥然不同的景致抒寫得極為融洽。晚唐詩人韋蟾寫下：「賀蘭山下果園成，塞北江南舊有名」。

黃河在寧夏中寧被南北走向的賀蘭山脈阻擋，通過青銅峽谷轉向北，收斂了野性，將銀川平原攬入臂彎裡，留住攜帶的泥沙和養分。山河並行間是沃土良田，「天下黃河富寧夏」。被沙漠圍堵的寧夏是古老黃河文明的發祥地之一。

黃河在銀川平原留下諸多水泊。銀川有穿城而過的唐徠渠、大片濕地和幾個湖泊，這在大西北城市中少見。中國農村通常北粟南稻，得黃河水灌溉之利，乾旱的銀川平原大面積種植水稻，出產著名的珍珠米。縱橫交錯的水渠如流淌在寧夏大地的血管，仰仗黃河母親的乳汁，寧夏牛羊成群、瓜果飄香，成為塞外糧倉。

引黃古灌區 入選世遺

從銀川往南去青銅峽，黃河上游最後一道峽谷，由賀蘭山餘脈與牛首山相夾形成。傳說大禹治水時用青銅神斧在此劈開石山，黃河一瀉千里，造就了十里長峽。大壩攔截之前兩岸奇峰對峙，晚霞與河水在峭壁上相輝映，呈現一片青銅色，青銅峽因而得名。

青銅峽大壩讓黃河收斂了野性，滋潤著銀川平原。（圖作者提供）

自秦漢開始先後開掘的秦渠、漢渠、唐徠渠等九大乾渠從青銅峽引出。利用黃河水的流量和水能自流灌溉，成為中國四大古灌區之一，堪稱與都江堰媲美的無壩引水工程典範。「寧夏引黃古灌區」入選「世界灌溉工程遺產」。

青銅峽大壩是黃河上游第一座閘墩式水電站。坐船遊覽青銅峽，看著被大壩攔截的黃河，毫無不盡黃河滾滾來的雄偉氣勢。奔騰跌宕的黃河徹底化為天水相接、煙波浩淼的一汪平靜，沒有了魂魄。

岸邊城市也全是新城，水下和岸上都不再具有吸引力。峽谷中段新建大禹文化園，大禹立像手持耒耜，目光如炬，腳下蛟龍盤臥；仿漢建築裡大禹神像金碧輝煌。

青銅峽谷嶄新生長出來的大禹文化園與大禹立像。（圖作者提供）

108塔 見證神祕西夏王朝

青銅峽108塔是祈求平安的藏傳佛教塔，建於西夏王朝，是中國現存最大的喇嘛塔群之一。108座古塔屹立於黃河岸邊，依山傍水分階而建，奇數排列成十二行，構成一個等腰三角形，與黃河相守相望。黃河岸邊牛首山氣勢磅礡，兩座主峰似牛角直插雲霄。

青銅峽喇嘛塔群108塔建於西夏王朝。（圖作者提供）

西夏雄踞西北對壘中原數世紀，和宋遼三分天下，二十四史沒有留下隻言片語；108塔基下出土西夏文字題記的帛書等文物，見證神祕的西夏王朝歷史，和藏傳佛教在西夏傳播弘揚。

黃河大牌樓集古今詠頌黃河名篇，納華夏歷史經典。大型銅浮雕九龍戲珠意喻青銅峽是「九渠之首」，明珠比喻青銅峽水利樞紐工程。

水洞溝 保存軍事建築

水洞溝遺址是中國最早發現的四萬年前舊石器時代文化遺址，中國史前考古的發祥地。1923年法國古生物學家發掘出300多公斤動物化石和遠古石製品，28處古人類居住的地穴。石器製作技術可以和歐洲、西亞、北非的古人類棲居地的石器相媲美。

水洞溝遺址內有中國唯一保存完整的長城立體軍事防禦體系。（圖作者提供） 明代黃土長城沿著河流蜿蜒，曾經兵戈相向血雨腥風。（圖作者提供）

水洞溝遺址內有中國唯一保存完整的長城立體軍事防禦體系，包括城牆、烽燧、城堡、藏兵洞、溝塹墩台等軍事防禦建築。黃土長城蜿蜒近200公里，沿著山麓與河流起伏，把銀川平原緊緊地懷抱著；黃土牆經年風雨剝蝕坍塌，還有幾段傲然挺立，儘管千瘡百孔，依然顯示著殘存的尊嚴。

長城殘塌的墩台烽燧，暗淡了刀光劍影，遠去了鼓角錚鳴。（圖作者提供）

峽谷入口是明代「藏兵洞」入口。洞內巷道左盤右旋，上下相通，蜿蜒於崖壁之內。長城腳下「紅山堡」曾駐守著千餘人的清水營。地上紅山堡和藏兵洞上下呼應，形成立體防禦工事，對阻擋韃靼、瓦剌貴族南侵發揮重要作用。

明代「藏兵洞」入口，洞內巷道左盤右旋於崖壁之內。（圖作者提供）

黃沙古渡 今是濕地公園

從銀川往北去沙湖。45平方公里水域，豐盈潤澤中有沙的粗獷，沙海起伏中有水的靈秀。乘坐快艇或飛駛於開闊的湖面，或穿梭進蘆葦蕩中，驚起無數飛鳥。一簇簇如芒綻放的蘆葦依水而生，層層散去，與無數出沒其間的鳥翅一起搖曳，美如大盆景。湖中游魚無數，棲息著約百萬隻、近200種鳥類。快艇到湖對岸，風景切換成沙漠。上岸爬上沙丘高處，駱駝馱載遊人翻越連綿沙丘，留下駝鈴聲。

從銀川往東來到黃河東岸「黃沙古渡」。這是明清時期最負盛名的渡口，相傳康熙微服私訪及親征噶爾丹，昭君出塞和親，蒙恬北擊匈奴，皆由此渡口西進，現在是國家濕地公園。登高東望浩瀚的黃沙，隔黃河西眺無際的綠野，一派大漠黃河塞北江南的壯麗景色。

中衛 寸草不生變蔥蘢

從銀川往西來到騰格里沙漠。無際的戈壁和起伏的沙丘一直連到天邊，地下水在沙漠中形成400多個湖泊，緊連著遼闊的通湖草原。中衛在騰格里沙漠邊緣，幾十年前是天上不飛一隻鳥，地上不長一棵草的死亡之海。如今用無數「麥草方格」結成的巨網固沙阻沙，成功曳住了流沙前進的腳步。

中衛城林木蔥蘢，沙坡頭建成遊樂園。黃河寬約400米，遊船遊艇、水上摩托，羊皮筏子在河上游弋。上到坡頂觀景台，眼前黃河千迴百轉橫穿大漠，創造出一片綠洲。一尊王維塑像挺立在風沙中，彷彿在吟唱：大漠孤煙直，長河落日圓。

西部影視城 出賣荒涼

寧夏還有獨特的資源—荒涼。鎮北堡是明、清兩代的邊防城堡，被廢棄在風沙中，匍匐於荒野中黯然無聲，村民用作羊圈或集市。1961年右派張賢亮在寧夏勞動改造，第一次去鎮北堡集市買鹽，在荒蕪戈壁灘上走了30里，突然看見這兩座城堡廢墟，土築的黃城牆在冬日暖陽裡顯得金碧輝煌。他被這種衰而不敗、破而不殘的氣勢所震撼。1993年張賢亮已經是著名作家，創辦了鎮北堡西部影視城，「出賣荒涼」。

湖泊中的沙漠，騎駱駝翻越沙丘。（圖作者提供）

西部影視城「出賣荒涼」。（圖作者提供）

鎮北堡有原始荒涼的場景，有老銀川民間市井，拍攝了百部影視。張賢亮小說《靈與肉》改編成《牧馬人》在此拍攝，蒼茫貧瘠、苦難與抗爭，在影視城荒涼的氛圍裡被渲染得很接地氣，被賦予那個時代的內涵，感動了無數人。《紅高粱》等電影在國際電影舞台上屢獲殊榮，可以說「中國電影從這裡走向世界」。

銀川因高山沙漠重圍而有塞北古城的雄渾，因河湖密布而有江南水鄉的婉約。老區玉皇閣建於明代，重樓疊閣的木結構建築玲瓏別致。鐘鼓樓挑檐飛脊頗為壯觀。

銀川城玉皇閣建於明代，重樓疊閣木結構建築玲瓏別致。（圖作者提供）

鼓樓對街有中華名小吃「老毛手抓羊肉」，1915年始創。選地產一歲羯羊，文火慢燉、大火爆煅，羊肉鮮嫩香。街邊小店的羊肉麵好吃又實惠。

寧夏匯集華夏民族最偉大的文明標記和精神寄託：黃河與長城，沙漠存綠洲，戈壁有良田，還有謎一樣的西夏王朝，是值得推薦的旅遊大景區。

沙漠中的湖泊，湖潤金沙，沙抱翠湖。（圖作者提供）