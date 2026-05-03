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退休金／「100減去歲數」投資法 難抗通膨

編譯莊瑞萌
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在長壽與通膨壓力下，退休金資產配置需與時俱進；示意圖。（圖／123RF）
在長壽與通膨壓力下，退休金資產配置需與時俱進；示意圖。（圖／123RF）

針對傳統「100減去歲數」的投資準則，退休規畫專家提出不同見解，強調在長壽與通膨壓力下，過度保守的資產配置恐侵蝕退休金，甚至無法支撐長期財務需求。

根據24/7 WALL ST.網站報導，「100減去歲數」的概念相當簡單，用100減去你的年齡，所得數字即為投資組合中應配置於股票的比率。例如，一名85歲長者，理論上只應持有15%的股票，不過，在2026年的今日，這項過往被奉為圭臬的公式已受到嚴峻挑戰。亞特蘭大退休規畫專家、Podcast節目「請教顧問」(Ask An Advisor)主持人摩斯(Wes Moss)直言，這是一項「非常陳舊且過於粗略」的準則，他完全不予認同。這項公式失效的主因在於現代人壽命延長與通膨侵蝕。

摩斯指出，該準則建立在退休生活僅10至15年的時代，如今一位85歲的女性很有可能再活十年以上。若投資組合中有高達85%配置於債券，15%為股票，長期將面臨嚴重的通膨侵蝕風險。儘管通膨在疫情期間曾達7%高點，目前則回落至3%以下，但仍呈現緩步上升趨勢，持續削弱購買力，造成原本足以支應當下長照費用的固定收益，數年後可能出現不足。

另外，摩斯認為，退休規畫中常用的「4%提領率」原則仍具參考價值。該法則建議退休者第一年提領資產的4%，之後依通膨調整。但這套模型的前提是投資組合至少需持有50%至75%股票配置，因此，僅持有15%的股票不僅過於保守，更在數學結構上無法支撐可持續的退休支出規畫，就連先鋒集團(Vanguard)創辦人鮑格(John Bogle)晚年也放棄這項觀點。

摩斯進一步提出一個關鍵觀念，投資期限不應只看個人壽命，而是整個家庭。他指出，「很多時候，家族或父母的投資組合，其實應該以整個家族的時間軸來看。」若父母的資產預計傳承給子女，其投資眼光就不應局限於當下的年齡，而應結合後輩更長的生命周期，「於是讓持有50%、60%甚至70%的股票變得更為合理，因為你考慮的是兩個時間軸，而不是僅有一個。」

因此，對於財產足以支撐至百歲的85歲長者而言，也未必需要採取極度保守策略，反而可能更接近55歲投資人的配置邏輯，維持50%至70%的股票比重，兼顧資產成長與傳承需求。

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