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談藝／高科技鑑定2年 林布蘭1633年畫作證實是真跡

編譯尤寶琪
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在經過包含了高科技掃描在內的細緻分析之後，「撒迦利亞在聖殿中的異象」證實是知名畫...
在經過包含了高科技掃描在內的細緻分析之後，「撒迦利亞在聖殿中的異象」證實是知名畫家林布蘭的作品。（歐新社）

阿姆斯特丹國家博物館(Rijksmuseum)日前宣布，一幅曾被否認是知名畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn)作品的畫作，如今被確認的確就是這位17世紀荷蘭大師的真跡，而這都要歸功於林布蘭在1633年創作此畫的城市，阿姆斯特丹，以及長達兩年的仔細鑑定；當年年僅27歲的林布蘭，正是在阿姆斯特丹創作了這幅畫。

荷蘭的這座國家藝術與歷史博物館公布了這幅名為「撒迦利亞在聖殿中的異象」(Vision of Zacharias in the Temple)的畫作，並表示，在經過包含了高科技掃描在內的細緻分析之後，證實了這幅畫是在林布蘭移居首都阿姆斯特丹後所作。

博物館在聲明中表示，這幅畫作自1961年被一位私人收藏家購入後，已有數十年未曾公開展出過；而就在一年前，甚至還被認定並非是林布蘭的真跡；這幅畫作目前正處於長期借展狀態，從4日起將與其他傑作一同在阿姆斯特丹國家博物館展出。

館長迪比茲(Taco Dibbits)指出，博物館經常收到人們的郵件，詢問他們擁有的畫作是否可能是黃金時代大師林布蘭的真跡。

「我們一直都希望能發現一幅新的林布蘭作品，但這非常罕見，」他告訴美聯社(The Associated Press)；他說，這樣的發現「就像大海撈針」。

這位不願透露姓名的畫作擁有者，一開始只是想知道這幅畫是否是荷蘭作品。「他真的不知道自己擁有的是什麼。後來發現這是一幅林布蘭的作品，」迪比茲說。

這幅畫描繪了一個聖經故事：大祭司撒迦利亞(Zacharias)受到天使長加百列(Archangel Gabriel)的造訪；加百列告訴他，他和妻子將生下一個兒子，即施洗約翰(John the Baptist)。博物館表示，加百列到來時，一道光芒突顯了撒迦利亞驚訝的表情。

博物館17世紀荷蘭繪畫策展人比克爾(Jonathan Bikker)表示，透過對這幅畫作的深入研究，包括X射線螢光掃描(macro X-ray fluorescence scan)以及與藝術家其他作品的比較，證實這幅畫作的確就是林布蘭的畫作。這幅作品的發現，讓已知林布蘭畫作數量增至約350幅。

「我們並沒有積極尋找林布蘭新畫作，但我認為這幅作品給了我們希望，不僅是我們，也包括所有對林布蘭感興趣的人，」迪比茲說。

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