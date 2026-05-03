談藝／美知名雕塑家考爾德300件展品 驚艷巴黎

亞歷山大．考爾德的一座雕塑矗立在密州大急流城市政廳和肯特縣選舉委員會大樓外。（美聯社）

美國雕塑家亞歷山大．考爾德(Alexander Calder)在費城 長大，曾在紐約市 的多個工作室工作，但他的一生大部分時間都居住在康乃狄克州羅克斯伯里(Roxbury)的一座農舍裡，並最終安葬於此。

但考爾德的藝術生涯真正的起點，或許是在法國；在那裡，他不僅創作了早期的金屬絲雕塑，還遇到了未來的妻子路易莎詹姆斯(Louisa James)。

考爾德於1926年首次來到巴黎，住在蒙帕納斯(Montparnasse)區，結識了許多前衛藝術家，並很快躋身藝術界的中心人物之列。

由LVMH集團所創建的當代藝術中心「路易威登基金會」(The Fondation Louis Vuitton)，為紀念考爾德在法國生活的100周年，將整個博物館，以及首次開放的毗鄰草坪，全部用於展示他的作品；「考爾德：夢遊平衡之間」(Calder. Rêver en Équilibre)展覽於4月15日至8月16日舉行，是迄今為止規模最大的考爾德作品展之一。

包括金屬絲肖像、木雕人像、繪畫、素描和珠寶等，近300件跨越50年的作品，將在位於巴黎西郊布洛涅森林(Bois de Boulogne)公園中，由知名建築師法蘭克．蓋瑞(Frank Gehry)所設計的玻璃和鋼鐵結構建築展出。與安娜．卡里娜．霍夫鮑爾(Anna Karina Hofbauer)一起共同策畫這次展覽的迪特爾．布赫哈特(Dieter Buchhart)指出：「這座宏偉美麗的建築是展示考爾德藝術作品的完美場所。」

當參觀者進入博物館時，會穿過布赫哈特形容的「一個巨大的動態裝置房間」，這些裝置會與人流產生的氣流互動；這種效果有望帶來沉浸式體驗，而蓋瑞的高聳空間增強了這種懸空感，讓參觀者「以一種全新的方式體驗動態裝置」。

另一個亮點，是當初讓考爾德在巴黎一舉成名的作品：「考爾德馬戲團」(the Cirque Calder)；考爾德在1920年代末，用鐵絲、軟木、布料和各種廢棄材料製作出形似雜技演員、小丑和動物的雕塑，並將它們裝進手提箱，在蒙帕納斯各地的藝術家工作室進行表演；這個惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)借展的微型馬戲團，將重返其誕生地。

展覽也追溯了考爾德的跨大西洋生活，展出了他從紐約到巴黎再返回紐約的旅程。「來自美國的參觀者將追尋他的足跡，」布赫哈特表示。