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美國現象／小費文化 美國人也吃不消

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根據餐飲科技公司調查顯示，美國近80%消費者認為當前的小費文化已變得過於誇張。(...
根據餐飲科技公司調查顯示，美國近80%消費者認為當前的小費文化已變得過於誇張。(美聯社)

美國長期以來對各類服務幾乎都給小費的文化，正逐漸出現轉變。根據餐飲科技公司Popmenu日前公布的調查顯示，近80%消費者認為當前的小費文化已變得過於誇張，且有44%的人表示，給的小費比去年減少。

•物價上漲 加劇小費疲勞

這股「小費疲勞」趨勢，已衝擊依賴小費維生的餐飲與服務業工作者。調查顯示，餐飲業受到的影響最為明顯，有35%的受訪者表示，已減少給小費。不過，這一現象也擴及其他服務領域，包括生鮮配送、飯店服務員以及汽車維修等。

Popmenu執行長斯威尼(Brendan Sweeney)指出，消費者在食品、能源與生活必需品價格上漲的壓力下，可支配收入減少，進一步加劇小費疲勞現象。

調查顯示，2026年消費者減少給小費的主要領域包括：餐廳(占前往餐廳消費總數的35%)、生鮮配送(24%)、飯店服務人員(19%)、計程車與叫車服務(19%)、汽車維修(19%)，以及美髮與理髮服務(18%)。

另一方面，餐廳與商家近年普遍提高結帳系統中的建議小費比率，通常從18%甚至20%起跳，也引發消費者反感。調查發現，36%的顧客選擇自行輸入小費金額，而非使用預設選項。此外，當數位螢幕提示給小費時，感到「被迫給小費」的消費者比率降至59%，低於2025年9月的66%。

•小費行為 正全面降溫

更多數據顯示，小費行為正全面降溫：2026年3月僅39%的消費者會在咖啡店給小費(約半年前2025年9月為46%)，41%會在餐廳給20%以上小費(半年前為45%)，27%會在餐車給小費(半年前為32%)，22%會在速食店給小費(半年前為27%)，而給外送員20%以上小費的比率更降至15%(半年前為23%)。

本次調查共訪問1000名18歲以上的美國消費者。Popmenu為一家提供餐廳線上菜單與行銷工具的軟體公司。

整體而言，隨著生活成本上升與消費者態度轉變，美國長期以來根深蒂固的小費文化，正逐步面臨挑戰。

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