封面故事／牛津漫遊 走進文化寶庫

鳥瞰牛津最精華地段，輝煌的建築群盡收眼底。（作者提供）

坐了大巴到了牛津（Oxford），我們再搭優步（Uber）去牛津大學福音教派的威克里夫（Wycliffe）學院安頓下來。學院也是古董，紅磚窄窗，走在地板上，地板立刻發出吱吱呀呀的響聲，像是呻吟，又像是在歡唱。

運河昔運煤炭 今休閒清靜

次日一早，太太去開會，我則自由活動。也不看谷歌 導航，也沒有什麼目的地，就像盲流一樣盲遊。出門往校園腹地走，走了不遠，看到運河的標誌，原來這裡也是一處景點。說起來，牛津的運河是全英最美的運河，以前擔當的角色是從考文垂運煤炭出來，現在不運煤炭了，成了休閒度假的地方。

沿著河畔小路走，一路很清淨，沒有其他行人，樹影婆娑，還有一隻胖大喜鵲在面前跳，河裡有很多鴨子，四周小鳥一聲接一聲地叫，五彩窄船靠邊停了一溜。大冬天的，景致還如此可人，那春暖花開的時候，還不知如何迷人呢。

牛津運河上的彩船。（作者提供）

河上有幾座橋，其中一座底下，有一個流浪漢裹在橘紅色的睡袋裡安眠。走了好遠，將要折返，卻見接下去是亞里士多德小道，好吧，沾點智慧，於是接著又走。

也不知棧道盡頭在哪裡，就走上一座橋進入居民區。七繞八繞，走出居民區後，竟然見街對面就是下榻之處，就回去歇一下。

再出門去，決定去看一下圖書館。路途中看到廣闊的綠茵場，路過自然博物館，就拐進去看。裡面建築結構讓人眼前一亮，收藏也很耀眼。在走廊餐廳吃了一碗蔬菜沙拉，又接著逛。逛到最深處，驚喜發現一個人類學博物館。裡面各種不同區域人類的穿、用、交流工具等等，豐富得目不暇接。

牛津的運河是全英最美的運河。（作者提供）

出了博物館繼續往前走，一棟接一棟的典雅建築。其他校園，哪怕只有這樣兩三棟，都會驕傲得不得了，而這裡，這樣的建築多得汪洋恣肆。校園內的大多數學院都在各自獨立的大院內，院子前有厚重莊嚴的大門，閒人並不能自由進入。

牛津城區其實就是偌大的校園，街上到處可見牛津的學生，很多都穿著黑色的制式冬裝，胸前左邊有一個顯然的徽章圖案，表明自己的所屬學院，比我們當年戴的校徽大，而且醒目。大家似乎是隨意走著，卻又在冬日的陽光映射下，洋溢著自豪的神情。他們有理由自豪，牛津是人類大學的天花板，能被錄取，真的是祖墳冒青煙的事件。

拉德克利夫相機（Radcliffe Camera）那裡聚集了大量遊客，幾個華女擺了各種誇張造型，一拍再拍三拍。哈利波特的取景地，美到無語。

校級博物館 媲美國家級

到了聖瑪麗大學教堂（University Church of St Mary the Virgin），看到塔頂開放，爬了177級樓梯，可以俯瞰周圍的校園景致。在劍橋跟正巧在英國旅遊的同學見面時，他再三建議，下次到倫敦，一定要爬上倫敦眼。他寄來的倫敦市區俯視圖果然驚艷。我當即付了6英鎊，順著狹窄的樓梯，一級一級往上繞爬。不能再爬的時候，就到了頂。順著環塔的走道，360度看牛津最精華地段，輝煌的建築群一下都湧進眼底，一下覺得進入了一座震撼人心的寶窟，頓時覺得即使付20英鎊都值了。後面有遊人跟了上來，雖然萬分不捨，我還是只能離開。

離開牛津的那天上午，去看阿斯莫琳（Ashmolean）藝術博物館。該博物館雖然只是牛津大學「校級」的，但可與國家層面的大英博物館媲美。別緻的展廳有金錢展廳，收藏了世界各地至少一個世紀前的紙幣跟硬幣。墨西哥比索有格瓦拉戴著貝雷帽的經典照，還有印有孫中山畫像的民國貨幣，以及清朝時期的銀票。其他各種硬幣和紙幣也很炫目。前年去紐奧良時，搜了名勝景點，看到有美聯儲貨幣展覽館，於是滿懷期待而去，通過森嚴安檢，大廳裡就是貨幣博物館，不過幾面牆上有些文字，再加一點實物而已，五分鐘就看完了。跟牛津這個展廳相比，紐奧良那個只是一個笑話。

地中海展廳讓我眼前一亮。去年到希臘的克里特島看了克羅索斯宮殿遺址，記得主持發掘的就是來自英國的埃文斯。原來埃文斯就是牛津的人。當年他到克里特島，發現了藏在地底下的宏偉宮殿，一系列文物隨之出土，米索斯文明橫空出世。埃文斯後來把他在克里特獲得的文物都捐給了阿斯莫琳博物館，這也是這家博物館為什麼有如此豐富的地中海文物的原因。

轉眼到了告別牛津的時候，卻還覺得意猶未盡，牛津更多的精彩還待探索。等到哪年的春夏好季節，再來重遊。