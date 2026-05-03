封面故事／溫莎城堡 見證皇室祕辛

溫莎城堡是英國皇室最具代表性的居所。（作者提供）

去年暮秋細雨時節，我們撐著傘來到英國皇室家族的溫莎城堡（Windsor Castle）。這座充滿童話色彩的古城堡富有詩意美景，真的就是世外桃源，我們懷著好奇與感動的心情，在雨中探索了這座神祕的千年城堡。

溫莎城堡是英國皇室最具代表性的居所，也是全球至今仍在使用、歷史最悠久的城堡。走進城堡，就像走入真正的王室世界：華麗壯觀的國事廳、收藏精美的皇室珍寶、曾舉辦王室婚禮的聖喬治禮拜堂，每一處都充滿皇家氣勢。無論是對皇室故事感興趣，或想拍下最具代表性的英倫風景，溫莎城堡都是不能錯過的經典亮點。

從倫敦南安普敦碼頭出發，一小時車程我們就進入了泰晤士河南岸的王室祕境——溫莎城堡。我們抵達城堡時空氣中瀰漫著濕氣，古城堡飄著綿綿的細雨，看來我們只能欣賞雨中的溫莎城堡美景。當時眼前出現暮秋煙雨迷濛的景色，我們來到這座魅力四射又充滿童話色彩的地方，在微微的斜風細雨中，帶著好奇與感動，沉醉在這美景中，好富有詩意。

塔頂旗幟有玄機

沿著城堡雨中漫步，我們穿過拱門第一眼就被圓塔吸引，這座亨利二世始建的標誌性建築，塔頂旗幟藏著祕密——飄揚皇家旗幟時，說明查理三世 國王正在城堡內；若是英國國旗，則代表王室成員暫離。沿著石板路往上走，溫莎小鎮的紅屋頂與泰晤士河谷的綠意盡收眼底，中世紀要塞的防禦視角瞬間清晰。

溫莎城堡共有千房分為三個區域：上區、中區和下區。這三個區域共同構成了城堡建築群。上區包括城堡核心的國事廳：這裡有女王90歲生日的歡慶回憶；聖喬治大廳用來接待國內外貴賓，也用以舉行國宴；嘉德王座廳是維多利亞女王的主要王座廳，在上區看得到不少皇家收藏品，非常壯觀。以圓形塔樓為中心的中區，是城堡最古老的部分，但是僅在特定活動時間開放參觀。現在的圓塔主要用以儲存大量的皇家歷史文獻和文物。下區就是聖喬治禮拜堂以及其他皇家住所和建築，英國女王伊莉莎白二世與丈夫愛丁堡公爵菲利普親王一同在聖喬治禮拜堂長眠。

城堡核心的國事廳絕對是視覺盛宴。查理二世打造的巴洛克風格大廳裡，魯本斯戴克的傳世畫作掛滿金箔裝飾的牆壁，滑鐵盧廳的巨型水銀吊燈下，戰功赫赫的騎士肖像無聲訴說著歷史。國事廳金碧輝煌，擁有著豐富的歷史文物、裝修壁畫與古玩珍寶，彷彿都能看見王權更迭的影子。 國事廳金碧輝煌，是溫莎城堡的核心。（作者提供）

迷你娃娃屋不容錯過

最令我們興奮的是看到了瑪麗皇后的娃娃屋，它不僅僅是玩具，是有真實有供水供電、各個角落皆不馬虎的超完備娃娃屋。內部的擺設是1:12的等比例縮小製成，由英國著名建築師與超過1500名雕刻藝術家進行製作，其細緻程度可以想見，擁有完備的電力系統與獨立的排水系統與管線，甚至是桌上擺設的隨便一本書，都經過了精雕細琢的設計，是真實能翻開來看的書，細緻迷人的工法令我們目不轉睛，比真實世界更加奢華的迷你城堡娃娃屋是溫莎城堡中一大不容錯過的特點。 瑪麗皇后的娃娃屋做工精細，令人叫絕。（作者提供）

最讓我們動容的是聖喬治禮拜堂。高聳的哥德式尖頂、大量的彩色玻璃與做工細緻的石質窗戶，為教堂內部帶來自然光亮與空曠感，既有哈利王子婚禮的浪漫餘溫，也沉睡著伊莉莎白二世女王、亨利八世等11位君主，也是現在的查理三世與卡蜜拉王后、哈利王子與梅根的結婚教堂。哥德式的教堂外觀相當壯觀，內部富麗堂皇，與西敏寺有異曲同工之妙，我們還遇到了教堂前的兵交接儀式。

逛完了城堡，我們環顧四周，青山綠水的，真的是世外桃源，很幽靜很美的。細雨為城堡鍍上猶如夢幻絕美畫面。想起愛德華八世為愛情放棄王位的傳奇，這座城堡早已不是冰冷的建築，每塊石頭都藏著故事，每個房間都見證變遷。

午餐後乘車離開時回頭望，細雨城堡與遠處小鎮連成一片。這裡沒有白金漢宮的喧囂，卻多了份活態遺產的真實——君主仍在居住，歷史仍在延續，這大概就是溫莎最動人的畫面。