封面故事／城市漫步 感受多變霧都

倫敦眼幾乎是所有初訪者的起點，不免被貼上「過度商業化」的標籤。（作者提供）

在抵達倫敦之前，我曾認真列過一份打卡清單，路線、時間、地標，一一標註清楚。但真正走進這座城市後，我很快就意識到，這樣的準備幾乎是多餘的。倫敦並不依賴被安排，它更適合被「經過」。當我開始用腳步測量，用感官去捕捉，從一個街角到一段河岸，從一座橋到一座教堂，它會在不經意間，將不同的面貌一層層展開。

我還是去了倫敦眼（London Eye）。它幾乎是所有初訪者的起點，也很容易被貼上「過度商業化」的標籤。但當摩天輪緩緩升起，地面的喧嘩被拉遠，泰晤士河（River Thames）在腳下鋪展開來，橋梁一座接著一座，遊船緩慢畫過水面。遠處的大笨鐘（Big Ben）靜靜矗立，像是在維持某種古老而清晰的秩序。

後來幾天，我多次在河岸邊或橋上重新看見這座摩天輪。它不再只是一個景點，更像一個反覆出現的座標。回想那段短暫的上升，我仍覺得，它帶來的快樂彌足珍貴。

塗鴉隧道展現活力

離開河岸不遠，在滑鐵盧車站（Waterloo Station）附近，有一條略顯隱密的地下通道，利克街隧道（Leake Street Tunnel），也稱為「塗鴉隧道」（Graffiti Tunnel）。初入其中時，只覺得光線昏暗，空氣裡帶著噴漆尚未散去的氣味。但當視線逐漸適應，牆面上的色彩便以一種近乎喧嘩的方式鋪展開來。這裡是倫敦少見的合法塗鴉區，新的圖像不斷覆蓋舊的表達，符號、文字與情緒層層疊加，更像一個始終在變化的移動畫廊。2008年，街頭藝人班克西（Banksy）在此舉辦「噴漆罐節」（The Cans Festival），也讓這條隧道聲名大噪。 塗鴉隧道裡新的圖像不斷覆蓋舊的表達，像一個始終在變化的移動畫廊。（作者提供）

穿過隧道，城市忽然又恢復了某種秩序。走過橋，便來到西敏寺（Westminster Abbey）與大笨鐘所在的區域。遠看並不張揚的鐘樓，在靠近時顯露出細節的力量：金色雕刻與繁複紋樣，每一處都經得起凝視。

相較之下，西敏寺更像一座容納時間的空間。走進其中，哥德式穹頂高聳，彩色玻璃篩下光線，即便沒有宗教信仰，我也很難不被一種超越日常的氛圍所觸動。偶爾響起的管風琴聲，讓空間變得更深邃。

自中世紀以來，這裡既是加冕之地，也是安息之所。從牛頓到達爾文，那些名字不再只是書頁上的符號，而成為腳下真實存在的痕跡。走在石地上，我會不自覺地放慢腳步，彷彿正參與一場跨越世紀卻無聲進行的對話。

白金漢宮堅守傳統

位於城市中心的白金漢宮（Buckingham Palace），則呈現出另一種秩序。這裡最吸引遊客的是衛兵換崗儀式（Changing of the Guard）。穿著紅色制服、戴著熊皮高帽、踩著軍樂隊的步點，衛兵們用近乎刻板的儀式完成換崗，維持著傳統。 白金漢宮的衛兵換崗儀式，最吸引遊客。（作者提供）

從這裡步入海德公園（Hyde Park），與相鄰的肯辛頓花園（Kensington Gardens）連成一片，這片綠地幾乎成為城市的「呼吸」。蛇形湖（Serpentine Lake）將公園自然分開，而「演說者之角」（Speakers’ Corner）則保留著另一個傳統：表達的自由。有人演講，有人辯論，也有人只是駐足傾聽。

我更多時候是繞湖慢跑一圈，再在草地上坐一會兒。相較於那些被精心設計的景點，這種日常反而更讓人放鬆。

諾丁山（Notting Hill）則呈現出倫敦輕盈的一面。電影「諾丁山」（Notting Hill）讓這裡成為一種浪漫的象徵，但現實中的街區更安靜，也更真實。陰雨天裡，成排的彩色房屋反而顯得更飽和。沿街走去，便是波多貝羅路市場（Portobello Road Market）。古董攤位、手工藝品與小吃交織在一起，熱鬧之中帶著一絲舊時光的氣息。 諾丁山是浪漫的象徵，現實中的街區安靜，比電影裡更真實。（作者提供）

這裡不只是浪漫的布景。它曾是移民社區，多元文化在此交會。這裡每年舉辦諾丁山嘉年華（Notting Hill Carnival），音樂與色彩在街頭流動，讓這個區域呈現出完全不同的生命力。

橫跨泰晤士河（River Thames）的橋梁各有個性。被寫入兒歌的倫敦橋（London Bridge）並不壯觀，甚至略顯樸素；而塔橋（Tower Bridge）外觀藍白相間，牌樓錯落有致，帶著某種童話感。橋上車流與行人不斷流動，橋體本身開放參觀，若恰好遇見橋體升起，那將是更難得的觀光體驗。

倫敦塔見證歷史

一旁的倫敦塔（Tower of London）規模宏大，歷史悠久，屬於世界文化遺址。從外觀來看，它更像一座防禦森嚴的中世紀城堡，灰白色的石牆與遠處的現代高樓形成奇妙對照，顯得特別冷峻。但當你走進其中，你會發現它其實是一座「多重身分」的歷史容器。這裡既是王室宮殿，也曾是監獄、兵工廠、甚至是動物園。都鐸王朝時期，這裡曾關押過許多顯赫人物，包括王后與貴族。那些關於背叛、陰謀與命運逆轉的敘述，讓這座塔不僅僅是建築，更像一部立體的歷史小說。

相較之下，博羅市場（Borough Market）則顯得直接而鮮活。空氣中混雜著麵包、起司與烤肉的氣味，人們站著吃、邊走邊吃。我在金吉豬肉店（The Ginger Pig）買了一份香腸捲，外酥裡嫩。作為一個不偏愛肉食的人，我也不得不承認，它確實好吃。逛著熱氣騰騰的市場，也讓我意識到，一頓具體的食物記憶，與一件藝術品一樣，同樣可以被長久記住。 博羅市場空氣中混雜著麵包、起司與烤肉的氣味，香腸卷外酥裡嫩。（作者提供） 倫敦的中國城紅燈籠高掛，中文招牌層層疊疊。（作者提供）

倫敦的中國城（Chinatown London）則提供了另一個熟悉的入口。走進其中，紅燈籠高掛，中文招牌層層疊疊，各種方言與英語交織在一起，讓人產生短暫的錯位感。我會在這裡隨意選一家餐廳或甜點店坐下，點幾道看似熟悉卻又略帶翻譯感的菜，讓味蕾得到一種被調適過的慰藉。

西區孕育劇場文化

夜幕降臨後，倫敦進入另一種狀態。著名的西區（West End），演出有著與紐約百老匯大街相似的密度，讓人幾乎可以連著幾晚沉浸其中。我在這裡觀賞了「霧都孤兒」（Oliver），這個狄更生的故事發生在倫敦，讓觀感更加強烈。

莎士比亞環球劇場（Shakespeare’s Globe）是依照16世紀歷史原貌重建的劇院，露天、木質、環形，至今仍會上演經典戲劇，是體驗英國戲劇文化非常重要的地點。最典型的觀劇體驗是購買露天環形台前「價廉物美」的站票，與演員零距離互動。我觀看了一場「羅密歐與茱麗葉」（Romeo and Juliet）。舞台設計簡單，甚至可以說是簡陋，但當台詞被說出時，你立即被戲劇的魅力所感染。 莎士比亞環球劇場是體驗英國戲劇文化非常重要的地點。（作者提供）

西區的演出密度，與紐約百老匯大街相似。（作者提供）

如果想要一點魔法感，那麼哈利波特（Harry Potter and the Cursed Child）幾乎是不可錯過的體驗。八、九小時的表演，舞台技術與敘事融合得近乎無縫，咒語、時間與記憶被具象化。比起電影，這更像是一場親歷的魔法。觀眾不再只是旁觀者，而被捲入其中。

在倫敦待到最後，我並沒有覺得它很驚艷。它沒有想像中那麼高冷，也不如預期那麼熱烈。但正是這種不慍不火，使我在離開時，卻對它留下某種輕微卻真實的不捨。