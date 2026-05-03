星座／牡羊座 幸運降臨 天秤座 人氣上升

2026年5月3日至5月9日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來。逃避完全沒有用，只有面對，並找有經驗者幫忙，才能不再畏懼去處理。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計畫，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了後輩的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補會是個龐大的工程。

幸運色彩：象牙白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

浮躁、快速變化的一周，基本上你計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：香檳金

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到了錢。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：古銅色

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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