娛樂／當實境不再真實…真人秀過頭了

「盲婚試愛」製作方被控提供大量酒精、剝奪飲食與睡眠影響參加者的精神狀態；圖為劇照。（取材自IMDb）

在串流與社群媒體 時代，實境節目已成為通往名利的噴射機。然而，當攝影機轉向那些充滿戲劇性的爭吵、浪漫的求婚與奢華的生活背後，隱藏著一個由心理操控與剪輯陷阱編織而成的暗黑網路。據「好萊塢 報導」（The Hollywood Reporter）報導，愈來愈多的參賽者正打破沉默，揭露製作方如何為了收視率，不惜在精神與肉體上將他們推向崩潰邊緣。

被收割的私生活與生命悲劇

早前引發熱議的實境秀「摩門教人妻的祕密生活」（The Secret Lives of Mormon Wives），完美示範了製作方如何「收割」參賽者的私人創傷。節目焦點人物泰勒法蘭基保羅（Taylor Frankie Paul）曾因涉嫌對前伴侶莫滕森（Dakota Mortensen）施暴，雙方在2023年衝突中互丟椅子，女兒就在現場附近，導致她面臨家暴指控。然而製作方並未因此停工，反而將這場法律風暴轉化為節目的核心劇情，令收視持續攀升。

憑藉這段風波累積的高人氣，泰勒隨後獲選為ABC長壽約會節目「千金求鑽石」（The Bachelorette）第22季的主角，被視為這個近年收視疲軟的系列急需的話題引擎。然而就在今年3月首播前三天，TMZ突然公開了2023年衝突的完整影片，影片中可見泰勒向莫滕森丟擲椅子，女兒的哭聲也清晰可辨。ABC隨即宣布撤播，成為這個長壽系列史上首次在開播前取消整季的紀錄。

這場風波再次點燃外界對實境秀道德邊界的質疑，「好萊塢報導」指出，「千金求鑽石」製作方在選角時便已知悉泰勒的過去，但Disney/ABC高層直到影片外洩才第一次看到該片段內容。

這類節目的代價有時更為慘痛，例如長壽真人秀「愛之島」（Love Island）長年以來被冠以「受詛咒」的稱號，曾主持該系列多年的卡洛琳弗拉克（Caroline Flack），在2020年2月自殺身亡，年僅40歲。她的死發生在與前伴侶家暴指控引發的大規模網路攻擊期間，被視為「愛之島」體系壓力的象徵性事件。

英國知名主持人卡洛琳弗拉克於2020年2月自殺身亡。（取材自IMDb）

紀錄片浪潮：實境黑幕新顯學

2025年Hulu推出的紀錄片集進一步揭露了卡洛琳弗拉克死前的精神狀態，她曾在簡訊中絕望地寫下：「我的人生結束了。」「浮華世界」（Vanity Fair）曾深入調查指出，「愛之島」系列播出期間出現兩位參賽者自殺，但對於製作方而言，這些爭議反而是炒作收視的養分。

實境秀的暗黑面，近年已成為影視業另一門顯學，2024年底，調查紀錄片「實境秀的黑暗面」（Dark Side of Reality TV）上線，深入剖析包括「Real Housewives嬌妻系列」、「倖存者」（Survivor）及「超級名模生死鬥」（America’s Next Top Model）等節目的內幕。

2025年底，ID頻道推出的系列紀錄片「好萊塢惡魔」（Hollywood Demons）進一步聚焦「Real Housewives 嬌妻系列」，而Netflix近期播出的迷你影集「實境檢驗」（Reality Check）則再度深挖「超級名模生死鬥」的爭議，揭露多位前參賽者遭受的情緒傷害與不當對待。TLC亦推出以「鹽湖城嬌妻」（The Real Housewives of Salt Lake City）明星瑪麗柯斯比（Mary Cosby）為主題的紀錄片，探討她所面臨的多項指控。

Netflix迷你影集「實境檢驗」深挖「超級名模生死鬥」的爭議；圖為海報。（取材自IMDb）

心理兵法：徵選啟動精準獵殺

實境節目的製作核心，其實是一場精密的心理戰，製作方在徵選階段，並非僅尋找「最有魅力」的人，而是尋找那些「心理弱點較為明顯」的人。「今日心理學」（Psychology Today）曾報導，儘管節目通常對參賽者進行長時間的心理評估，這些結果往往不是為了確保心理健康，而是用來掌握每個人的情感弱點、成癮史與創傷經歷，以便在拍攝期間加以利用。

為了讓參賽者的情緒維持在臨界點，實境節目通常會採取極端的隔離措施。在拍攝期間，參賽者往往被剝奪手機與外界聯繫，在高度控制的封閉環境下，對製作人產生過度依賴。

VICE曾訪問一名要求匿名的澳洲實境節目製作人，對方坦承：「我的工作之一，就是在短時間內成為參賽者最好的朋友。」製作人會在「主訪談」中與參賽者建立信任關係，讓他們吐露童年傷痛或感情挫折，這些坦白日後都可能成為劇情素材。

前「千金求鑽石」第四季得獎者傑西辛欽薩克（Jesse Csincsak）曾具名受訪表示問卷中詢問個人恐懼的題目，並非為了保護參賽者，而是「為了製造好電視、創造收視率、讓他們賺錢」。

打破清醒：為收視率誘發成癮

實境秀的另一個暗黑真相，是製作方對參賽者生理健康的漠視，甚至蓄意干預。2024年2月，「紐約嬌妻」明星莉亞麥克斯威尼（Leah McSweeney）對Bravo頻道、NBC Universal以及製作人安迪柯恩（Andy Cohen）提起訴訟。她在訴狀中指控，製作方明知她正處於戒酒狀態，卻出於節目收視與戲劇效果的考量，對她施壓，迫使她在拍攝節目期間飲酒。

莉亞麥克斯威尼（左下）與「紐約嬌妻」製作人和電視台對簿公堂；圖為「紐約嬌妻」海報。（取材自IMDb）

類似的指控並非孤例，「盲婚試愛」（Love Is Blind）前參賽者傑瑞米哈特威爾（Jeremy Hartwell）已對Netflix提起訴訟，指控製作方向參賽者供應大量酒精，同時剝奪食物、飲水與睡眠，且薪酬低於最低工資。其他匿名受訪的前參賽者表示，當人在極度疲勞、缺乏睡眠且持續飲酒的狀態下，往往會做出平時絕不會做的行為，而攝影機正是在等待這樣的時刻。

對此，電視網與安迪柯恩反擊稱莉亞麥克斯威尼僅是「獨立承包商」而非員工，因此不適用某些職場保護法律。儘管資方試圖駁回訴訟，但聯邦法院法官在2026年裁定此案將繼續審理。莉亞麥克斯威尼在社群媒體上直言：「實境秀看起來像是娛樂，但在戲劇性背後，隱藏著不應被常態化的傷害行為。」

魔剪與保密條款：人造崩潰

即便參賽者表現得體，後期剪輯技術「法蘭肯拼湊」（Franken-biting）也能將不同時間的對話片段拼接在一起，讓觀眾對事件產生截然不同的解讀。一位前「千金求鑽石」參賽者坎艾亞拉（Cam Ayala）就曾公開表示，自己在節目中的形象遭到剪輯操控，與實際情況大相逕庭。

長期以來，在大多數情況下，實境秀參加者不屬於受演員工會（SAG-AFTRA）保護的正式演員，因此缺乏最低工資保障、固定休息時間，也缺乏獨立的申訴管道。嚴苛的保密條款更是製作方最強大的盾牌，讓即便在片場遭遇不當對待的參賽者也難以發聲。前「紐約嬌妻」元老貝瑟尼弗蘭克爾（Bethenny Frankel）早在2023年編劇與演員聯合罷工期間，便開始倡議將實境秀納入工會保護，然而至今，她所呼籲的「實境秀大清算」並無任何實質進展。

不過風向正在慢慢轉變，部分參賽者與倡議者呼籲建立更完善保護機制，要求製作方派駐獨立心理師，並確保基本的飲水、食物與睡眠等保障。「千金求鑽石」第20季主角查瑞蒂勞森（Charity Lawson）早前在社群媒體上說：「我們正親眼目睹人們真實需要幫助。我希望大家能看到這裡有一個更大的問題，參賽者的心理健康不應為了收視率而受到如此嚴重的傷害。」

「千金求鑽石」第20季主角查瑞蒂勞森呼籲大眾正視真人秀參賽者的心理健康。（取材自IMDb）

（娛樂新聞組整理）