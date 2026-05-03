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料理功夫／咖哩大蝦蔬菜煲

周靈
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窩在家裡，不如找出家中現有的材料，做個有什錦蔬菜，還有濃稠鮮美的湯汁可拌飯、拌麵的咖哩大蝦蔬菜煲，營養均衡，味道鮮美，是個老少咸宜的菜餚。

材料：

1.大蝦十餘隻，剝殼，剔除腸泥，洗淨，以廚房紙抹乾，備用。

2.小洋蔥兩個洗淨切絲、芹菜梗兩到三支，洗淨切條、洋芋兩個切小塊、胡蘿蔔一條切小塊、綠色椰菜切成小朵。

菜油少量。

3.咖哩塊一小盒。

作法：

1.炒鍋中倒入少量油，炒香洋蔥絲約一分鐘，接著倒進胡蘿蔔塊及洋芋塊翻炒兩、三分鐘，至稍軟。

2.倒進4杯水至炒鍋內，將洋蔥、胡蘿蔔及洋芋塊翻炒均勻，蓋上鍋蓋，中火燜五分鐘。

3.揭蓋，下芹菜段及椰菜花，續煮一分鐘。

4.再下咖哩塊，以大勺攪拌均勻各類蔬菜。

5.起鍋前，最後倒入大蝦，以大勺攪合均勻所有的菜餚，一分鐘後起鍋。全家享用熱騰騰、美味的咖哩大蝦蔬菜煲。

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