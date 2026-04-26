封面故事／妝點庭院 好市多推11新品

量販店好市多應季推出的園藝用品以及綠植、種球等，質量好價格實惠，深受園藝愛好者的喜愛。（讀者Min提供）

春季來臨、氣溫回暖，好市多 （Costco ）已推出多款庭院園藝最佳新品，從庭院遮陽設施到兒童水上樂園，從仿真花卉到實用戶外取暖設備，各式新品陸續上架。

據BestLife報導，好市多引進多款庭院植栽，包括可生長至6至10英尺高的虎眼花楓（Tiger Eye Flowering Maple），其垂掛式花朵外型亮眼，觀賞性強。桃子、杏子、李子、櫻桃以及柑橘類等果樹也會上市。

好市多今年春季最受矚目商品之一，是Cantina Gazebo庭院涼亭。這款由Yardistry推出的產品，採用100% FSC認證木材打造，並搭配鋁製櫃體與不鏽鋼檯面，兼具美觀與實用，售價1899.99美元。產品預先切割與鑽孔，降低組裝難度，普通家庭也能輕鬆打造高質感戶外空間。

有孩童家庭，充氣式水上遊樂設施受關注。「恐龍洞穴探險水上樂園」（Dinosaur Cave Inflatable Waterpark）以超過18英尺的寬敞設計，結合滑水道與持續充氣系統，安全穩固且具娛樂性。產品售價399.99美元，被形容為「後院必備」。

除大型設施，春季裝飾類商品也同步上架。仿真繡球花盆栽（Faux Hydrangea Planters ）以逼真外觀與精緻花卉設計，成為門廊與室內空間的熱門選擇。每組售價約129.99美元，無需澆水與日常維護，適合忙碌或缺乏園藝經驗的消費者。

去年暴紅的戶外吊床椅今年再度回歸市場。RIO品牌推出的可折疊吊床椅，結合自由搖擺設計與便攜功能，並配備頭枕、腳踏與杯架，兼顧舒適與實用。售價59.99美元，受到露營、海灘活動與戶外休閒族群青睞。

春季早晚仍帶寒意，戶外暖爐很實用。採用不鏽鋼燃燒器並具備電子點火功能的丙烷暖爐，不僅加熱效率穩定，還有滾輪方便移動，能靈活調整使用位置。

對預算有限，但仍希望享受戲水樂趣的家庭，加熱式泳池成為替代方案之一。售價約599.99美元的泳池組，搭配太陽能加熱系統與完整配件。

在裝飾類商品方面，一款色彩鮮豔的戶外鵜鶘（Outdoor Pelican）引發關注。該產品採手工製作並具備耐候特性，適合擺放於花園、泳池或露台空間，兼具藝術性與實用性。

最後，拼接式地板磚（DIY Deck Tiles）為小型戶外空間提供靈活解決方案。每盒包含8片12英寸地板，採用卡扣式設計，安裝過程簡單快速，同時具備防黴與耐候功能，適合陽台、露台及其他有限空間使用。