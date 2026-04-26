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封面故事／只要28元 馬鐙鋤讓除雜草事半功倍

編譯陳韻涵
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雜草問題是園藝維護中最耗時且討人厭的部分，合適的工具可以事半功倍。（美聯社）
雜草問題是園藝維護中最耗時且討人厭的部分，合適的工具可以事半功倍。（美聯社）

園藝愛好者孔帕紐奇（Sebastian Compagnucci）分享，售價僅28元的「馬鐙鋤」（stirrup hoe）不僅大幅提升除草效率，且顯著降低身體負擔，甚至讓原本枯燥的園藝維護工作變得輕鬆容易。

紐約時報報導，孔帕紐奇約六年前開始接觸園藝，起初單純享受父母家後院花園帶給他的視覺與嗅覺體驗，並沒有興趣親手打造花園。2020年新冠肺炎疫情期間，平凡的生活陷入低潮，讓他決定改造0.27英畝的草坪，打造為適合蝴蝶、蜜蜂等昆蟲與鳥類棲息的生物多樣性花園。

在家人協助下，孔帕紐奇種植多種北美原生植物，花園很快呈現豐富樣貌，家人的心理健康也顯著提升。隨之而來的，還有幾乎每天都必須清除的雜草；雜草問題是園藝維護中最耗時且討人厭的部分，旋花、常春藤與螃蟹草迅速蔓延，黑心金光菊、藍木紫苑等觀賞花卉生長快速，讓維護工作難上加難。

為提高園藝效率，孔帕紐奇2021年起尋找替代工具，手動除草器與耕耘工具費力且難以快速大面積清理花園，但馬鐙鋤的效果卻出奇得好。

馬鐙鋤又稱空心鋤或環鋤，搭配長柄與可前後擺動的鋼製刀頭，透過簡單的推、拉動作，即可切斷雜草根部，且減少干擾土壤。馬鐙鋤的梯形刀片設計，也能在植物間靈活操作，降低誤傷作物或主要園藝花卉的風險。

孔帕紐奇指出，馬鐙鋤最大優勢在於可站立操作，減輕膝蓋、手部、腰部與背部的負擔，且適合在不同的土壤環境中操作，包括密實黏土與較鬆軟的菜園土壤。

為驗證馬鐙鋤的效果，孔帕紐奇設計了一項簡單測試。他將一處10呎乘以20呎的花圃一分為二，一側使用馬鐙鋤，另一側手工拔草，目標清除約90%至95%的雜草。

結果顯示，使用馬鐙鋤只要7分16秒就能完成，而手工除草則費時15分17秒，凸顯使用馬鐙鋤的效率幾乎翻倍。

除了時間效率，省力輕鬆更是一大優勢。孔帕紐奇表示，手動拔草必須深入土壤挖掘根部，容易導致手指痠痛與疲勞；相較之下，使用馬鐙鋤則不用彎腰就能輕鬆完工，搭配耙子收集落葉殘枝，相關動作符合人體工學且流程順暢。

孔帕紐奇表示，「這款工具明顯改善了我的生活，也讓除草不再那麼痛苦。」

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