封面故事／小技巧 讓迷迭香長得更健康茂盛

種植迷迭香採取一些技巧，可以提高產量與品質。（取自123RF）

迷迭香是一種值得在花園中栽培的香草，不僅耐寒、風味濃郁，且相對容易種植。雖然迷迭香不需過多照料，但若想提高產量與生長品質，有些技巧不可忽略。首先是確保土壤排水良好，可透過在土壤中加入砂礫、膨脹黏土與珍珠岩（園藝 常用礦物）等粗質材料來改善。無論是直接種在地面或盆栽中，做法大致相同，只需在種植床或花盆底部鋪上一層粗質材料，再覆蓋土壤即可，有助於排水並促進健康生長。有些方法建議鋪設2至3公分厚的材料層，也可在表面覆蓋白砂以進一步改善排水效果。

在盆栽等較封閉的環境中，維持良好排水較具挑戰，但可透過使用未上釉的陶盆或赤陶盆來改善。這類材質具有孔隙，能讓水分從盆壁蒸發，同時搭配底部排水層，有助維持適當濕度。迷迭香偏好充足日照（每日約6至8小時），澆水頻率不需過高，一般建議每1至2周澆水一次即可。

迷迭香通常適合較少澆水的環境，但不同生長階段需求也會有所不同。幼株可能需要更多水分與照顧，可透過觀察土壤狀況判斷是否需要澆水；當表層約1至2英寸土壤乾燥時，即可補充水分。搭配良好排水系統，有助維持植株健康。此外，此植物適合炎熱乾燥氣候，但對低溫與劇烈溫差較敏感，因此盆栽在氣溫驟降時應移至室內；若為地植，則可使用透氣材質如可分解纖維布或舊布覆蓋保護。

適當修剪有助促進新芽生長並避免枝條裸露，建議從較低位置修剪，以讓整體植株更茂密。同時，也可與鼠尾草、百里香等香草一同種植，促進整體生長。雖然咖啡渣常被用於園藝，但迷迭香並不適合接觸此類肥料，建議將其用於其他植物。透過這些方法，從改善土壤排水、控制澆水、適當修剪到合理搭配其他香草，都能確保迷迭香長得健康、茂盛，並收穫更多香氣濃郁的枝葉。