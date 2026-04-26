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封面故事／沒庭院沒時間？8種「微型綠蔬」室內就能種

曾維序
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豌豆苗、胡蘿蔔苗、芝麻葉苗、甜菜苗等微型蔬菜，大受歡迎。（美聯社）
豌豆苗、胡蘿蔔苗、芝麻葉苗、甜菜苗等微型蔬菜，大受歡迎。（美聯社）

想當城市農夫，但沒有時間或庭院能種菜，不妨嘗試在室內種植微型綠蔬(microgreen)。House Digest報導，從芝麻葉到羽衣甘藍，微型綠蔬的選擇非常多樣，播種到收成的時間只需約7到21天，只需準備好容器，在室內一年四季隨時都可以種植微型綠蔬；最驚人之處是微型綠蔬所含的營養完全不會輸給成熟蔬菜。

購買種子時要確保是微型綠蔬專用的種子，除此之外還要正確播種、保持土壤濕潤、充足的自然光，不過整體而言種植微型綠蔬並不困難，以下是8種推薦在家嘗試種植的微型綠蔬。

1.芝麻葉

源自芥菜家族的芝麻葉(Arugula)是一種帶有辛辣味的蔬菜，簡單好養非常適合新手，播種後最快6到8天就可以收成，而且芝麻葉含有大量維生素C和β-胡蘿蔔素。想種微型芝麻葉可準備5英寸乘以5英寸的托盤，填入2英寸厚的土，並撒上1到2茶匙的種子，之後靜待種子發芽，長到2英寸高時就可以收成。

2.甜菜

甜菜(Beets)富含有機酸，可以當作健康零食。想種植微型甜菜，先準備一個托盤或盆栽，裝入育苗土，雖然一般土壤也可以，但甜菜的根非常細密，在育苗土中長得更好。播種後需要等待約12到15天，等甜菜苗長到大約3英寸高時就可以收成。

3.高麗菜

高麗菜(Cabbage)是家庭菜園的常客，而有些微型高麗菜的營養含量甚至比成熟高麗菜更多，例如紅色微型高麗菜就可能含有更大量的維生素C。微型高麗菜播種後最快7天就能收成，可以比照其他微型綠蔬的方式種植，不過直接放在燈光下菜苗會筆直生長，看起來更可口又漂亮。

4.豌豆

微型豌豆(Pea)含有豐富的銅與磷，是人體必需的元素。注意豌豆種子比較大，如果選用較小的容器需要降低播種密度，或者直接更換更大的容器避免太擁擠。為了提高發芽率，建議輕輕將豌豆種子壓入土中，生長順利的話最快8到10天就能收成。

5.胡蘿蔔

胡蘿蔔(Carrots)可以攝取充足的β-胡蘿蔔素，而微型胡蘿蔔雖然看起來尺寸較小，營養密度卻更高，不僅含有更多β-胡蘿蔔素，還有豐富的類黃酮(flavonoids)，只是生長所需時間較長，需要15到25天才能收成，如果較晚收成可能會有苦味。

6.青花菜

微型青花菜(Broccoli)比成熟青花菜含有更豐富的鋅、鎂和錳等礦物質，在室內種植只要8到12天就能收成，過程與其他微型綠蔬一樣直觀，想讓植物長得最好，可以放在人工照明下，在盆栽下方放加熱墊能加速發芽，一旦葉片展開並長到1到3英寸高，就可以從培養基上方切斷採收。

7.蘿蔔

近年來微型蘿蔔(Radishes)很受歡迎，考慮到其中含有更多膳食纖維和有機酸也就不足為奇。想在室內種微型蘿蔔，先將種子撒在濕潤的培養基上並遮蓋數日，等到種子發芽後，將容器移到明亮的位置，但光線不能太強烈；當幼苗長到約3英寸高再收成，這大約需要8到12天。

8.羽衣甘藍

微型羽衣甘藍(kale)比起成熟的羽衣甘藍，含有更豐富的礦物質，和以抗氧化、抗發炎特性聞名的硫代葡萄糖苷(glucosinolates)。微型羽衣甘藍需要約8到12天生長才能收成，如果氣溫較低可能需要更長時間。記得將培養容器放在通風良好的位置，避免植物在潮濕的生長環境下發霉。

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