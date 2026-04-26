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2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

城市傳真／訪洛杉磯 15個必去景點

編譯陳盈霖
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威尼斯海灘的濱海步道十分熱鬧。（路透）
威尼斯海灘的濱海步道十分熱鬧。（路透）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，洛杉磯一直是全球熱門旅遊城市。KTLA根據全球最大旅遊網站TripAdvisor 2026遊客評價，整理15個洛市必訪景點(不包含鄰近城市的大型主題樂園如迪士尼等)。

好萊塢環球影城還原了電玩遊戲中瑪利歐兄弟的虛擬世界。（中央社）
好萊塢環球影城還原了電玩遊戲中瑪利歐兄弟的虛擬世界。（中央社）

1、好萊塢環球影城(Universal Studio Hollywood)。

結合主題樂園與電影製片廠景點與相關遊樂設施，包括「神鬼傳奇：木乃伊復仇(Revenge of the Mummy)」、「哈利波特" rel="172410">哈利波特禁忌之旅(Harry Potter and the Forbidden Journey)」。第一座高速戶外雲霄飛車「玩命關頭：好萊塢飄移」(Fast & Furious: Hollywood Drift)」預計今夏開幕。

遊客參觀位於洛杉磯的格里菲斯天文台。（路透）
遊客參觀位於洛杉磯的格里菲斯天文台。（路透）

2、格里菲斯天文台(Griffith Observatory)。

可俯瞰洛市中心絕佳城市景觀，戶外平台與天文館表演每年均吸引數百萬遊客。

3、蓋蒂中心(The Getty Center)。

以現代化建築、寧靜花園聞名，除俯瞰壯麗城市景觀，也可一覽館內舉世聞名的藝術收藏。

4、威尼斯海灘(Venice Beach)。

以其波希米亞風格、街頭藝人與熱鬧的濱海步道聞名。遊客可漫步於沙灘海岸線，探索充滿驚奇的精美小店、餐廳及戶外休閒活動。

5、彼得森汽車博物館(Petersen Automotive Museum)。

坐落於Miracle Mile上，有著醒目的紅色鋼構外觀，館內收藏世上最大的汽車、摩托車與汽車文化等。

6、The Grove購物中心。

以高檔戶外精品店與餐飲聞名，優雅建築與復古電車，加上頻繁舉辦的活動，是居民與遊客熱門去處。

7、拉布瑞亞瀝青坑博物館(La Brea Tar Pits ＆ Museum)。

是處仍持續挖掘的冰河時期化石遺址，天然瀝青保存數千古生物化石。遊客可在館內參觀古生物學家工作，了解曾經生活在洛杉磯地區的史前動物。

8、威尼斯運河步道(Venice Canals Walkway)。

該步道靈感來自義大利威尼斯，替遊客提供一處遠離喧囂海灘的靜謐之所。

9、好萊塢標誌(Hollywood Sign)。

位於葛瑞菲斯公園(Griffith Park)，是世上最知名地標之一，可俯瞰整個城市。

10、愛阿華號戰艦博物館(Battleship USS Iowa Museum)。

停泊於洛杉磯港，是艘經過全面修復的二戰戰艦，如今是水上博物館。

11、加州科學中心(California Science Center)。

互動式博物館，最知名的是奮進號太空梭(Space Shuttle Endeavour)，另有生態系統、工程與太空探索互動展覽。

小東京體現了濃厚的日本文化。（路透）
小東京體現了濃厚的日本文化。（路透）

12、小東京(Little Tokyo)。

美國三個官方日本區之一，遊客可從商店、正宗日本餐廳與歷史建築了解濃厚的日本文化。

13、The Broad當代藝術博物館。

收藏大量戰後與現代藝術作品，包括傑夫·昆斯(Jeff Koons)等當代藝術家。蜂巢狀外觀極具特色。

14、Crypto.com Arena體育館。

現代化體育與娛樂場館，是洛杉磯湖人隊(Lakers)、國王隊(Kings)與花火隊(Sparks)主場，每年舉辦超過250場活動，包括音樂會、體育賽事與大型娛樂活動等。

好萊塢星光大道有超過2700位娛樂界名人的星磚。（歐新社）
好萊塢星光大道有超過2700位娛樂界名人的星磚。（歐新社）

15、好萊塢星光大道(Hollywood Walk of Fame)。

從Gower Street延伸到La Brea Avenue的星光大道，共有超過2700位電影、影視、音樂、廣播與戲劇名人的星磚，遊客可在此感受好萊塢最知名街區熱鬧氛圍。

其他值得造訪的景點還有道奇體育場(Dodger Stadium)、洛杉磯當代藝術博物館(LA Museum of Contemporary Art)、好萊塢碗(Hollywood Bowl)、華埠(Chinatown)、洛杉磯動物園(LA Zoo)、天使鐵路(Angeles Flight Railway)等。

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