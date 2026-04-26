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封面故事／自家庭院種蔬果 健康效益多

編譯曾維序
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自己種菜好處多，不僅吃得健康，對身體和地球都好。（美聯社）
自己種菜好處多，不僅吃得健康，對身體和地球都好。（美聯社）

想吃健康的食物，專家建議食用當地產、有機和當季的食材，而沒什麼能比在自家庭院種菜符合這三個條件；自己種菜不僅吃得健康，對身體和地球都好，只要依照自身條件選擇合適的地點、預算、品種和種植時間，規畫得宜就能吃到自己種的菜。

美聯社報導，自己種菜好處多，菜園透過增加植物多樣性來改善周圍的生態系統，特別是用來取代草坪或種在露台或庭院的情況下，食用自產的作物而非到超市購買，能減少產品包裝運送的碳足跡。密西根州立大學食品科學及人類營養學副教授阿拉伊莫（Katherine Alaimo）說，園藝對健康的好處是多方面的，包括社交、情感、營養和身體健康。

規畫菜園 先挑地點預算

要規畫自己的菜園，首先要挑選合適的地點和預算。陽光是決定地點的主要考量點，大多數農產品需要每天至少六小時的日照，如果有足夠光照的地方不多，可將那些位置留給結果實的植物，因為綠葉植物較耐陰。附近有水源也有助益，可省去長途跋涉取水運水的時間。

俄亥俄州「凱霍加郡園藝大師志工」（Cuyahoga County Master Gardener Volunteers）顧問委員會主席科莫（Ellen Comeau）說，若計畫種在土裡，可以先進行土壤測試了解酸鹼度和養分組成，土壤樣本裝袋或裝箱後可以寄到大學的農業推廣辦公室，測試結果可幫助了解適合種植的作物和是否需要施肥或改良劑。如果土壤貧瘠或只有水泥露台，可以購買或自己蓋高腳花台。

找到合適地點後，科莫說下一步就是確定預算，這將決定花園大小、買種子還是幼苗、買得起多少用品，防蟲圍籬是另一個大投資項目。

可以種什麼作物取決於所在區域的植物耐寒區，例如在加州種橄欖會比在俄亥俄輕鬆得多。《老農夫年鑑》（The Old Farmer’s Almanac）編輯康納雷（Carol Connare）建議了解鄰居都種哪些作物，哪些作物種不活，一旦縮小範圍後就選擇自己喜歡的。

康納雷建議種些花來吸引授粉者，可以到當地的園藝中心了解哪些原生植物能吸引益蟲。

查霜凍日 依時間點種植

建議查明所在區域最後一次霜凍的日期，並依據該時間點規畫種植計畫，大多數水果和蔬菜最好在霜凍後種植，但有些可以提早種植，像葉菜類這樣的冬作可耐受稍低的溫度，種子可在最後的霜凍日期前先在室內育苗。

科莫說種植前先閱讀種植說明，上面會載明何時可以開始種植、何時可以種到土裡，有些可以直接種在土裡，有些則需提前育苗。

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俄亥俄州 密西根州

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