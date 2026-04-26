封面故事／4種水果 適合園藝新手種植

草莓適合新手在春天栽種。(美聯社)

春天種些水果，待氣候變暖時就能享用。Daily Meal報導，有些水果很適合在春天種，例如草莓、黑莓和樹莓都是適合園藝 新手在春天種的水果，若你曾在野外看過這些水果，就知道它們有多好長，另外只要你有足夠的空間給藤蔓生長，瓜類也是新手果園的理想選擇；這些水果在春天種下後通常都能生長良好，不過結果的時間不盡相同。以下是適合新手種植的四種水果。

1. 草莓

在美國，任何氣候區都能在家種草莓(Strawberries)，種草莓簡單到連小孩都能種，栽種的最佳時節是秋天，但早春也能有不錯的收成。一旦氣溫超過華氏40度就能在肥沃的土壤中種下草莓，根據品種不同，最快四周就能結果；有些栽種者建議拔除最初開的幾朵花，讓根系長更好，若想豐收可能要等個幾年，待植株長到夠成熟。

不同草莓品種的結果和產量都不相同，但名為「四季草莓」（everbearing strawberries）的品種很受歡迎，因為一年可以結果兩次。

2. 樹莓

樹莓(Raspberries)是非常容易種植的水果，甚至若沒有適當管理，可能會在栽種處氾濫成災，但好處是種植者會大豐收。早春是種植幼苗的最佳時機，它們能在多種環境下生長，但在陽光充足處長得最茂盛。

若想在春末收穫樹莓，那就必須提前規劃，樹莓植株需約一年的時間完全成熟並結果，但當你大豐收時會覺得一切的等待都是值得的。

3. 甜瓜

甜瓜(Melons)容易栽種，是春天種植的最佳選擇，特別是廣受歡迎的西瓜。世界上有超過1200種西瓜，北美洲和南美洲就有超過300種，它們都很容易生長，但需求各不相同。

一顆大西瓜需要約50平方英尺的生長空間，尺寸較小的品種需要的空間就較少。當土壤的溫度持續維持在華氏65度以上時就適合種西瓜，這個溫度出現的時間點會因所處氣候帶而不同，不過通常出現在春季中期或末期。在空間、陽光和水都充足的情況下，大一點的西瓜需80至100天達完全成熟，正好趕上季節更替。

4. 黑莓

黑莓(Blackberries)是常被低估的春夏兩季水果之星，只要土壤條件允許，早春是栽種的最佳時機。不過和草莓不同，栽種的第一年黑莓不會結果，新植株需要整整兩年才能長葉結果，但一旦開始結果就要格外注意了，因為黑莓生長旺盛，很容易失控，若不稍加控制，它們很容易佔據院子的一角，不用因此害怕種黑莓，只要控制不讓它們蔓延即可。