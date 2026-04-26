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養生／藍莓有益健康 吃過量未必更好

編譯周靜芝
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藍莓。（圖／123RF）
藍莓。（圖／123RF）

近日一項主要評論指出，平價又美味的藍莓，是改善腸道、大腦與心臟健康的關鍵。專家長期呼籲多食用藍莓，但好處是，無需攝取太多便能見效，過量未必更好。

研究顯示藍莓具備多重健康效益，包括改善血管功能、增加腸道益生菌，以及強化記憶力。

每日郵報報導，北美野生藍莓協會日前發布的12項研究綜述指出，野生藍莓能對全身健康帶來效益。該研究指出，野生藍莓能有效支持內皮細胞功能，有助血管舒張；單次攝取數小時後即可見效，若持續數周或數月規律食用，效果更顯著。

藍莓是營養密度最高的莓果之一，富含膳食纖維、維生素C、K及錳。但專家指出，它驚人的健康效益來自富含名為花青素的類黃酮化合物，這種紫色色素賦予其深邃色澤。

倫敦國王學院（KCL）營養學專家羅德里格斯-馬迪奧斯（Ana Rodriguez-Mateos）表示，藍莓確實富含纖維與抗氧化劑，這些成分對健康有益。研究藍莓逾20年的她指出，但真正使藍莓與眾不同的關鍵在於高濃度的花青素。

羅德里格斯-馬迪奧斯說，先前研究已證實食用藍莓的潛在益處，但該研究更進一步探討每日攝取藍莓，如何同時促進年長者的認知功能與心血管健康。

除了對心血管系統和大腦有好處外，越來越多研究顯示，藍莓對腸道微生物群亦有裨益。她表示，藍莓對腸道幾乎具有益生菌功效，並能促進腸道微生物群的多樣性。

專家指出，要獲得藍莓的健康效益，每日需攝取約200克。羅德里格斯-馬迪奧斯說，研究顯示每日200克是產生顯著健康效益的最低攝取量，但部分研究表明實際需求可能更低，每周僅需食用兩至三日，攝取多少皆能帶來一定的益處。

她表示，他們同時發現，攝取過多未必更好，吃半公斤藍莓不會產生神奇效果；實際上，攝取達到240克左右後，效益便趨於平緩。

由於藍莓富含維生素K，建議服用抗凝血劑者需控制攝取量；因藍莓含有大量膳食纖維，腸道疾病患者亦應注意。

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