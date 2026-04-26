封面故事／丁香花濃香豔麗 養護修剪學問大

丁香盛開時色彩艷麗，並有濃郁香氣。（新華社）

在花期時丁香花(lilacs)綻放難以比擬的豔麗色彩與奢華香氣，然而盛開過後殘枝敗葉顯得雜亂不堪，如何修剪其實大有學問。去除殘花(deadheading)或許是最直覺的做法，但其實還有更細微的技巧，不僅能控制丁香花生長，甚至可能延長丁香花的花期與色彩層次。

紐約時報 報導，紐約植物園 (New York Botanical Garden)的伯恩家族丁香花園(Burn Family Lilac Collection)育有多達437株、138種不同的品種。這塊占地五英畝的丁香花世界始於1949年，並於2016年翻新，由紐約植物園木本植物館長芬利(Melissa Finley)負責照料。

品種多 4月陸續綻放

丁香花屬(Syringa)通常為12種，也有說法認為多達20種。大多數原產於亞洲，但有兩個物種來自東南歐，包括最常見的丁香花(S. vulgaris)，1600多個已知的栽培品種大多源自於它；所謂的「法國丁香花」(French lilacs)並非法國原生種，而是在法國苗圃培育的重瓣丁香花栽培品種。

伯恩家族丁香花園今年4月中旬開始綻放，其中包括「晚禱之歌」(Vesper Song)和「卓越」(Excel)等風信子花雜交品種；到四月底，常見的丁香花也競相開花。芬利預測，花期將持續到5月中旬左右，屆時亞洲種及選育品種將接棒綻放，例如裂葉丁香花(Syringa x laciniata)和株型緊湊、呈圓丘狀的韓國矮丁香花(S. meyeri Palibin)。

芬利關注的重點像是哪些老植株枝條太長？是否有受損枝幹，或上一季蛀蟲侵害的痕跡？哪些植物生長狀況無法適應新氣候模式？由於冬季不再像以往那樣持續寒冷，一些早春開花的品種如丁香花常因此花期延後，或者在冬末異常的氣溫波動中受傷。芬利指出丁香花是討論氣候的絕佳例證，它長期以來一直被用於追蹤物候(phenology)，因為丁香花的物候完全取決於溫度，而不是日照長度或兩者皆有，「所以它們對任何溫度變化都更敏感，丁香花需要的是寒冷並穩定過渡到春天的冬季。」

花謝後2周 除殘花、輕剪

由於丁香花是在前一季的枝條上開花，它們在花謝後很快就會開始形成新花芽，因此芬利女士建議在花謝後約兩周內去除殘花與輕度修剪。如果沒時間處理也不用擔心，丁香花無需修剪就能維持健康，只是修剪後更為美觀，開花也會更為茂盛，因為剪掉殘花後植株不會浪費能量在生產種子上。

如果植株過高，需要大幅修剪以恢復比例與活力，應該先做好標記後等到冬季結束再操作。芬利指出，丁香花枝條在8到10年後生產力會下降，可以在每年冬末剪除最老、最高的枝條約四分之一到三分之一，連續數年以重建健康株型。丁香花無法透過只剪掉部分枝條的方式來縮小體型，芬利說這樣大幅修剪會導致枝條四處亂長，不但無法讓它變矮，反而會造成問題，過密的新枝還可能增加白粉病等疾病的風險。

國際丁香花協會官方認可七種花色，但實際上顏色變化遠比這複雜得多。若在意色澤，土壤酸鹼度會影響藍色丁香花品種的藍色程度，微酸性土壤更有利鮮豔藍色，其中廣受讚譽的品種之一是「林肯總統」(President Lincoln)；花朵處於花期之初或即將凋謝，顏色亦會變化。其他顏色有粉紅色如「少女的腮紅」(Maiden's Blush)、淡黃色如「報春花」(Primrose)，豔紫紅如「剛果」(Congo)。

4低矮品種 株型緊湊

雖然只有兩種丁香花是喬木，許多人的花園可能也種不下15呎的灌木。芬利除了推薦韓國矮丁香花之外，還推薦「金小姐」(Miss Kim)、「草原玲瓏」(Prairie Petite)、「小淑女」(Little Lady)等較低矮的品種。芬利也推薦「丁香花星期日」(Lilac Sunday)，它不像典型的丁香花那樣只在枝條頂端開出簇簇花朵，反而是沿著莖幹生長，營造出花叢長達兩呎的錯覺。值得考慮的另個品種是「羅徹斯特」(Rochester)，它有所謂的放射狀重瓣花，每個小花都有多達25片花瓣，令人驚嘆。

韓國矮丁香花呈圓丘狀，株型緊湊。(美聯社)