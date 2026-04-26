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封面故事／健康土壤 4要素缺一不可

編譯周靜芝
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生機勃勃、綠意盎然的花園，土壤健康是基礎。（圖／123RF）
生機勃勃、綠意盎然的花園，土壤健康是基礎。（圖／123RF）

許多人都夢想能擁有一座生機勃勃、綠意盎然的花園，既滋養心靈、又讓鄰居羨慕。為實現這個夢想，首先想到的往往是植物；但花園是個結構體，如同任何結構體一樣，需要有良好的基礎，而這正是健康土壤發揮作用之處。

美聯社報導，土壤不僅是泥土，它是個充滿養分、有機質以及數十億微生物（如細菌、真菌）、昆蟲和蚯蚓等的活躍生態系統。據2023年發表於「美國國家科學院院刊」（PNAS）的一篇論文，這個生態系統估計孕育了全球59%的生命，是地球上生物多樣性最獨特的棲息地。

土壤生物能抑制有害生物、將有機質分解為天然肥料、輸送氧氣並為土壤通氣以利排水；維持土壤健康是自家花園成功與否的關鍵。

種植前，先評估土壤結構。沙質土壤排水過快，而重黏土則滯留過多水份；這兩種土壤都無法滿足多數植物的水分需求。

要改善這兩種土壤，可在種植區域鋪上3-4英寸厚的堆肥、腐葉土或充分腐熟的糞肥，接著使用寬叉將其輕輕混入深約6-12英寸的土中。但切勿過度翻動，土壤應呈現塊狀，而非粉狀。

過度翻土或耕作會傷害微生物、殺死益蟲和蚯蚓、加劇水土流失、消除土壤空隙、將有機碳釋出，並將休眠的雜草種子帶到地表，那裡正是它們生長的最佳環境；還會將富含養分的表土推向下方，讓下方較貧瘠的土壤取而代之。

往後幾年，只需將有機物鋪在土壤表面，讓其在分解過程中自然滲入土中即可。

每種植物僅能在特定的pH範圍內成長，先了解所種植植物的目標pH範圍，再使用家用檢測組測量土壤酸鹼值。若數值超出理想範圍，可依照包裝標籤上的用量指示，加入園藝石灰來提高pH值，或使用元素硫來降低pH值。

另外，可同時檢測養分含量，確保土壤富含氮、磷、鉀這三種對植物健康極重要的主要養分；檢測結果將決定該如何施肥。這兩種檢測工具價格低廉且隨處可得，或可致電當地的農業推廣辦公室，他們多會酌收費用提供土壤檢測與指導。

一、要獲得最佳成效，應著重於逐步提升土壤健康，而非依賴效果短暫的速成方案；亦即應選擇緩釋肥料和有機堆肥，而非使用速效合成肥料。速效化肥應保留在緊急情況，如需迅速挽救營養缺乏的植物。

二、避免在花圃、邊界帶及草坪上行走。這可能導致土壤壓實，封閉了重要的空氣孔隙、阻礙水分流動，並使根系難以穿透生長。壓實的土壤多會阻礙植物生長或讓它們無法茁壯。

三、裸露的土壤會導致侵蝕、養分缺乏、水分流失及微生物死亡，如同為雜草鋪設了迎賓墊。種些植物，或用一層厚實、未染色有機覆蓋物（如樹皮碎屑、木屑、稻草或乾落葉）覆蓋土壤。

四、在花壇和邊界區域的植物周圍，也應鋪設2-3英寸厚的覆蓋物；這能保持土壤濕度、維持溫度穩定，並抑制雜草生長。只需確保和植物頂部、莖部保持幾英寸距離，以免腐爛。

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