封面故事／極致主義 打造療癒花園

花園中緊密排列的容器，透過高度錯落的擺放，營造出層次感。（圖／123RF）

園藝界興起「極致主義」(maximalist)風潮，強調豐富、多層次與個人風格的展現，不僅追求視覺美感，也兼顧生態功能。新書作者泰瑞莎伍達德(Teresa Woodard)透過20座風格各異的花園，展現如何以策展式思維，將大量植物轉化為有秩序的設計，並透過色彩、幾何與質感，打造兼具藝術與環境意識的園藝空間。

根據紐約時報 報導，伍達德聯繫20位園藝家，希望將他們的成品收錄進她構思的新書時，費了一番功夫才讓對方理解她的意圖。這些園藝家紛紛詢問，她想撰寫的「極致主義」園藝風格究竟為何？而他們又是如何與此風格契合？「他們沒人把自己定義為極致主義者，」伍達德回憶說，除了其中一位，那是一位在舊金山 擁有700平方呎磚瓦露台的屋主。

他在那塊全書最小的園圃中擺滿300盆盆栽，深知這個「標籤」非他莫屬，但在伍達德眼中，其餘19處，不論是郊區空地或占地數英畝的宏偉莊園，同樣都是極致主義的箇中高手。伍達德補充，「我注意到極致主義在時尚與室內設計領域捲土重來。這讓我不禁思考，在花園中全面歌頌極致主義那種繁茂、豐盈且極具個人色彩的美感，又會是什麼模樣？」

「極致主義」的園藝風潮，強調豐富、多層次與個人風格的展現。（美聯社）

高彩度高密度 和諧不混亂

除此之外，還有另一個誘因。伍達德認為，許多園藝家擁抱豐盈，「不僅是為了美觀，更是為了特定目的，包括吸引鳥類、減少碳足跡，並為瀕危物種創造棲地。他們證明了『多即是多』，尤其當植物是為了環境而存在時。」因此，儘管書中的花園風格迥異，其實每一處都「充滿個性與喜悅」，絕非極簡主義。

在伍達德與攝影師史特夫科(Bob Stefko)合作完成的「極致花園：喜悅、遠見與極致主義設計」(Garden to the Max: Joyful, Visionary, Maximalist Design)一書中，即使在如此高彩度與高密度的呈現下，畫面仍顯得和諧而不混亂，伍達德將此歸功於園藝家對生命構圖元素的用心策展(curation)。一般來說，在極致主義室內設計中，設計師會大量使用油漆、桌布與織品，反觀在園藝中，色彩的強勢運用則是明顯的統一因子。

許多人正在將部分草坪改造成更多樣化的種植區，變成了一條連接花壇、蔬菜和果樹的小路。（美聯社）

伍達德選出的兩處傑出花園並非以繁花取勝，而是透過生動的綠色調賦予生命力。例如威斯康辛州沃科夏(Waukesha)的退休經濟學教授西韋特(Dale Sievert)自2006年起收集青苔，並在其5000平方呎的日式庭園中運用多樣品種，他不僅使用青苔當作地毯，還用來覆蓋樹樁與大石。至於在新澤西州納特利(Nutley)的蒙特西爾(Silas Mountsier)與哈迪(Graeme Hardie)的花園則呈現完全不同的規模。

這座環繞1890年代殖民風格建築的綠色世界，是為了展示大型雕塑收藏而設計。她們所聘請的設計師哈特拉格(Richard Hartlage)選用具有強烈存在感的植栽，例如18棵修剪成矩形、高度超過14呎的歐洲角樹(European hornbeams)，以及由數千株日本森林草(Japanese forest grass)組成的兩座160呎新月形土丘。

高低錯落 營造層次感

在舊金山的克拉克·德·莫奈(Clarke de Mornay)則利用300個緊密排列的容器，透過高度錯落的擺放，如此巧思在伍達德眼中，「彷彿營造出像體育場看台般的層次感。」在俄亥俄州馬倫戈(Marengo)經營苗圃的賈里德與莉茲·休斯(Jared and Liz Hughes)夫婦，則將140盆赤陶盆栽沿著石徑兩側排成兩、三層深，強烈傳遞出「這裡就是植栽的家」的訊息。

花盆裡茁壯生長的苔蘚，在園藝造景中用途廣泛。（美聯社）

科羅拉多州科林斯堡(Fort Collins)的園藝家勞倫·斯普林格(Lauren Springer)則追求「史詩般的質地」，她在大雪與極端溫度下，以當地原生的野牛草(buffalo grass)搭配絲蘭等耐旱植物，在維持生態與視覺脈絡的同時，創造出豐富層次。印第安納州阿靈頓(Arlington)的艾文·艾蒂安(Irvin Etienne)並不打算讓花園融入周遭的玉米與大豆田。他自己身為紐菲爾茲(Newfields)藝術博物館的策展人，決定大量運用青銅色與深紅色的熱帶葉片，如美人蕉與伊索比亞紅葉香蕉樹(Abyssinian banana)，創造出充滿異國情調的個人世界。

身為極致主義者偶像桃莉·巴頓(Dolly Parton)的擁護者，他甚至在高聳植物間放置粉紅火鶴雕像，藉此展現極致精神。艾蒂安直言，「我可以選擇少一點，但我就是喜歡多一點。」

修復身心 另類處方箋

園藝不僅是愛好，更是修復身心的處方箋。透過培育植物與自然連結，能有效減壓並提升體能，於是讓「健康花園」概念因此大受歡迎。科學研究指出，園藝具有改善睡眠、增強記憶力及延年益壽等多重益處；紐西蘭一名癌症患童的母親則透過園藝找回希望，證明植物的生命力能轉化為支持自己與家人的勇氣。

根據梅奧診所(Mayo Clinic)與哈佛大學(Harvard University)等權威機構研究，園藝具備的益處包括：提振情緒、管理焦慮、減輕壓力；增加體力與靈活度；改善睡眠品質、幫助維持健康體重；提升記憶力與認知功能等。園藝愛好者在勞作時可增加日曬以攝取維他命D，並在與其他同好交流時增加社交互動與人際連結，整個園藝活動堪稱具有預防疾病、降低骨質疏鬆風險以及延長壽命等「神奇」功效。

園藝愛好者在勞作時可增加日曬以攝取維他命D，有預防疾病的「神奇」功效。（圖／123RF）

根據Garden Design報導，「健康園藝」(Gardening for wellness)並非新概念，近年來隨著大眾對花園在心理與生理益處的認識加深，這一理念日益受到重視與普及。住在紐西蘭維拉利(Villaleigh)的艾美羅伯茨(Amy Roberts)對此深有體會。她的花園起初只是愛好，但2014年兒子被診斷出癌症後，這片綠地擁有新的意義。

「花園與植物讓我看見新生命的萌芽，從而握住希望。它為我提供了一個空間，讓我在陪伴孩子治療的過程中，重新找回父母所需的勇氣與力量，」她說。多年來，羅伯茨的花園已擴張至3英畝，種植了各式各樣的一年生與多年生植物、灌木與喬木。她表示，「隨著植物展現出最適合的生長方式，花園也在不斷進化。對我們家來說，它幫助我們活在當下，捕捉周遭的神奇魔力，並為我們所擁有的一切感到被祝福。」

培育植物讓人看見新生命的萌芽，從而握住希望，重新找回勇氣與力量。（圖／123RF）

療癒花園 個人風格強烈

療癒花園(Wellness garden，有時稱為healing garden或therapeutic garden)是經過精心設計的戶外避風港，目的是促進身體、情感與精神的健康。它提供了一個遠離日常生活壓力、重新與自然及自我連結的空間。療癒花園通常分為兩種類型：

一、復原性花園(Restorative gardens)：專注於改善心理健康，透過寧靜與平和的環境幫助減輕壓力、焦慮與精神疲勞。

二、啟能花園(Enabling gardens)：著重於身體與治療性的參與，其設計目的是讓所有人都能進入，並鼓勵透過園藝活動改善身心健康。

由於兩種類型的花園具備許多相似特徵，因此可以打造出兼具恢復與啟能功能的療癒花園。最重要的是納入能帶給你快樂、並符合個人治療需求的元素。

療癒花園中常見池塘等水景，讓人情緒放鬆、內心寧靜。（美聯社）

至於療癒花園的常見元素則包括：

1.利用色彩、香氣與聲音營造寧靜氛圍。

2.蜿蜒的小徑與冥想區。

3.噴泉或池塘等水景。

4.為行動不便者設計的無障礙設施，如高架花床與輪椅友善小徑。

5.可直接參與園藝過程的互動元素，如激發嗅覺的芳香植物或觸感獨特的植物。

8個健議 四季皆有色彩

打造療癒花園的8個建議如下。

一、提供沉思空間：花園是避開外界、沉浸於自然之美的避難所，可以是由沙石組成的禪意花園、適合冥想散步的迷宮花園或安靜的角落。在水景或花園藝術品旁設置長椅，加上涼棚或拱架提供遮蔭，能提升舒適度。

二、建立連結感：羅伯茨的花園周圍環繞著農田與丘陵，她透過樹木間的空隙引入「借景」讓人與環境融為一體。與土壤和植物接觸能培養專注力(Mindfulness)。使用岩石、原木或原生植物等自然元素，能營造和諧感。

三、創造感官旅程：透過迂迴路徑增加探索的樂趣，營造神祕感。路徑寬度應適中，過寬會壓迫空間，過窄則不利通行。

四、開拓所有感官：種植薰衣草、星茉莉與玫瑰等芳香植物；利用水景或風鈴創造聽覺饗宴；種植如羊耳草(Lamb's ear)等具觸感的植物，或隨風搖曳的觀賞草。

五、選擇提振情緒的色彩：藍、綠與粉色等冷色調有助減壓，黃色與橘色等亮色調則能激發快樂與能量。考慮在不同區域使用不同色系，並種植不同花期的植物，確保四季皆有色彩。

六、吸引有益的野生動物：觀察野生動物能降低壓力。種植原生植物可吸引蜜蜂、蝴蝶與蜂鳥，設置飲水盆(Birdbath)則能帶來鳥類活動與自然的害蟲防治效果。

七、創造秩序與和諧：透過重複的植物種類、形狀與色彩來建立連續性。羅伯茨建議將多年生植物以多樣組合排列，讓整體視覺協調一致，促進放鬆。

八、獲得園藝的健康益處：挖掘、種植、除草與澆水等體力活動能提升心血管健康、耐力與柔軟度。培育植物的過程也會帶來成就感。居住在密蘇里州的蘇珊娜(Suzannah Dolanc-Pugh)在2019年健康出問題時發現了園藝的治癒力，「在土裡挖掘幫助我重整大腦，讓我不再糾結於自己的病情。園藝帶我走出戶外，給我一個專注的目標，」她說，這讓她體力更好，情緒也獲得明顯改善。

樹下的岩石上生長著苔蘚，為花園帶來四季常青的綠意。（美聯社）

許多人正在將部分草坪改造成更多樣化的種植區，變成了一條連接花壇、蔬菜和果樹的小路。（美聯社）