我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

封面故事／檢測酸鹼值 紫甘藍水簡單環保

編譯曾維序
聽新聞
test
0:00 /0:00
檢測土壤的酸鹼度，可以使用紫甘藍。（圖／123RF）
檢測土壤的酸鹼度，可以使用紫甘藍。（圖／123RF）

想成功種植，了解土壤的酸鹼值很重要。想知道酸鹼度，除了可以用酸鹼試紙或酸鹼度計測量外，還有用煮紫甘藍的水這個天然的方法，酸性或鹼性的物質加入藍色的紫甘藍水後水會變成紅色或綠色，是既簡單、環保、無需購買任何設備也不會產生任何廢棄物的方法。

House Digest報導，要知道土壤的酸鹼度時可以使用紫甘藍，因為其含有花青素。用中性的蒸餾水煮紫甘藍，花青素會讓水呈藍色，加入酸性物質會變成紅色，加入鹼性物質會變綠色。

測試方法很簡單，摘下紫甘藍外層幾片葉子並切成小塊，水煮滾後轉小火，放入葉片煮15分鐘，之後將葉子擠乾水分，以獲得最多紫甘藍水，再倒入乾淨的量杯或玻璃杯中放置冷卻，水應呈深藍色，煮過的紫甘藍葉可以稍後吃掉。記得使用蒸餾水，因為其酸鹼值是中性的7，自來水可能是弱酸或弱鹼性，但蒸餾水不能接觸空氣太久，會變成弱酸性，倒紫甘藍水時也要小心，因為它有天然染料的作用，會把衣物或其他物品染色，若不小心灑出要趕快擦拭乾淨。

紫甘藍水冷卻後，可以加入一小鏟份量的土，用乾淨的湯匙輕輕攪拌，過幾個小時後檢查顏色，若水變成粉紅色或紅色代表土壤是酸性，藍色或紫色代表土壤是中性，水變成綠色則是鹼性。確認過顏色後的紫甘藍水可以安心地拿來澆灌植物，這是環保的澆水方式。

雖然可以調整庭院土壤的酸鹼度，但這應該在種下植物前完成，因為為了調整而添加的某些物質可能會損傷植物的根。做任何改變都要謹慎，添加太多調整的物質恐讓土壤酸鹼值的改變太劇烈，特別是土壤是砂土時。

若檢測結果土壤呈酸性，應增加pH值，加入農業石灰（agricultural limestone）是其中一個方法，但最好諮詢專業土壤檢測專家以確定添加的量，調整後應再測試一次確定土壤的酸鹼值。更簡單的方法是種適合長在酸性土壤的植物如藍莓、繡球花和杜鵑花。

若土壤檢測出來是鹼性，則需降低pH值，可以加入有機物質例如泥炭苔（peat moss），也有人選擇加元素硫，一樣最好先諮詢專家確定添加的量。當然也可以選擇種適合在鹼性土壤中生長的植物，如紫丁香、蘆筍和花椰菜。

世報陪您半世紀

上一則

封面故事／丁香花濃香豔麗 養護修剪學問大

下一則

封面故事／健康土壤 4要素缺一不可

延伸閱讀

他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭

他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭
7個理由 在自家花園放塊肥皂大有妙用

7個理由 在自家花園放塊肥皂大有妙用
三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物

三種蔬菜別冷藏存放 恐加速腐壞或產生致癌物
提升房屋景觀與價值 全美各地春天適合種植的花

提升房屋景觀與價值 全美各地春天適合種植的花

熱門新聞

私校學生進入藤校的比率，相較於公校高出不少，成為私校的吸引力之一。（路透）

私校資訊／私校天價學費直逼菁英大學 是否值得？

2026-04-19 14:13
完全不使用社群媒體，可能是青少年社交孤立或退縮的標誌。(歐新社)

迷網的一代／青少年不碰社群媒體 也非好事

2026-04-20 14:45
矽谷因為學區優秀，可幫助子女進入名門大學，成為許多中國富裕家庭移民來美的目的地。圖為巴洛阿圖高中。（美聯社）

公校教育／中國家庭移民矽谷 瞄準大學名校

2026-04-19 15:28

公校教育／12歲小天才 在家完成核融合

2026-04-19 02:26
加州排名第一的惠特尼高中學生參加運動。（丁曙／攝影）

公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線

2026-04-20 14:05
NEST+m提供高強度與快節奏的學術課程， 雖強調科學、技術、工程和數學(STEM)課程，但也非常重視人文和藝術的發展。（美聯社）

公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？

2026-04-21 11:46

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程