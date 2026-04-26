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百科／研究：12種蔬果竟含致癌物 這15種最「乾淨」

編譯周靜芝
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菠菜被評為最「骯髒」食物。(美聯社)
菠菜被評為最「骯髒」食物。(美聯社)

富含水果和蔬菜的飲食能預防癌症等致命疾病，但最新研究顯示，在地農產品中有12種可能充斥致癌化學物質。

每日郵報報導，「美國環境工作組織」（Environmental Working Group, EWG）專家在最新報告中，分析了近50種水果、蔬菜和豆類的農藥殘留量；研究團隊根據農藥殘留重量比率，列出2025年版「骯髒12」（dirty dozen）農產品清單。

菠菜位居榜首，四分之三的非有機樣本含有殺蟲劑百滅寧，該物質在歐洲被禁止用於食用作物。儘管微量攝入被認為安全，但若過量則被證實會損害神經系統，導致肌肉無力、顫抖及癲癇發作。約40%菠菜樣本同時含有DDT，此物質因恐危害環境，已於1972年遭環保署（EPA）禁用。

草莓、羽衣甘藍等葉菜類、葡萄與水蜜桃位居前五大「骯髒」食物，食用這些農產品者尿液中的農藥殘留量明顯高於攝取低殘留農產品者。

研究主要作者、EWG科學副總裁坦金（Alexis Temkin）指出，研究結果再次證實，飲食直接影響人體農藥殘留水平；食用蔬果雖是健康飲食的關鍵，卻也可能增加攝入農藥的風險。

被列為「骯髒12」的蔬果依序為：菠菜、草莓、羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍、芥菜、葡萄、水蜜桃、櫻桃、油桃、梨子、蘋果、黑莓、藍莓及馬鈴薯。

菠菜被評為最「骯髒」食物，研究發現根據農業部2016年最新檢測數據，相較於2008及2009年檢測結果，非有機菠菜的農藥殘留量急遽攀升。非有機菠菜樣本平均含七種農藥，單一樣本最高曾檢出19種不同農藥。

草莓位居第二。儘管美國人年均消費約八磅新鮮草莓，但99%樣本可檢測出至少一種農藥殘留，約30%樣本含10種以上農藥。檢測出的最危險農藥之一是多菌靈（或稱貝芬替），這種會干擾荷爾蒙、可能損害男性生殖系統的殺菌劑，在16%樣本中被檢出。

羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍與芥菜為第三大「骯髒」食物，近60%在美銷售樣本含有被視為致癌物的農藥殘留。

葡萄位列第四，水蜜桃則排名第五。近期研究發現，葡萄可能含有高達26種不同農藥，而水蜜桃表面更曾檢出多達59種農藥。

「骯髒12」名單的最後一項是美國最常食用的蔬菜馬鈴薯，這是馬鈴薯首度上榜。EWG指出，此現象源於高濃度氯苯胺靈的殘留，此種植物生長調節劑因可能引發甲狀腺功能異常等健康隱憂，歐盟已禁用。

研究人員同時公布「乾淨15」清單，榜首為鳳梨；EWG解釋，其厚而不可食用的表皮形成天然屏障，有效阻隔了農藥滲透。前五名其次為甜玉米、酪梨、木瓜與洋蔥。

完整「最乾淨食物」名單為鳳梨、甜玉米、酪梨、木瓜、洋蔥、冷凍甜豌豆、蘆筍、高麗菜、西瓜、花椰菜、香蕉、芒果、胡蘿蔔、蘑菇、奇異果。

坦金強調，這項研究延續先前發現，證實特定蔬果是數百萬美國人接觸農藥的主要途徑，幼兒與孕婦尤其容易受到危害。

鳳梨被評為「最乾淨食物」之一。(路透)
鳳梨被評為「最乾淨食物」之一。(路透)

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