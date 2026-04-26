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美國現象／未婚伴侶買房同居 最好簽約詳列房產權責

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未婚購房的伴侶在置業時應簽訂合約，詳列雙方對房產的權責；示意圖。（圖／123RF...
未婚購房的伴侶在置業時應簽訂合約，詳列雙方對房產的權責；示意圖。（圖／123RF）

有數據顯示，與40多年前相比，愈來愈多未婚伴侶買房同居。然而，關係未必長久，一旦分手時，房屋物業的財務配置就出現許多法律爭議。因此，房產及法律業界忠告未婚購房的伴侶在置業時，必須簽訂合約，詳列雙方對房產的權責。

Yahoo財經新聞就此作出詳盡報導。報導指出，1981年的首次購屋者中，未婚伴侶的比率不到1%，但這一比率在近年卻上升至16%。

然而，未婚伴侶一旦關係破裂，所購房產誰屬就出現許多法律爭議。未婚伴侶購屋不同於已婚伴侶，已婚者因有婚姻作為法律合約，從某種意義上說，這合約也適用於他們共同擁有的房產。若沒有婚姻，伴侶們就須自行協商相關條款，然而現實中很少人這樣做，即便訴諸法律行動，但法律行動未必能解決問題。報導引用已故美國著名演員李馬文（Lee Marvin）的個案作例子，這是首宗未婚伴侶分手時財產誰屬的法庭訴訟案，於1976年在加州最高法院進行了標誌性的訴訟審訊。

報導指，李馬文與伴侶特里奧拉（Michelle Triola）同居多年，後者隨夫姓，成為家庭主婦。李馬文則以自己的名義購買共同物業，承諾終身供養她，但後來分手告終，供養停止，特里奧拉提起訴訟。法院最後裁定，未婚伴侶之間的協議，即使是口頭協議，也具有法律效力。但裁決卻無賦予未婚伴侶廣泛的財產權，除非有協議訂明，但特里奧拉未能提供協議證據，遂空手而去。

房產及法律業界忠告未婚伴侶在購屋前，雙方要達成協議。報導訪問了財產規畫律師兼財務規畫師法爾（Evan Farr），他建議未婚伴侶購房時，應要簽訂書面的「共同所有權協議」或「同居協議」。

這類協議至少訂明每位伴侶的產權比率、首付和交易費用的分攤比率，以及稅費、保險和維修等日常開支的分攤方式。最重要的，協議更要明確其中一方想要退出時，應如何處理。這類協議在網路上可找到樣本，但最好應由家庭法或財產規畫律師審核並起草協議，以確保協議在所在州具有法律效力。

法爾指出了一些缺乏上述協議而出現的各種各樣問題。以房產的抵押貸款為例，有時其中一方的信用比較好，貸款上便只寫著其名字，但房產證上仍保留著雙方名字。但這意味著一方要承擔所有債務，但卻雙方聲稱擁有房產所有權，一旦情況惡化，就會變得非常複雜。

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