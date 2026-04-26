美國現象／華人男女簽婚前協議 少了這一步被判無效

簽署婚前協議，可保障各自權益並增強安全感；示意圖。(圖／123RF)

當今美國華人 社區，愈來愈多準備步入婚姻的男女選擇簽婚前協議，以保障各自權益並增強安全感。然而，一紙看似周全的協議，若程序不當，仍可能失去法律效力。日前就有華男的婚前協議被法官判定無效，未能在離婚時起到預期的風險管理效果。

不久前，南加州 一對華人夫婦的婚前協議，被法官裁定無效。原告代理律師郝琦指出，關鍵原因在於協議上缺少女方獨立代理律師的簽字，導致該協議不具法律效力，最終男方須依法支付足額贍養費，並與女方分配部分財產。

根據郝琦律師分享的案例，一般而言，若雙方婚前資產不多，婚前協議的重要性相對有限；但其中一方具備較強的收入能力或擁有較多資產時，婚前協議便成為重要的風險管理工具。然而，部分當事人為節省費用，僅聘請一名律師起草協議並由雙方簽字，卻忽略法律上的關鍵要求—婚前協議須由雙方各自獨立的代理律師簽署，否則可能被認定無效。

該案發生於南加州聖蓋博谷地區，醫師Eric經親屬介紹，認識來美未滿五年的華女Jennifer，兩人交往不久便決定結婚，為保障自身資產，Eric提出簽署婚前協議。由於Jennifer對相關法律並不熟悉，出於對男方的信任與尊重，最終同意簽字。隨後，Eric請律師起草協議，文件一式兩份，由雙方簽字完成。

婚後，兩人性格差異逐漸顯現，溝通日益減少，即便已有尚未滿周歲的孩子，爭執仍頻繁發生。男方甚至一度情緒激動，要求女方帶著孩子離開住所，並聲稱已有婚前協議，離婚後女方將「一無所有」。

郝琦表示，在接手女方Jennifer委託案件後，她首先審閱了該份婚前協議。內容顯示，若雙方離婚，女方將無權獲得贍養費；房產歸屬登記人所有；女方亦無權主張房產增值或對房貸的貢獻。女方同時表示，男方收入可觀，而自己長期為家庭主婦，沒有經濟來源；簽署協議時，男方既未提供翻譯，也未建議其聘請律師，她對條款幾乎未充分理解便匆忙簽字。

郝琦指出，起初她僅打算為女方爭取子女贍養費，但在深入研究協議後發現，該文件存在重大程序瑕疵：女方並未有獨立代理律師簽字。進一步詢問後確認，男方既未建議女方聘請律師，也未提供相關費用支持。

最終，法院認定該婚前協議在不公平且不合理的情況下簽署，且女方在簽署時未充分理解自身權益，因此裁定協議無效。隨後，郝琦成功為女方爭取到每月1萬5000元的子女贍養費。而且在該婚前協議失效後，女方亦有權依法分配男方部分財產，價值有數十萬元，這一結果令Jennifer大感意外。

律師郝琦強調，婚前協議本身具有重要意義，特別是在雙方經濟條件差距較大的情況下，能有效保障各自權益。然而，協議必須在符合法律程序的前提下訂立，雙方各自聘請獨立律師、充分知情並自願簽署，方能真正發揮其法律效力與保護作用。