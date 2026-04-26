我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

美國現象／華人男女簽婚前協議 少了這一步被判無效

記者啟鉻
聽新聞
test
0:00 /0:00
簽署婚前協議，可保障各自權益並增強安全感；示意圖。(圖／123RF)
簽署婚前協議，可保障各自權益並增強安全感；示意圖。(圖／123RF)

當今美國華人社區，愈來愈多準備步入婚姻的男女選擇簽婚前協議，以保障各自權益並增強安全感。然而，一紙看似周全的協議，若程序不當，仍可能失去法律效力。日前就有華男的婚前協議被法官判定無效，未能在離婚時起到預期的風險管理效果。

不久前，南加州一對華人夫婦的婚前協議，被法官裁定無效。原告代理律師郝琦指出，關鍵原因在於協議上缺少女方獨立代理律師的簽字，導致該協議不具法律效力，最終男方須依法支付足額贍養費，並與女方分配部分財產。

根據郝琦律師分享的案例，一般而言，若雙方婚前資產不多，婚前協議的重要性相對有限；但其中一方具備較強的收入能力或擁有較多資產時，婚前協議便成為重要的風險管理工具。然而，部分當事人為節省費用，僅聘請一名律師起草協議並由雙方簽字，卻忽略法律上的關鍵要求—婚前協議須由雙方各自獨立的代理律師簽署，否則可能被認定無效。

該案發生於南加州聖蓋博谷地區，醫師Eric經親屬介紹，認識來美未滿五年的華女Jennifer，兩人交往不久便決定結婚，為保障自身資產，Eric提出簽署婚前協議。由於Jennifer對相關法律並不熟悉，出於對男方的信任與尊重，最終同意簽字。隨後，Eric請律師起草協議，文件一式兩份，由雙方簽字完成。

婚後，兩人性格差異逐漸顯現，溝通日益減少，即便已有尚未滿周歲的孩子，爭執仍頻繁發生。男方甚至一度情緒激動，要求女方帶著孩子離開住所，並聲稱已有婚前協議，離婚後女方將「一無所有」。

郝琦表示，在接手女方Jennifer委託案件後，她首先審閱了該份婚前協議。內容顯示，若雙方離婚，女方將無權獲得贍養費；房產歸屬登記人所有；女方亦無權主張房產增值或對房貸的貢獻。女方同時表示，男方收入可觀，而自己長期為家庭主婦，沒有經濟來源；簽署協議時，男方既未提供翻譯，也未建議其聘請律師，她對條款幾乎未充分理解便匆忙簽字。

郝琦指出，起初她僅打算為女方爭取子女贍養費，但在深入研究協議後發現，該文件存在重大程序瑕疵：女方並未有獨立代理律師簽字。進一步詢問後確認，男方既未建議女方聘請律師，也未提供相關費用支持。

最終，法院認定該婚前協議在不公平且不合理的情況下簽署，且女方在簽署時未充分理解自身權益，因此裁定協議無效。隨後，郝琦成功為女方爭取到每月1萬5000元的子女贍養費。而且在該婚前協議失效後，女方亦有權依法分配男方部分財產，價值有數十萬元，這一結果令Jennifer大感意外。

律師郝琦強調，婚前協議本身具有重要意義，特別是在雙方經濟條件差距較大的情況下，能有效保障各自權益。然而，協議必須在符合法律程序的前提下訂立，雙方各自聘請獨立律師、充分知情並自願簽署，方能真正發揮其法律效力與保護作用。

世報陪您半世紀

加州 華人

上一則

美國現象／未婚伴侶買房同居 最好簽約詳列房產權責

下一則

美國現象／南加一華人買健保 為何多支付4個月保費?

延伸閱讀

未婚購房同居 先立協議少糾紛

未婚購房同居 先立協議少糾紛
華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑

華男涉殺名醫妻 檢增2特殊情況謀殺 可判死刑
獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子

獲綠卡半年就分居 華女舉報丈夫婚姻欺詐 兩人已有孩子
先稱律師又改口顧問 收費辦綠卡未履約 法拉盛華人判賠1.2萬

先稱律師又改口顧問 收費辦綠卡未履約 法拉盛華人判賠1.2萬

熱門新聞

私校學生進入藤校的比率，相較於公校高出不少，成為私校的吸引力之一。（路透）

私校資訊／私校天價學費直逼菁英大學 是否值得？

2026-04-19 14:13
完全不使用社群媒體，可能是青少年社交孤立或退縮的標誌。(歐新社)

迷網的一代／青少年不碰社群媒體 也非好事

2026-04-20 14:45
矽谷因為學區優秀，可幫助子女進入名門大學，成為許多中國富裕家庭移民來美的目的地。圖為巴洛阿圖高中。（美聯社）

公校教育／中國家庭移民矽谷 瞄準大學名校

2026-04-19 15:28

公校教育／12歲小天才 在家完成核融合

2026-04-19 02:26
加州排名第一的惠特尼高中學生參加運動。（丁曙／攝影）

公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線

2026-04-20 14:05
NEST+m提供高強度與快節奏的學術課程， 雖強調科學、技術、工程和數學(STEM)課程，但也非常重視人文和藝術的發展。（美聯社）

公校教育／紐約5資優名校全市招生 強在哪裡？

2026-04-21 11:46

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程