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封面故事／自家花園放肥皂 有7妙用

編譯周靜芝
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Irish Spring肥皂氣味強烈，可以驅離入侵花園的小動物。(本報檔案照)
Irish Spring肥皂氣味強烈，可以驅離入侵花園的小動物。(本報檔案照)

被放在浴室的肥皂，用途可不只限於洗手和洗澡；它的其他用途除了大家所熟知的，可以放在鞋內消除異味，或放在衣櫃中，讓衣物保持清新，甚至用來解決拉鍊卡住的問題外，House Digest網站指出，若將它們帶到戶外，對自家花園也大有妙用。

1.防止動物闖入花園

雖然觀察院子裡的小動物很有趣，但有些會破壞花園的花卉或蔬菜；如果想驅趕野兔、鹿，甚至其他動物，一塊肥皂可能是解方。動物的嗅覺十分敏銳，一塊新肥皂散發的氣味就足以讓牠們遠離；因此氣味越濃越好，如Irish Spring這類氣味強烈的肥皂，同時也要選較新的，以免氣味隨放置時間流失。若肥皂氣味逐漸消退，可將其切成小塊以釋放更多香氣。

若要藉此驅趕鹿群，可將香皂懸掛在花園圍籬上，或用樹枝穿刺後插在地上。若擔心雨後會留下肥皂泡沫，可以裝入網袋，但避免髒亂的關鍵在「少即是多」；每隔幾天將肥皂削成幾片放入，而不是直接將整塊肥皂扔進去。

害蟲侵擾花園，可以用肥皂安全地將牠們從植物上清除。(美聯社)
害蟲侵擾花園，可以用肥皂安全地將牠們從植物上清除。(美聯社)

2.防止昆蟲入侵花園

從花園到家中，肥皂都有助於驅趕蒼蠅等昆蟲。若室內綠植遭果蠅侵擾，一塊Irish Spring香皂便能擊退牠們；若昆蟲闖入戶外花園，這同樣有效。只需將香皂放置在蟲害最嚴重的植物旁，若是花園或溫室遭到侵襲，可用香皂塗抹門窗及其他蟲害入侵處；若不希望將香皂直接塗抹在木頭表面，也可以用繩子將它懸掛起來。

此外，在花園工作時身邊放塊剛切開的香皂，不僅能保護植物，也有助驅趕圍繞在身邊的蚊蠅。要注意的是，需不時檢查肥皂塊，特別是在下雨之後，一旦肥皂融化，便應立即更換。

3.對付已附著在植物上的害蟲

如果害蟲已侵擾花園，且無法單純用手摘除，或是牠們已產卵、需從源頭消滅時，可以用肥皂安全地將牠們從植物上清除。務必使用塊狀肥皂，而非洗碗精；洗碗精可能對敏感植物造成刺激，肥皂則溫和得多。只需搓出泡沫，再將泡沫輕輕抹在植物葉片和莖幹上即可。

但並非所有害蟲都能被肥皂殺死，只有體型較小且身體柔軟的蟲類，才能透過此法使其脫水致死，這除了是對付蚜蟲的有效方法，對處理蟎蟲與粉蝨也有效，但對抗討厭的豆金龜(Japanese beetles)則收效甚微；不過，或許能將牠們淹死在一桶肥皂水中。

4.讓驅蟲劑附著更牢固

若不想將肥皂水逐一塗在受蟲害的葉片上，可將肥皂加入驅蟲劑中；雖然將液體洗手皂加入噴霧器可能更方便，但這是可將零散肥皂融化後與驅蟲劑混合的好機會，而不致浪費它們。肥皂具有黏性，並非用它來殺蟲，而是將其與驅蟲劑或殺蟲劑混合，以增強藥劑的附著力；這種做法無需加水稀釋，混合使用時效果會更強。

5.加入堆肥中

為驅趕被堆肥桶吸引而來的惱人昆蟲，不妨將剩餘的肥皂塊加入堆肥中，也有助抑制黴菌滋生。雖然有許多可生物降解的肥皂，但這是利用肥皂碎片的絕佳機會。不過，需確保肥皂不含合成染料或香精，以免影響堆肥品質；純天然或適合敏感肌膚的肥皂，則無問題。這些小碎片約需六個月才能分解，因此每年添加的次數不要超過兩次。

6.清除雜草

拔除雜草是維持花園整潔時最繁瑣的任務之一，在使用刺激性化學藥劑之前，不妨考慮利用剩餘的肥皂碎屑或新的肥皂自製除草劑。網路流傳的除草配方會使用洗碗精，但建議避開這種較強烈的清潔劑，改用更溫和的肥皂。

可將肥皂放入平底鍋中，小火加熱並不時攪拌，接著將融化的肥皂液與白醋混合，裝入噴霧瓶中，比例約為1盎司肥皂對1加侖醋。使用時，直接噴灑在雜草上，若要深入雜草根部，也可直接將混合液倒入土壤中。

7.緩解有毒植物的傷害

在清除花園的雜草時，若不小心接觸到會引起皮膚劇烈發癢的毒性植物，可用肥皂緩解灼熱與搔癢感。雖然有市售產品能緩解毒藤造成的困擾，但若能立即用肥皂清洗，或許能避免搔癢性皮疹，肥皂能去除引發皮疹的植物油，預防更嚴重的後果。

使用時避免用力搓洗，這可能加劇疼痛，可將肥皂搓出泡沫，輕輕清潔患處；接著務必徹底清潔指甲縫，及所有接觸過致敏植物的工具，回到室內後，則需淋浴並清洗衣物。

如果想驅趕花園裡的不速之客，一塊新肥皂散發的氣味足以讓動物們遠離。(美聯社)
如果想驅趕花園裡的不速之客，一塊新肥皂散發的氣味足以讓動物們遠離。(美聯社)

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