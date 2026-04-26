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封面故事／種紅蘿蔔幼苗 衛生紙捲派上用場

編譯曾維序
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種紅蘿蔔時若從種子開始種，可以種在廁所衛生紙卷內，發芽後再移植戶外庭院，這樣能保...
種紅蘿蔔時若從種子開始種，可以種在廁所衛生紙卷內，發芽後再移植戶外庭院，這樣能保護主根在轉移過程受到損傷。示意圖。(路透)

若打算自己種紅蘿蔔，家中廁所更換捲筒衛生紙時千萬別把換下的紙捲丟棄，因為它們是種植紅蘿蔔種子的最佳工具。Food Republic報導，紅蘿蔔的主根非常脆弱，因此很不適合搬運，將紅蘿蔔種子種在紙卷內待發芽後再搬運，不但能保護主根，紙捲也能隨時間分解，種到土裡後還能阻絕害蟲侵擾，方法簡單又不用花大錢，最後還能享有好吃的紅蘿蔔。

用廁所衛生紙捲種紅蘿蔔的方法很簡單，只需剪開一端並摺疊成底座，倒入土後種下種子即可。

這個方法很適合從種子開始種，且一開始種在室內後來需移植到戶外的人，因為紅蘿蔔吸取水分和養分的主根非常脆弱，所以很不適合搬運，換盆或搬運可能擾亂或破壞主根生長，使得紅蘿蔔休克，這會阻礙紅蘿蔔生長，讓它們生長畸形。

衛生紙捲能保護主根，可生物分解的特性讓它們可以和紅蘿蔔幼苗一起埋到土裡，隨著土壤持續保持濕潤，紙捲會在土中逐漸分解，紅蘿蔔就可繼續不受干擾地生長。

防止害蟲侵擾是使用衛生紙捲的另一個好處。有些栽種者會在作物周圍噴灑卡宴(cayenne pepper)辣椒水防蟲，但這作法可能會傷害動物；若使用紙捲就等於有簡單的物理屏障，防止幼根被如紅蘿蔔蠅幼蟲(carrot root fly larvae)這樣專門危害紅蘿蔔、芹菜等根莖類蔬菜的蠅類蛆蟲蛀食。雖然紙捲終會分解，但這樣能在作物生長初期，也是最脆弱的階段提供保護。

紅蘿蔔是生命力旺盛的根莖類蔬菜，非常耐寒，不過仍需要一定程度的照顧才能茁壯，雖然用衛生紙捲可以保護主根，但把幼苗移到室外時還是需要讓它先適應環境，這個過程稱為「健化」(hardening off)，可以減少氣溫和生長環境突變所帶來的壓力。

健化幼苗的方式為在一至兩周的時間內逐漸增加其在戶外的時間，先從放在有遮蔭處幾個小時開始，接著慢慢讓幼苗接觸更多日照、風和較低的溫度，這種溫和的移轉能讓幼苗移植到土壤後更容易扎根生長。

種紅蘿蔔幼苗時要確保土壤疏鬆透氣，土壤中石塊過多可能會讓紅蘿蔔長得畸形，因為石塊會阻礙主根生長，因此種紅蘿蔔最好種在高架花圃，栽種者可以更好控制深度和土壤成分。

肥料能促進紅蘿蔔生長，廚餘就能自製堆肥，但要避免選用富含氮的肥料，因為這樣會促進枝葉生長，讓根系的生長被抑制，而我們要收成的紅蘿蔔就是植株的根，而氮含量高的廚餘常見的有咖啡渣和蛋殼。

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