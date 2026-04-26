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生活／非自願降艙 有權要求現金退款

記者朱敏梓
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在機場或登機時才被通知「降艙」，則應當場要求航空公司提供書面說明；示意圖。（美聯...
在機場或登機時才被通知「降艙」，則應當場要求航空公司提供書面說明；示意圖。（美聯社）

根據紐約郵報（New York Post）報導，旅客在搭乘航班時遭遇「降等」的情況雖不常見，但一旦發生，往往引發爭議。特別是當乘客已支付高價購買商務艙或頭等艙機票，卻在登機前或登機時被改為經濟艙，如何維權、能否追回差價，成為關注焦點。

資訊不對稱 旅客相對弱勢

報導指出，航班降艙多與航空公司營運調整有關，包括「超售（overbooking）」、機型更換、座位故障，甚至機組人員調度等因素。專家表示，此類情況並非個案，但不少乘客因不了解自身權益，最終未能成功爭取補償。

航空消費權益平台AirAdvisor執行長Anton Radchenko指出，多數旅客在遭遇降等時，往往直接接受航空公司安排，卻忽略其實有權要求退款或進一步賠償。他表示，航空公司通常不會主動提供完整補償資訊，導致資訊不對稱，使乘客處於相對弱勢。

保留登機證 後續申訴依據

報導提到，Radchenko本人曾在一趟由紐約飛往法蘭克福的航班中，從豪華經濟艙被降至普通經濟艙，最終成功索回約1000美元差價。他指出，關鍵在於熟悉規則並堅持要求退款，而非接受代金券。

專家建議，若乘客在出發前即收到降艙通知，應立即與航空公司聯繫，要求改至其他同等艙位航班；若是在機場或登機時才被通知，則應當場要求航空公司提供書面說明，並保留登機證、座位資訊及相關溝通紀錄，作為後續申訴依據。

此外，多數航空公司在處理降等補償時，往往優先提供里程或代金券。不過專家提醒，在屬於「非自願降艙」的情況下，乘客有權要求現金退款，尤其應爭取原艙等與實際搭乘艙等之間的票價差額。

在美國，依據美國運輸部（DOT）相關規範，若旅客在同一航班中被降等，航空公司至少需退還原艙位與實際搭乘艙位之間的票價差額；若旅客選擇不搭乘該航班，則可要求全額退款。不過，若航空公司認定乘客未按時完成報到程序，則可能以違反條款為由，拒絕提供額外補償，這也成為實務上常見的爭議點。

關鍵時段：航班前後72小時

此外，若涉及國際航班，乘客亦可依據蒙特婁公約（Montreal Convention）主張損失賠償，但通常需提供實際損失證明，且並非所有情況均能獲得額外金錢補償。

專家同時指出，航班前後72小時為處理降等問題的關鍵時段，航空公司多在此期間進行座位調整與重新分配。若能及早確認訂位狀態並主動聯繫航空公司，將有助於提高成功爭取補償的機率。

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