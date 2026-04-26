生活／零售店收據 恐含超標致癌物

美國主要零售店商使用的收據紙中恐含有超標致癌物；示意圖。（取自123RF）

英國衛報報導一項研究發現，美國主要零售店商使用的收據紙中，含有過多的化學物質雙酚S（Bisphenol S，簡稱BPS），只需手握10秒鐘，皮膚就能吸收這種劇毒物的份量，達至超越加州 安全標準的水平。

手握10秒 皮膚即吸收毒物

該研究結果被用作法律建議的證據，以迫使零售商停止使用以BPS處理的收據紙。BPS與癌症 和生殖問題有關。

非營利組織「環境健康中心」（Center for Environmental Health，CEH）已向約50家大型零售商發出違規通知，提醒他們的收據中，BPS含量超越加州65號提案的規定上限。

漢堡王 （Burger King）、香奈兒（Chanel）、一美元商店（Dollar General）、AMC影院、GameStop、賽百味（Subway）、Foot Locker和Ace Hardware，這些公司都曾被指出收據中的BPS含量超標，且都收過環境健康中心的通知。

環境健康中心首席科學主管沃赫拉（Mihir Vohra）表示：「（上述發現）真令人大開眼界，可見這些收據的BPS濃度有多高。」

BPS是廣泛用於各種消費品，例如食品包裝、織物、玩具和廚具等的一類化學物質。監管機構大多只關注雙酚A（Bisphenol A，簡稱BPA），但由於其毒性極高，歐洲已禁止在食品中使用。許多公司現已逐步停用BPA，食品公司也經常宣傳其包裝不含BPA。

BPS影響荷爾蒙、乳癌有關

然而，後來的研究發現，BPS是被廣泛用於取代BPA的物質，但BPS同樣有毒，與荷爾蒙失調、認知損傷、精子數量減少、乳癌及其他健康問題有關。

過去的研究還發現，BPS可以透過皮膚吸收後進入人體。環境健康中心的一項研究顯示，即使只是短暫手持收據，風險也很高。這令人感到憂慮，因為收銀員和零售業從業人員每天都要處理大量收據。

上述化學物質（BPA和BPS）加添在熱感紙（thermal paper）上作為一種塗層，作用是幫助墨水顯影。現時有一些替代物質可供使用，但當中很多仍是有毒的。

環境健康中心執行董事古茲曼（Kizzy Charles-Guzman）表示，雖然現時有一些替代物質，但許多替代物也具有毒性，他敦促各公司使用安全的替代物，避免持續使用危險化學物。