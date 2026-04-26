周日動動腦／哪種鳥是世界上唯一不會飛，但卻是潛水高手？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.魔術方塊(Rubik’s Cube)在1977年發明後，最先在哪個城市推出試賣？

2.「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」，這是俄國 文豪托爾斯泰的哪部長篇小說的開場白？

3.早在美國推廣使用911作為全國緊急電話號碼之前，哪個國家在1937年即已啟用999作為緊急撥號？

4.在日本 唯有具備執照的廚師才能料理極其危險的美味「河豚」(Fugu)，此魚毒素最強的地方通常在哪裡？

5.圖坦卡門黃金面具的額頭上的什麼動物，是下埃及守護女神瓦吉特(Wadjet) 的化身？

6.「白雨映寒山，森森似銀竹」，是哪位詩人用「銀竹」描寫雨似竹竿？

7.人體內最大的淋巴器官是什麼？

8.哪種鳥是世界上唯一不會飛，但卻是潛水高手？

9.雖然今天荷蘭與鬱金香幾乎可以畫上等號，但此花最早卻可溯源至中亞的哪個國家？

10.被譽為「國寶一枝花」的金銀花，常見用於感冒藥或夏日涼茶，這種植物還有不少別名，請找出三個。

答案：1.布達佩斯 2.安娜卡列尼娜 3.英國 4.肝臟、卵巢 5.眼鏡蛇 6.李白 7.脾臟 8.企鵝 9.哈薩克 10.忍冬花、鴛鴦草、雙寶花