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星座／處女座玩心太重 摩羯座笑口常開

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牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周的重點。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

幸運色彩：草地綠

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你有點慵懶，哈欠連連是你最常表現出來的面貌，這樣很容易為人留下不好的印象。平日應多注意休息，切忌熬夜，盡量養好充足的精神。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱中，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一周，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：生態綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

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