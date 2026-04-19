公校教育／考進明星高中 贏在起跑線

加州排名第一的惠特尼高中學生參加運動。（丁曙／攝影）

美國9至12年級的高中(High School)也是大學的預備隊，其中的明星高中的師資實力雄厚，課程設計完備，教學標準從嚴，考試成績出色，學術競賽領先，初中(Middle School)學生一旦跨進明星高中，等於一條腿已跨入大學校門。

在南加州亞裔社區有十來所明星公立高中，成為初中學生和家長心儀的目標，有些華人家長因此租借甚至不借重金購買「學區 房」，為孩子進入明星高中鋪路。然而，有些名校實施「考試入學，擇優錄取」的政策，避免新生水準參差不齊。惠特尼高中(Gretchen Whitney HS)和特洛伊高中(Troy HS)的辦校經驗和教學成果成為當地公校的楷模。

惠特尼高中 加州排名第一

據「美國新聞與世界報導」評選的2025-2026學年高中排行榜，ABC學區的惠特尼高中全國排名第16，加州第1，洛杉磯 大都會區第1。學校排名基於大學入學準備和標準考試成績等多項量化指標。

學區數據顯示，惠特尼高中100%的學生選修AP課程，95%考試合格，96%的學生做好了上大學的準備。以前在加州學術表現指數(API)統考測驗中，平均成績988分，非常接近滿分1000。

ABC學區前華裔 教育總監蕭麗卿(Mary Sieu)博士曾經介紹，惠特尼高中每年僅招收165名學生，該學區19所小學的六年級畢業生都可以申請惠特尼高中，甄選標準取決於學生在加州標準考試的表現。此外，學區還會增加一項寫作測驗，成績最好的考生才可能升入惠特尼高中。雖然美國的高中編制通常是九至12年級，但惠特尼高中學生從七年級開始，實現初中和高中六年連讀。不過新生在七、八年級時仍然學習初中課本，但提前進入高中校園，學術見聞多，正面影響大。

其次，惠特尼高中的課程設計配合大學招生要求，例如，AP課程設計比較齊全，大學先修科目基本都有，學生選課在校內就能滿足。此外，惠特尼高中有「準備好升大學」的傳統，培養學生必須符合升大學標準。因此，課堂教育和課外活動十分齊全，學術教育，足球隊、籃球隊、高爾夫等項運動項目都有，音樂隊、舞蹈隊、話劇隊等藝術團體水準很高，全面發展，樣樣精采。

惠特尼高中是一所小型高中，初中和高中連讀六年，同學們相處時間長，相互比較了解，友誼也更加深厚。因此，校園文化和諧溫暖，學生朝氣蓬勃、自信自豪，學習有動力，活動有熱情，相互挑戰，開發潛能，良性循環，並且對學校充滿自豪感，確保他們成長為優秀的學生和未來的社區領袖。

惠特尼高中課外活動精采，學生話劇隊排演。（校友李妍提供）

特洛伊高中 科奧賽常奪冠

亞裔生占四成的特洛伊高中也是加州高中排行榜的常勝軍，2025年膺選為加州最佳高中第23(U.S. News)，以及橙縣(Orange County)最佳公立高中第一(Niche教育)。上榜的數據包括AP考試4200人次，合格率97%(2025)；76%申請者被加州大學(University of California)錄取(2024)；96%畢業生進大學深造(2025)；408名畢業生獲得實習機會(2025)。

特洛伊高中面向南加州開放，提供四年科學、數學和技術教育，學生不受地域限制憑考試入學。（丁曙／攝影）

特洛伊高中校友朱同學介紹，該校有一個「科技磁鐵計畫」(Tech Magnet Program)，提供四年科學、數學和技術教育，面向南加州地區開放，學生無論家居何地，只要考試合格就有機會錄取。每年1月，該校為初中八年級學生舉辦入學考試。

申請特洛伊高中2026年秋季入學的學生，2025年12月1日起線上報名，網址applicants.troyhigh.com。考試日期分別為2026年1月10日、24日和31日，三場考試可以任選其一。考題涵蓋八年級中期數學和英語課程，題型為選擇題和作文。測驗時間從上午7時30分至11時45分。所有申請人可在2026年3月1日前收到通知，錄取郵件包含註冊日期、時間和相關說明等。

特洛伊高中以「科學奧林匹克競賽」(Science Olympiad)享譽教育界，從1996到2019年間，該校代表隊13次在全國大賽拿下高中組冠軍，大多數隊員是華裔，有力提高了學校的知名度。同時，這支科奧競賽隊每年也向常春藤盟校(IVY League)和全美頂尖名校源源不斷地輸送人才，成為一流大學的新生搖籃。

入學考試 8年級是重點

特洛伊科技(Troy Tech)是特洛伊高中獨有的四年制STEM(科學、技術、工程和數學)特色項目。該計畫始於1986年，至今已成功運作近40年，是橙縣首個特色計畫。特洛伊高中的學生每年需從特洛伊技術體系(Troy Tech Pathways)中選擇一門選修課，最終以畢業實習作為結業環節。對於非富樂頓聯合高中學區(FJUHSD)的學生家庭，如果希望進入特洛伊科高中學習，學生需在八年級的1月份參加該校入學考試。

特洛伊高中的入學考試對象都是八年級申請者(8th grade applicants)，因此他們需要熟悉並掌握八年級數學知識(主要是代數)，並且加強英語寫作技能，應對限時作文和選擇題部分。考試內容通常會根據學生目前的八年級課程進行調整，因此平時良好的課堂表現至關重要。

特洛伊高中校友朱同學回憶，入學考試內容包括數學和英語兩科。數學方面著重於八年級基礎課程，試題也是來自八年級數學課本，重點是代數概念(Algebra concepts)。在英語方面，加強英語技能練習，撰寫結構化作文和類比推理，因為英語試卷包括這兩方面內容。所以，八年級同學平時認真聽課和完成作業至關重要，申請其他重點高中也一樣。

此外，還要了解考試形式及時間管理，尤其選擇題部分，因為解答這類題目節奏很快，事先多做練習題可以熟練掌握。在應考技巧方面，答題應先易後難，先寫自己會的題目，拿下保底分，跳過難題以節省時間。使用排除法剔除錯誤選項，提高答對機率。考試前確保睡眠充足，並享用營養豐富的早餐。

明星高中的入學考試雖然有難度，但通常只要學好和專注於八年級課程就可以了。此外，她還建議考生有機會參加該校資訊說明會和校園參觀活動。

身著校服的特洛伊高中科學奧林匹克競賽（Science Olympiad）在全美大賽中13次奪冠。（丁曙／攝影）

川普政府 支持自由選校

川普總統和他任命的教育部長麥克馬洪(Linda McMahon)，一直倡導「自由選校」(School choice)，他們認為，傳統的按郵遞區號(zip code)分配學校的「一刀切」做法是導致全國考試成績下降的主要原因。

「就近入學」政策是美國公立學校的傳統，但該政策使學校招收的新生程度參差不齊，釀成「有人吃不飽，有人吃不消」的狀況，給課程設置和老師教學帶來很大困擾。加州少數知名高中突破地域限制，面向社會招生，透過考試篩選，確保新生整體素質，彰顯了「自由選校」的優勢，對於打造明星高中、帶動普通學校、提升教學水準具有示範作用。

儘管傳統上學校政策主要由各州和地方政府制定，但川普政府做出了重大改變，對全國各地的學校產生了影響。自由擇校制度允許公共教育資金跟隨學生進入各種學習環境——包括公立學校、特許學校、私立學校和家庭學校，使學生和家長能夠根據自身情況選擇最合適的教育，而無需考慮居住地郵遞區號。該制度透過教育券、教育儲蓄帳戶(ESA)和開放入學等方式實現教育個人化。