公校教育／全市招生 5名校強在哪裡？

NEST+m提供高強度與快節奏的學術課程， 雖強調科學、技術、工程和數學(STEM)課程，但也非常重視人文和藝術的發展。（美聯社）

紐約市的資優班(G&T)項目主要分為兩種類型：全市招生(Citywide Program)以及學區 項目(District Program)。面向全市招生的五所學校被稱為紐約市五大名校，這些學校競爭極為激烈，所有班級皆為資優班，並無普通班級。這五大名校分別是曼哈頓下東城的NEST+m學校、曼哈頓上西區的The Anderson School、上東區的TAG School for Young Scholars、布碌崙(布魯克林 )的Brooklyn School of Inquiry，以及皇后區 阿斯托里亞(Astoria)的The 30th Avenue School。

在2022年前，紐約市學童在約4歲時參加資優班測驗，用於申請幼兒園的入學(Kindergarten)，五大名校往往要求分數在97分以上。2022年後，紐約市已取消統一標準化的資優班測驗，幼兒園入學改為三歲班(Pre-K)老師評估外加學校推薦，但五大名校的入學仍然競爭激烈。

NEST+m

NEST+m為K至12年級學校，高中部為篩選制，根據七年級成績和入學論文錄取。該校提供高強度與快節奏的學術課程， 以100%的四年畢業率和極高的升大學率而聞名。雖強調科學、技術、工程和數學(STEM)課程，但也非常重視人文和藝術的發展，提供豐富的AP課程、大學學分課程、機器人、計算機科學、普通話及西班牙語等，並有探索日(Exploration Days)等特色活動。

The Anderson School

The Anderson School為K至八年級學校，憑藉生動的教學方式、富創意的課程設計，以及將學生送入頂尖私立或公立高中的優異紀錄，使其成為最受追捧的學校之一。該校的錄取競爭極為激烈，每年僅約50名學生可進入幼兒園，一至三年級僅有極少數名額，中學階段，因部分學生會轉入從七年級開始招生的亨特學院高中(Hunter College High School)，七年級時會釋出部分名額。該校的數學課程尤為突出，教師不依賴單一教材，而是融合多種教學方法，在快速推進課程的同時強調概念理解，並鼓勵學生以不同方式解題。此外，該校的家長教師協會(PTA)也十分活躍，每年籌集約40萬元，用於聘請助教及支持舞蹈、棋藝、體育與校外教學等課程與活動。

TAG School for Young Scholars

TAG School for Young Scholars為K至八年級學校，是族裔最多元的一所資優項目學校，學生也遍及布朗士、布碌崙、皇后區及史泰登島等地。教師團隊也同樣多元，以便讓學生能從不同族裔的教師身上找到榜樣。該校課程節奏快速且要求嚴格，所有學生每天需在家閱讀至少45分鐘。該校也長期維持傳統學術訓練，重視文法與拼字、乘法表練習，以及幫助理解英文字根的拉丁文課程。同時，學校也強調創新與實作學習，例如幼兒園學生會在教室中設計餐廳、學習電腦程式設計等，學校近年亦逐步從教師主導教學，轉向更多課堂討論。

Brooklyn School of Inquiry

Brooklyn School of Inquiry為K至八年級學校，以進步教育理念、創新課程與友善氛圍聞名。該校校舍配備齊全，堪稱全市學校的典範，除了傳統教學資源外，還擁有豐富的科技設備、專為兒童設計的科學實驗室，以及專門用於積木建構、科學、音樂與藝術創作的教室。教師皆由校方精選，並具備資優教育資格，在學校發展中擁有高度參與權。

除學術外，該校的藝術教育亦十分充足，所有小學生學習小提琴，並由外部機構提供音樂、戲劇與肢體課程。此外家長也積極投入，每年透過募款約50萬元，使多數班級能配備一名資深教師與一名助教，甚至吸引大量實習教師參與教學。

Brooklyn School of Inquiry擁有豐富的科技設備、專為兒童設計的科學實驗室，以及專門用於積木建構、科學、音樂與藝術創作的教室。（本報檔案照）

The 30th Avenue School

The 30th Avenue School為K至八年級學校，是一所進步教育理念的資優學校，該校強調三大核心價值：包容、探究與責任。各年級皆注重工程與科技教育：幼兒園學生學習電腦編碼，二年級學生以小組形式完成工程任務，六年級學生則參與樂高機器人挑戰。因孩子在此「不會因為聰明或書呆子而被批評」，家長讚賞學校兼顧關懷與學術挑戰，並感到安心，不過，他們仍謹慎考量學術嚴謹度以及最佳實施方式，「每位資優班家長都希望學校能有一點NEST+m和The Anderson School的元素。」一位六年級家長說。