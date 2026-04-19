投資未來／川普帳戶 幫孩子存下第一桶金

川普帳戶適用於18歲以下且擁有有效社會安全號碼的人，可以由法定監護人、父母等授權人代表孩子開設。（路透）

那些希望為子女未來儲蓄的父母，今年有一個全新的選擇：川普 帳戶（Trump accounts）。

據華爾街日報報導，川普帳戶是「大又美法」（One Big Beautiful Bill Act）的一項創設。它們是為符合資格的兒童設立的具有稅收優惠的儲蓄帳戶，並且對於在2025年至2028年間出生的兒童，政府會提供一次性1000美元的資金。

雖然父母應該認真考慮利用這些帳戶所附帶的免費啟動資金，但也有其他選項可以探索，例如529計畫，而正確的選擇將取決於諸如孩子年齡以及是否希望送其上大學等因素。

迎嬰禮金 政府給1000元

根據「大又美法」，擁有社會安全號碼的18歲以下美國兒童都可開設「川普帳戶」；家人可為該帳戶注入資金，但須投資於追蹤整體股市的指數型基金（index fund）。財政部 將向所有2025年至2028年間出生兒童的「川普帳戶」存入1000元「迎嬰禮金」。孩子年滿18歲時，即可完全掌控該帳戶，提領資金用於教育、首次購屋或創業。

父母、監護人、家庭成員和雇主每年最高可為每名兒童的「川普帳戶」供款5000元；雇主供款上限為每年2500元，這筆錢包含在該限額內。

「川普帳戶」可以一直持續供款至孩子年滿18歲那年年底；帳戶收益可享延稅優惠，情況類似傳統的個人退休帳戶（IRA）。 2025年到2028年之間出生的美國公民嬰兒，將可獲得聯邦政府提供的1000元種子基金，存入「川普帳戶」中。(美聯社)

財政部7月4日正式啟動「川普帳戶」，開始為合格兒童注入1000元資金。左傾智庫經濟政策研究所高級經濟學家莫里西（Monique Morrissey）說：「這筆錢是政府給的。問題在於你是否繼續往裡面加錢。」稅務基金會則分析，如果目標是為孩子的教育儲蓄，529教育儲蓄帳戶「提供更大的靈活性和稅收優惠」。

自由意志主義智庫「卡托研究所」（Cato Institute）預算和福利政策主任博西亞（Romina Boccia）表示，「比起開設新的『川普帳戶』，529教育儲蓄帳戶更理想些；但收下這1000元還是有意義的」。

川普帳戶在增長期間適用略有不同的規則，該期間從帳戶建立時開始，到孩子年滿18歲的那一年結束。到那時，從稅務角度看，該帳戶通常被視為傳統IRA，並適用所有相關的存款與提取規則。然而，一旦孩子年滿18歲，該帳戶仍然是一個川普帳戶，這意味著其資金在計算提取時應繳稅款時，不能與其他IRA合併計算。

註冊會計師Evan Morgan、Kaufman Rossin稅務諮詢服務部門的主管表示，川普帳戶與其他類型IRA之間的一個主要差異在於，兒童不需要有勞動收入也可以接受對其川普帳戶的存款。 億萬富翁邁克和蘇珊戴爾夫婦(左一、二)捐贈62億5000萬元，為全美約2500萬名10歲以下兒童的「川普帳戶」分別存入250元。(路透)

資金儲蓄更靈活

這可以為父母及其他照顧者在為孩子儲蓄提供資金方面帶來更多靈活性，因為他們不再受限於只能存入不超過孩子勞動收入100%的金額。你每年可以向川普帳戶存入的最高金額為5000美元。

川普帳戶是延遲納稅的（tax-deferred），這意味著受益人在提取資金時才需繳納稅款。然而，以稅後資金所做的存款在提取時不會被課稅；只有收益以及稅前存款部分會被課稅。

在註冊川普帳戶時，父母可以選擇加入試點計畫，該計畫附帶聯邦政府一次性1000美元的資金。

這項資金僅適用於在2025年1月1日至2028年12月31日期間出生的美國公民。

Plante Moran Financial Advisors的合夥人兼註冊理財規畫師Jaime Eckels表示，「任何在這段時間內出生孩子的人都應該利用這個機會，因為這是1000美元的免費資金，而這是很難得到的。」

即使你不打算向川普帳戶進行額外存款，這最初的1000美元資金一旦增長，當你的孩子成年時，也可能成為一筆相當可觀的資金緩衝。

請看這個例子：在過去五年中，根據史坦普全球（S&P Global）的數據（截至2026年1月14日），史坦普500指數（S&P 500）的年化回報率為12.78%。以1000美元的初始投資且不進行任何額外存款為例，如果每年回報率為12.78%，那麼18年後你的資金將增長至略高於8700美元。在62年之後，你將擁有超過170萬美元，而你從未投入過自己的資金。

川普帳戶適用於18歲以下且擁有有效社會安全號碼的人。如果孩子在當年結束前滿18歲，則不符合資格。 孩子年滿18歲即可完全掌控川普帳戶，提領資金用於教育、首次購屋或創業。（美聯社）

川普帳戶可以由授權人代表孩子開設，孩子為帳戶受益人。授權人依優先順序可以是：法定監護人、父母、成年兄弟姐妹或祖父母。

川普帳戶尚未正式開放，自2026年7月4日起，家長或其他來源供款（家庭成員或雇主）每年最多可以向受益人存入5000元的稅後資金，直到受益人年滿18歲的前一年。川普表示，每個孩子出生時會自動建立這些帳戶，確保每個符合資格的家庭都能成功申領。

國稅局（IRS）表格草稿與白宮網站指示，家庭須使用4547表格（Form 4547）來開設川普帳戶並領取1000元。國稅局表示到2026年中期，也能透過Trumpaccounts.gov申請。

帳戶受益人未滿18歲前不得提款，屆時帳戶資產將被轉入個人退休帳戶（IRA）。受益人可用這筆資金支付教育費用、職業訓練、首購屋的頭期款、創業資金，也可以選擇保留資金作為退休投資。從稅務角度來看，川普帳戶的運作方式如同個人退休帳戶，帳戶收益可延稅增長；由於川普帳戶包含投入的稅後資金、政府啟動資金、投資收益，未來提款有一部分需要納稅。

只能投資合格資產

而據財政部的規定，川普帳戶的投資僅限於廣泛美國股票指數基金，例如共同基金、ETF。這些資產必須追蹤「合格指數」、不能使用槓桿、年費或費用不得超過0.1%。

任何人都可以向你孩子的川普帳戶存款，包括家人或朋友。你的雇主也可以每年存入最多2500美元。然而，在任何一年內，總存款不得超過5000美元（不包括試點計畫資金以及某些其他合格存款，例如政府機構和非營利組織的存款）。該上限將從2028年起隨通膨調整。

個人存款使用稅後資金，且在2026年7月4日之前不得存入。

這類帳戶的一個重大缺點是，目前可供受益人及其父母選擇的投資非常有限。

在成長期間，川普帳戶只能投資於合格資產，這些資產僅限於追蹤史坦普500或類似以美國公司為主的股票指數的交易所交易基金（ETF）和共同基金。

Eckels表示，這限制了控制帳戶風險水平或根據時間規畫調整資產配置的能力。如果孩子在18歲時希望將資金用於大學，你將無法在接近使用資金時轉向更保守的投資。

不過，由於這些帳戶仍然很新，且部分細節仍在制定中，未來有可能會變得更加靈活。

Morgan表示：「那些真正認真考慮設立（川普帳戶）的人，可能應該諮詢財務顧問。」顧問可以提供關於哪些投資符合資格的更具體指導。

受益人在年滿18歲之前，不能從川普帳戶中提款。一旦達到這一里程碑，該帳戶通常適用於傳統IRA的相同稅務規則。這意味著，受益人只能為合格支出提取資金，否則將面臨10%的罰款。

IRA提款罰款豁免條件

在以下情況下，你可以從IRA中提款而無需支付10%罰款：

‧年滿59歲半或以上

‧家庭新增子女（每名子女最多5000美元，用於合格的出生或收養費用）

‧成為殘疾人士

‧因聯邦宣布的災害遭受損失（最多2萬2000美元）

‧成為配偶或伴侶家庭暴力的受害者（最多1萬美元或帳戶的50%，取較低者）

‧有合格的大學支出（合格的大學支出包括學費、費用、用品以及與入學和就學相關的其他費用）

‧遭遇個人或家庭緊急情況（每年一次，最多1000美元或超過1000美元的既得帳戶餘額，取較低者）

‧首次購房（最多1萬美元）

‧發生未獲報銷的醫療費用（超過調整後總收入7.5%的部分）

‧失業並需要支付健康保險費

‧作為軍事預備役被召入現役

傳統IRA的合格提款按普通收入徵稅。然而，對於來自個人向川普帳戶的存款，你不需要繳稅，因為這些是用稅後資金存入的。帳戶收益以及任何稅前存款將根據受益人的個人稅率徵稅。

其他兒童儲蓄選項

除了川普帳戶，家長還有哪些為兒童儲蓄的選項呢？

‧529計畫（529 plans）

對於希望專門為大學儲蓄的父母，Eckels通常建議使用529計畫。與川普帳戶不同，從529帳戶中用於合格支出的提款是免稅的。合格支出包括學費、食宿費、學校用品以及其他相關費用。

你在529計畫中的投資也擁有更多控制權，並可在孩子接近大學年齡時，將策略調整得更為保守。

此外，529計畫不僅僅對大學儲蓄有用。這些帳戶中的資金也可以用於小學和中學學費（每年最高1萬美元）。

如果孩子最終不需要這筆資金，你可以將受益人更改為其他家庭成員。剩餘資金也可以轉入Roth IRA，以造福於529計畫的受益人。

529計畫的存款上限因州而異，但如果個人存入超過1萬9000美元（已婚聯合申報為3萬8000美元），則必須提交贈與稅申報表。 想為孩子的高等教育存錢的家庭，應考慮529大學儲蓄計劃，學費、食宿費、學校用品以及其他相關費用是免稅的。（路透）

‧儲蓄帳戶（Savings accounts）

為孩子開設儲蓄帳戶可以幫助他們學習如何管理金錢。然而，對於你為孩子設定的任何長期儲蓄目標來說，這可能不是最佳選擇。雖然一些高收益儲蓄帳戶提供較高的利率，但當資金被投資時，通常會隨時間獲得更高的增長。

‧定期存單（CDs）

如果你想教孩子利息如何促進儲蓄增長，定期存單（CD）可以是一個有價值的工具。CD利率通常高於許多儲蓄帳戶，但需要你將資金鎖定一段固定時間。這可以幫助孩子了解財務紀律的好處。

‧監護帳戶（Custodial brokerage accounts）

父母可以為孩子開設應稅投資帳戶，這是由「未成年人統一贈與法」（UGMA）或「未成年人統一轉讓法」（UTMA）所允許的。這些帳戶也被稱為監護帳戶或UGMA/UTMA帳戶。這些並不是稅收優惠帳戶，因此其中投資產生的收入需要納稅。

監護帳戶中的收入適用於「兒童稅」（kiddie tax）。孩子所獲得的前1350美元非勞動收入（例如投資帳戶利息）是免稅的，接下來的1350美元按孩子的稅率課稅。任何超過2700美元的非勞動收入，將按照父母的稅率課稅。

監護帳戶比許多其他為孩子設立的投資選項更具靈活性，因為一旦受益人達到可以控制帳戶的年齡（通常為18或21歲，取決於州法律），資金可以按其意願使用。監護人也可以從這些帳戶中提款，但必須是為了孩子的利益。

‧Roth IRA

儘管川普帳戶在技術上是一種IRA，但Roth IRA和傳統IRA都要求孩子必須有勞動收入才能存款。

孩子及其父母每年最多可以向Roth IRA存入相當於孩子勞動收入100%的金額。2026年IRA的最高存款額為7500美元。

父母也可以為孩子開設傳統IRA，但通常Roth IRA是更好的選擇，因為許多有工作的未成年人幾乎不需要繳納所得稅。 Roth IRA適合有工作的青少年，資金也可用於合格的教育支出。（美聯社）

‧川普帳戶 vs. Roth IRA

如果你的孩子有工作，那麼將其收入存入Roth IRA通常比存入川普帳戶更合理。

川普帳戶使用稅後資金存入，但受益人在未來提款時，仍需對帳戶收益繳稅。這意味著，如果你總共向孩子的川普帳戶存入5000美元，而帳戶投資價值隨時間增長到1萬5000美元，那麼這額外的1萬美元增長部分在提款時是需要納稅的。

Roth IRA同樣使用稅後資金存入，但關鍵差異在於：只要帳戶持有至少五年，在退休或首次購房（最多1萬美元）時提取，其增長部分是免稅的。持有未滿五年的合格提款可能需要繳納所得稅。Roth IRA資金也可用於合格教育支出，但若在59歲半之前提取收益，將按普通收入課稅，存入本金則始終可以免稅且無罰金提取。