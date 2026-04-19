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私校資訊／舊金山學生讀私校 比率全美最高

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舊金山約有30%學生就讀私立學校，遠高於加州平均值，但該市各地區學生就讀私校比率...
舊金山約有30%學生就讀私立學校，遠高於加州平均值，但該市各地區學生就讀私校比率差距很大。（路透）

針對美國人口普查數據的分析，發現舊金山較富有社區送更多孩子就讀私立學校。但這並非唯一重要因素。舊金山約有30%學生就讀私立學校，比率為全加州各縣中最高，也遠高於全州平均值7.8%。

舊金山紀事報報導，舊金山市各地區學生就讀私校比率，差別甚鉅。整體來看，舊金山市西區的私校入學率高於東區，富裕家庭較多或年收入超過20萬元的社區、其子女就讀私校比率也較高。

以3-17歲年齡的學生來看，舊金山最富有兩個社區：Seacliff與Marina社區家庭，子女就讀私校比率最高，皆超過75%。另一方面，華埠及田德隆區(Tenderloin)家庭年收入很少有超過20萬元，其子女就讀私校比率也最低、皆低於10%。

就讀私校與財富相關，並不讓人驚訝，尤其考慮私校學費從小學平均每年2萬7000元至高中每年5萬2000元不等，學費並且逐年上升。最貴私校學費每年甚至高達7萬元。

不過，儘管部分地區家長可負擔私校，但多數家長選擇未讓孩子就讀。米慎灣(Mission Bay)是舊金山市最新開發社區，家庭富有程度與雙峰西區(West of Twin Peaks)相當，但更加年輕，千禧世代人口比率高，卻僅有15%學齡兒童就讀私立學校。

米慎灣與其他富有社區另一個不同之處：米慎灣白人家庭比率較低。舊金山紀事報發現，無論收入水平如何，白人家庭更有可能將孩子送進私校。

舊金山學齡兒童數量最多社區：日落／公園區(Sunset／Parkside)約有30%孩童就讀私校，灣景獵人角區(Bayview Hunters Point)家庭約有15%學童就讀私校。

無論人口結構如何，家長選擇私校原因多元化，包括幫孩子找到適合環境、小班授課或語言沉浸式教學或宗教教育等特殊課程。但並非若家庭可以負擔、私校就是他們的選擇。舊金山紀事報先前曾報導，部分家長認為，公立學校更適合他們的孩子，尤其在特殊課程方面。

舊金山的高私校教育比率，也反映另一個問題：居民財富與學校品質之間的差距。近年來，舊金山學區飽受爭議，從罷免三名學委到薪資問題，到去年考慮關校、最終又放棄這項決定。

此外，舊金山的公立學校採用複雜抽籤制度、而非將學生分配到附近學校。許多人認為，複雜過程導致數百個家庭只能等待數間學校排隊入學。有些家長因此選擇私校，以擺脫這個制度。

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