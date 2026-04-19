公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

紐約現行資優教育政策強調確保所有學生都享有平等的教育權，透過「招生多元化」增加弱勢群體的入學機會。（美聯社）

對於許多紐約市 的家庭來說，資優班(G&T)一直是孩子教育路徑上的重要起點或拐點。隨著2026年申請季的到來，了解政策的最新走向、掌握關鍵的時間節點以及解析各學區的資源分布，成為了家長們最關心的問題。本文將根據紐約市教育局 (DOE)的最新規範，為家長提供申請攻略及名校指南。

亨特學院小學(Hunter College Elementary School)向全市五大區資優兒童開放，錄取門檻極高。（本報檔案照）

幼兒園 取消入學考試

紐約市的資優教育，近年來經歷了重大的政策轉型。在2022年前，孩子們需要通過統一的標準化考試來爭取入學資格，但如今的篩選機制，已轉向針對「加速學習準備度」(Readiness for Accelerated Learning)的評估。

在五歲的幼兒園階段(Kindergarten)，學童不再進行入學考試，而是由現任的四歲班(Pre-K)老師針對他們的行為表現來進行提名。在一至四年級的小學階段，錄取資格則主要與在校成績(Report Card)掛鉤。此外，現行政策強調不分種族、國籍、性別或身分，確保所有學生都享有平等的教育權，並透過「招生多元化(Diversity In Admissions)」的倡議，從而增加弱勢群體的入學機會。

在幼兒園申請階段，所有填報了資優項目的學童都會接受評估。目前就讀於公立學校、學前教育中心(Pre-K Centers)、社區組織(CBO)、以及特許學校的學生，將由學童現任的三歲班教師進行評估。就讀於私立學校、教會學校或尚未入學的兒童，市教育局早期幼兒教育部門將聯繫家長安排面試，之後，早期教育專家將根據面試表現，提名符合資優班錄取資格的的學童。

三歲班教師的評估標準將分為三個核心面向，一是好奇心(Curiosity)，觀察孩子是否透過提問、探索或創造力表現出對學習的主動性。二是學習方法(Approaches to Learning)，關注孩子的專注力、解決問題的毅力以及自我調節能力。三是社交感知與自我導向(Social Perception and Self-Direction)，考察孩子與同伴的協作能力及獨立思考能力。

紐約市的資優教育經歷重大的政策轉型，幼兒園申請階段由入學考試轉變為教師評估，小學則完全看「硬性成績」。（本報檔案照）

小學 只看「硬成績」

在申請提交後，所有符合資優班錄取資格的的學童都將進入申請池。最終，錄取結果將根據家長的志願填報順序、學位數量以及錄取優先順序決定。所有資優項目，均有「在校兄弟姊妹」錄取優先權，即學童若有已經在這所學校入讀的兄弟姊妹，將優先錄取。部分項目也會優先錄取居住在本學區內的學童。今年，幼兒園資優班的錄取結果已經發放完畢。

與幼兒園階段看「行為觀察」不同，小學的資優項目申請則完全看「硬性成績」。現有的一至三年級學生若想在2026年秋季進入一至四年級的資優班，數學、閱讀、寫作這些核心科目的最近一張成績單，必須都達到三分或四分，且在本學年的任何評分周期內，數學、閱讀、寫作、社會研究(Social Studies)和科學科目中不得出現一分。私校或在家自學的學生，則需將成績單提交至家庭歡迎中心(Family Welcome Center)，從而進行四分制的轉換評估。

小學資優項目的錄取結果，同樣取決於家長的志願填報順序、學校剩餘的學位數量以及錄取優先原則。所有資優項目均優先考慮2026年秋季已經入學或預註冊該校學生的兄弟姊妹。部分項目優先考慮居住在本學區的學童。此外，部分學校還設有「招生多樣性」計畫，優先考慮低收入等特定群體。各個資優項目的具體優先級，可在市教育局的MySchools系統中查詢。

在今年的4月20日，小學資優項目的申請將正式開放，並在5月8日截止。6月11日將公布錄取結果。

26學區有四所提供學區資優項目的學校，Oakland Gardens的203小學深受華人與韓裔家庭青睞。(本報檔案照)

全市、學區 招生分兩類

紐約市的資優項目分為兩大類，全市招生(Citywide Program)項目以及學區招生項目(District Program)。全市招生項目不設學區的限制，全紐約市五大區的學生均可申請。全市招生的資優學校共有五所，被稱為紐約市五大名校，其教學節奏極快，資源也最為集中，所有班級皆為資優班，並無普通班級。這五大名校分別為曼哈頓下東城的NEST+m學校、曼哈頓上西區的The Anderson School、上東區的TAG School for Young Scholars、布碌崙(布魯克林)的Brooklyn School of Inquiry、以及皇后區阿斯托里亞(Astoria)的The 30th Avenue School。

學區資優項目則通常設於學區內的普通公立小學，通常會給予居住在該學區內學生優先錄取權。此外，如上所述，所有資優項目，都會優先考慮已經在該校上學的學生的兄弟姊妹。

25學區有五所學校提供學區資優項目，圖為資優班的小朋友參加課外教學活動。（本報檔案照）

曼哈頓兩校 採獨立申請

此外，除了全市及學區資優項目外，曼哈頓還有兩所針對資優兒童的特殊項目，它們擁有完全獨立的申請流程。

第一所為特殊音樂學校(Special Music School)，提供高強度的專業音樂訓練以及嚴謹的學術課程。除了參加學校自身的選拔外，家長還必須在市教育局的常規幼兒園申請表中填寫該校，學校的選拔需通過該校官網提交申請，並參加試奏與試唱的面試。

第二所為亨特學院小學(Hunter College Elementary School)，該校面向全市五大區資優兒童開放，錄取門檻極高。申請通常在幼兒園入學前一年的11月初截止，例如申請2026年秋季入學，應在2025年11月完成申請。具體的申請步驟，請訪問亨特學院小學官網的招生頁面hunterschools.org/elementary-school/admissions/procedures。

20學區涵蓋布碌崙華人聚居的貝瑞吉(Bay Ridge)等地，環境安全但人口密度大，學位十分緊張。 （本報檔案照）

華人熱門學區 維持質量

雖然現行的「去考試化」的測評標準，已經改變了資優教育申請的遊戲規則，但在華人聚居的第20、25、26學區，仍然憑藉深厚的學術底蘊與極高的家長參與度，維持著較高教育質量的門檻。

皇后區第26學區涵蓋貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)、新鮮草原(Fresh Meadows)等地，仍然是紐約市優質公立教育以及資優項目的風向標。其優勢為全市數一數二的學術氛圍以及直通優質初中的便利，不過因兄弟姊妹招生優先權，優質學校有時也「霸位」嚴重。

根據紐約市教育局myschools.nyc，在第26學區，目前共有四所提供學區資優項目的學校。王牌學校Oakland Gardens深受華人與韓裔家庭青睞，是全市表現最優異的學校之一，擁有穩定的校方領導、優質的教學，以及滿意度高的家長群體。P.S. 188 Kingsbury也名列紐約市頂尖小學之一，出勤率高，擁有強大的學術表現以及非虛構寫作特色項目等，每個年級設有兩個班級，提供符合市教育局第26學區資優課程標準的學生就讀。

皇后區第25學區涵蓋法拉盛、白石鎮(Whitestone)、大學點(College Point)等地，為全市最具活力的學區之一，強調對科學、技術、工程、數學(STEM)資源的投入。根據紐約市教育局資料，在第25學區，目前共有五所提供學區資優項目的學校。

布碌崙(布魯克林)第20學區涵蓋貝瑞吉(Bay Ridge)、戴克高地(Dyker Heights)、以及波羅園(Borough Park)等地，其優勢在於環境安全、老牌穩定，挑戰則為學位極度緊張以及人口密度大。根據紐約市教育局，在第20學區，目前共有六所提供學區資優項目的學校。

紐約市許多家庭將資優班視為孩子教育的重要起點，一旦政治人物想要廢除或改變資優班，總會面臨強大的反彈。（美聯社）

教育局官網 可搜索項目

在為孩童搜索資優項目時，家長可首先登錄市教育局myschools.nyc的官方網站，在myschools.nyc/en/schools/gt-app/，查找自己所在學區或是住址附近，具體有多少個資優項目。

在Myschools帳號當中，家長還可以查詢各校資優項目的申請總人數與學位比。此外，在市教育局的官方績效報告(NYC School Quality Reports)當中，家長們也可閱覽學生成就(Student Achievement)。通常，資優班比率高的學校，全校測試的達標率也較高。若一所學校三至五年級數學及英語的達標率在90%以上，說明該校學術氛圍極強。官方績效報告的網址為schools.nyc.gov/about-us/reports/school-quality。

除了官方數據，家長也可以利用其他的判斷工具來檢索資優項目及學校質量。例如在第三方點評網站InsideSchools.org，便有專員點評各校的摘錄，以及關於各校資優項目的介紹。在排名網站「美國新聞及世界報導」(U.S. News & World Report)，也有紐約市各小學的具體排名以作參考，在另一權威學校打分網站Niche，則可閱覽家長們的真實評分，查看家長對老師質量、安全性和學術水平的直接反饋。