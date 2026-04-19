私校資訊／釐清孩子性格特質、學術優劣勢 精準選校

了解孩子的性格特質及學術優劣勢，更能理智地判斷是否適合選擇私立學校。（美聯社）

儘管轉學至私校蔚然成風，但高昂的學費支出與繁瑣的申請流程，讓家長必須冷靜思考。而私校也並非是所有孩子的「萬靈丹」；在決定跨入這道高牆前，釐清孩子的性格特質及學術優劣勢，才是成功的關鍵。

許多華人 家長對紐約特殊高中(Specialized High Schools)有著深厚的情結，認為那是通往名校的唯一保證。但升學 顧問、Sam Tutors執行官潘登指出，在競爭極其激烈的特殊高中裡，一名平均分維持在92或93分的孩子，大約位列全校中等(50%)水平。在現行大學錄取趨勢下，這樣的孩子最終往往只能進入全美排名30至50名的大學。

「但如果這個孩子個性活潑、課外活動豐富，一旦轉到私校，升學結果往往能有顯著的跳躍」，潘登分析表示，私校的評價體系更能捕捉學生的個人亮點，而師生間更緊密的關係也往往帶來直接幫助。她舉了一個例子：一名私校生在11年級時因為挑戰了極高難度的課程，導致成績單上出現了三個B；如果在學生數以千計的公立學校，這樣的成績基本無緣問鼎名校。

★哪些孩子 水土不服

但在私校，這位學生逐個找升學顧問(Counselor)、老師溝通；因學生平時活躍出挑，老師也很願意幫助他。最終在向大學遞交的推薦信中，老師詳盡解釋了課程難度與學生的挑戰精神，進行「一對一」的公關與托舉。最終，這位帶著三個B的孩子成功錄取常春藤之一的賓夕法尼亞大學(UPenn)。而另一位就讀於第二梯隊私校的學生，雖然10與11年級各拿了一個B，但憑藉在其他領域的卓越表現與學校顧問的強力推薦，最終進了麻省理工學院 (MIT)。

潘登強調，對於學術能力極強，且懂得主動聯絡老師、爭取資源的學生，在公校或私校都是名列前茅的尖子生，在升學結果上不會有太大差異。由於私校資源更集中，對孩子的托舉更客製化，成績中上但課外活動豐富的學生可謂如虎添翼。

儘管私校資源誘人，但並非每個孩子都能適應其中的生態。首先是讀寫門檻。私校的教學亮點之一在於密集的閱讀與精確的表達。對於英語基礎較弱、或是在高年級才考慮轉入的孩子來說，很容易因為跟不上討論節奏而產生巨大的挫敗感。

其次是社會經濟地位的衝擊。正如前文中所提到的，私校是財富與社會資源的聚集地。潘登指出，如果一個孩子內心極其敏感，且家庭背景屬於中產階級，當他每天在校園裡直面傳承錄取的特權、或是同學家長動輒捐款建樓的經濟實力差距時，可能會產生自我認同的危機。對於這樣的孩子，私校的社交環境反而可能成為心理負擔。

★確定目標 及早行動

紐約私校風格迥異，有的學校強調傳統、嚴謹的學術訓練，適合自律性強的孩子；有的則奉行進步主義，鼓勵自由探索與創意。私校學生小米認為，學校與學生是一種雙向選擇，學校會通過繁複的申請過程挑選適合該校理念的學生，並逐步把學生打磨成符合該校氣質的模樣。

因此，家長挑選學校時需詳盡了解各校亮點。該私校搜索系統可供家長透過年級、地點等大方向初步篩選學校，並提供學費、錄取人數、是否提供財務補助等信息parentsleague.org/schools/members。而這份指南則更詳盡地羅列了部分熱門私校的核心價值、師生比、畢業生去向等，https://shorturl.at/gFNvr。

一旦鎖定了目標學校，家長需立即啟動精密的申請流程。目前的私校申請通常透過學校官網或Ravenna統一申請平台進行。由於各校使用的申請系統不同，第一步應登入學校官網的招生頁面，確認申請路徑。若確定申請意願，應儘速提交。在私校申請中，「速度」往往與「機會」掛鉤，因為許多學校在這之後才會開啟面試預約通道。

需要注意的是，部分學校在這一階段就會要求填寫「家長陳述」，這需要預留時間撰寫。而申請文書與家長陳述是私校錄取官了解家庭價值觀的核心渠道。優秀的文書需要反覆打磨，建議在截止日期前數月動筆，以減輕心理壓力，確保文字具備感染力。

同時，家長需檢查目標學校對標準化考試的要求。而秋季是各校舉辦開放日的高峰期，雖然這並非強制要求，但透過參與活動，家長能更直觀地感受學校的氛圍與「氣場」是否與家庭契合。